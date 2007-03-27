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Un streamer compartía películas descatalogadas. Ahora Enrique Cerezo quiere que vaya a dos años a prisión y que pague 870.000 euros

Un streamer compartía películas descatalogadas. Ahora Enrique Cerezo quiere que vaya a dos años a prisión y que pague 870.000 euros

En octubre de 2021, cinco agentes antidisturbios equipados con escudos, escopetas tácticas y un ariete irrumpieron en el domicilio de un youtuber burgalés conocido como "El Feo". No buscaban armas, drogas o delincuentes que hubieran cometido delitos de sangre, sino discos duros con películas. Películas fuera de circulación, que nadie ofrecía en casi ninguna parte de internet y cuyos derechos de explotación permanecían en un limbo legal hasta ese momento.

| etiquetas: la filmoteca maldita , el feo , enrique cerezo , condena , películas , zoow
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38 comentarios
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Comentarios destacados:          
efectogamonal #1 efectogamonal
Cerezo, menudo corruptela.

Muchisimo animo al Feo.

El cine es nuestro {0x1f525}
31 K 315
#37 Troll_hunter
#1 Cerezo, fue acusado de apropiarse junto a Gil del Atlético de Madrid. Qué suerte tuvo cuando el Tribunal Supremo declaró que su crimen había prescrito. Casi el 39% del capital social. Ahora se dedica a acosar a gente que comparte de forma altruista videos descatalogados.

www.infolibre.es/politica/gil-cerezo-hicieron-2003-mayoria-atletico-ma
1 K 17
ElUltimoMono #3 ElUltimoMono *
El Feo de la Filmoteca Maldita sobrevivirá a esto. La vergüenza de la prensa española en pleno que no ha cubierto el asunto en varios años de calvario durará siempre.
23 K 228
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
Para entrar a casa de un mindundi que comparte pelis en internet le derriban la puerta como si fuera un jefe narco. Joder con los maderos.
19 K 187
cocolisto #5 cocolisto
#4 Igual que al gran corrupto y defraudador Montoro....
12 K 123
#15 sovieterrimo
#4 Pues como los 10 o 12 que anteayer fueron a un cementerio donde habia un acto relacionado con la II República. Si no corren peligro físico estos héroes entran como elefante en cacharrería.
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mudito #27 mudito
#4 débil con el fuerte y fuerte con el débil
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elGude #32 elGude
#4 Luego no se sabe quién es M. Rajoy.
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#38 Sigo_intentandolo
#4 no es un tema de la policía... es un tema de políticos y sus amos.

A ningún policía le apetece reventar puertas... se esta mucho mas cómodo en la "oficina"... si van es porque les mandan...

Alguien ha dicho que este "crimen" es mas importante que muchos otros (ponga cada uno lo que considere)...

No dejemos que la consecuencia (policía reventando puertas) nos distraiga del problema real (tenemos unos políticos que sirven a unos intereses que no son los de los ciudadanos de a pie).
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Glidingdemon #6 Glidingdemon
Un tipo que robo el Atleti de Madrid con su cómplice corrupto de gil y gil, amigo de oo más corrupto de toda la sociedad madrileña y como no podía ser de otra manera rapiñando de algo que tenía olvidado y si no es por este tío, no lo vería nadie, un carroñero de la gente bien de toda la vida
14 K 160
Mangione #11 Mangione *
Zerezo: ¡fascista, mafioso!

¡Viva El Feo siempre!, ¡El cine es nuestro!
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oceanon3d #8 oceanon3d
Este en Atlético de Madrid el otro en el R. Madrid ¿que les pasa a los clubs de futbol de la España dentro de España que atrae a todos los mafiosos del pais?
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Huginn #12 Huginn
#8 No es sólo España. Italia, Inglaterra, Francia...
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#13 Purpurschnecke
#8 la pasta y los pardillos que apoyan estas mierdas en el futbol
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Ludovicio #26 Ludovicio
#8 Presidir un equipo de fútbol es una buena forma de lavar su imagen ( y probablemente de lavar más cosas).

