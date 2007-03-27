Un streamer compartía películas descatalogadas. Ahora Enrique Cerezo quiere que vaya a dos años a prisión y que pague 870.000 euros

En octubre de 2021, cinco agentes antidisturbios equipados con escudos, escopetas tácticas y un ariete irrumpieron en el domicilio de un youtuber burgalés conocido como "El Feo". No buscaban armas, drogas o delincuentes que hubieran cometido delitos de sangre, sino discos duros con películas. Películas fuera de circulación, que nadie ofrecía en casi ninguna parte de internet y cuyos derechos de explotación permanecían en un limbo legal hasta ese momento.
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Muchisimo animo al Feo.
El cine es nuestro
www.infolibre.es/politica/gil-cerezo-hicieron-2003-mayoria-atletico-ma
A ningún policía le apetece reventar puertas... se esta mucho mas cómodo en la "oficina"... si van es porque les mandan...
Alguien ha dicho que este "crimen" es mas importante que muchos otros (ponga cada uno lo que considere)...
No dejemos que la consecuencia (policía reventando puertas) nos distraiga del problema real (tenemos unos políticos que sirven a unos intereses que no son los de los ciudadanos de a pie).
¡Viva El Feo siempre!, ¡El cine es nuestro!
En el caso del R. Madrid y Florentino ves a subnormales llevando camisetas de un HDGP que les está robando el dinero de sus impuestos.
El capital cinematográfico pide cárcel y 870.000 euros contra el impulsor de la 'La Filmoteca Maldita'
De hecho:
El feo (La Filmoteca Maldita) habla en directo tras su juicio
Yo tengo un par de NAS con alrededor de 200 Teras compartiendo 24/7.
Que les den a gente como Cerezo y compañía.
Edito: y encima veo el fútbol pirateado. Llevadme bocatas de mortadela a la cárcel.
Respeto hermano !
cadenaser.com/ser/2007/03/27/ciencia/1174962269_850215.html
Aquí el problema está en el tema de las donaciones. Yo también subo pelis, música y series pero jamás he cobrado nada ni nunca he pedido un duro ni usado servicios de ánimo de lucro. Sigue siendo un ilícito civil, eso sí.
Se les ve muy puestos a los polis en el tema del streaming.
Bueno, le suicidaron.