En el caso del R. Madrid y Florentino ves a subnormales llevando camisetas de un HDGP que les está robando el dinero de sus impuestos.
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devilman2 #7 devilman2
#2 Tu mismo te has contestado, 8-D
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Find #35 Find
#7 Cosas de la retórica :-)
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tricionide #14 tricionide
desde que le han comprado el atletico los judios...........
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#21 C.Nutrio
#14 ...se le han contagiado los modos.
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Greg #24 Greg
#14 Oye, no caigamos tan bajo como ellos: no es lo mismo judío que sionista. Como no es lo mismo israelí que seguidor del genocida Netanyahu o estadounidense que pedó-geno naranja..m
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Yrithinnd #23 Yrithinnd
Sería una pena que alguien pusiese donde se pueden conseguir estas películas :ffu:
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#28 C.Nutrio *
#23 Anda que no hay sitios; desde foros especializados a los que sólo se puede acceder con invitación hasta páginas web del tipo ExVagos o Elitetorrent.
Yo tengo un par de NAS con alrededor de 200 Teras compartiendo 24/7.
Que les den a gente como Cerezo y compañía.
Edito: y encima veo el fútbol pirateado. :palm: Llevadme bocatas de mortadela a la cárcel.
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Yrithinnd #31 Yrithinnd
#28 Y yo que pensaba que los 30Tb compartidos de mi NAS eran mucho.

Respeto hermano !
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Razorworks #9 Razorworks
Hace tiempo que perdí ya el miedo y los reparos de desearle el mal a los malos: Cerezo, ojalá reventaras.
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#10 baronluigi
Hicieron lo mismo hace casi 20 años, para promocionar su mierda de web de Filmotech

cadenaser.com/ser/2007/03/27/ciencia/1174962269_850215.html
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KillingInTheName #17 KillingInTheName
#10 Portal con el que trincaron pasta de subvenciones de dinero público del plan Avanza para hacer una puta mierda pinchada en un palo que solo funcionaba en Windows Media Player y volvieron a trincar para convertirlo en streaming. Pero se ve que no les basta y ahora quieren trincar de un pobre diablo que no ha visto 870.000 pavos juntos en la puta vida (vamos como la mayoría yo incluido) para que Cerezo se pague un volquete de algo.
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#25 baronluigi
#22 #17 Esto es como el caso del forocochero triplorita que el tío subía todo a hotfile y luego el muy burro colgaba capturas de sus ganancias en el foro. Blanco y en botella para que EGEDA y demás para denunciarte por lo penal

Aquí el problema está en el tema de las donaciones. Yo también subo pelis, música y series pero jamás he cobrado nada ni nunca he pedido un duro ni usado servicios de ánimo de lucro. Sigue siendo un ilícito civil, eso sí.
1 K 16
#29 Eukherio
#25 Pero es que el tema es que si él durante su streaming normal recibía donaciones siempre puede alegar que no hay relación. Si emitía ese contenido o recibía donaciones en base a lo que subía ya estaría en un lío. Si no aceptó el trato entiendo que no es el caso.
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melocotoneroh #36 melocotoneroh
#29 por lo visto le están intentando entrar por el lucro secundario (tiene otro nombre pero no recuerdo ahora). Es decir, no se habrá lucrado con zoowoman (las pelis) que es ilegal pero consiguió más público, donaciones y mecenas en la Filmoteca maldita que sí es legal. Y diría que piden que lo tenga que cerrar también.
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redscare #16 redscare
Pero digo yo que EGEDA tendrá que probar que son los poseedores del copyright en España de CADA pelicula que le acusen de poner a disposicion de los piratillas en internet. Porque yo no puedo acusar a alguien de robar a una tercera persona.
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mudito #34 mudito
#16 así debiera ser pero no parece que en la vida real lo apliquen. Mismamente youtube hace lo mismo, que si alguien te acusa de que tus contenidos son suyos, te bloquean el video de entrada, a la espera de revisión
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#19 n3storm
El cine es nuestro. Cerezo usurero.
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#22 Eukherio
La investigación policial cifró en unos 12.000 euros el supuesto lucro indirecto obtenido de esa forma. El acusado se defendió explicando que esa cantidad equivale a sus ingresos totales como streamer durante sus primeros cuatro años de actividad, y que los mensajes que los agentes interpretaron como códigos de una red de piratería eran donaciones de su comunidad ("por tu cumpleaños", "para que te tomes algo"), coherentes con el modelo de micromecenazgo de cualquier creador independiente.

Se les ve muy puestos a los polis en el tema del streaming.
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#33 Gurripander *
#20 No te lo crees, ni tú... Sigue vivo, y coleando, en Israel. Dónde, si no...
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#30 JethroNull
Cerezo el Weinstein español?
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Savatage51 #18 Savatage51
Si tuviera una isla privada y fuera un pedófilo no le habría pasado nada.
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Savatage51 #20 Savatage51 *
#18 Bueno, aunque creo recordar que a aquel se lo cargaron en la cárcel.
Bueno, le suicidaron.
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menéame