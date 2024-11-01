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El feo [La Filmoteca Maldita] habla en directo tras su juicio
El feo [La Filmoteca Maldita] habla en directo tras su juicio acusado de apropiarse del copyright de las películas subidas a su web Zoowoman.
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la filmoteca maldita
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el feo
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#1
efectogamonal
*
Recuerden, los principales imputados de la Kitchen están en libertad.
Según está diciendo hay algo bastante gordo detrás de su acusación y de toda la info que ha subido a su canal de YT
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#2
antesdarle
*
Todo mi apoyo, la cultura de difícil acceso debería ser libre. Si queréis apoyarlo. A parte de dar soporte a su canal y su proyecto podéis daros de baja de FlixOle. Enrique Cerezo lleva décadas lucrándose con un patrimonio que no le pertenece. Pedir un kilo a un proyecto sin ánimo de lucro es algo totalmente desproporcionado y ningún cinéfilo o amante de la cultura lo debería permitir. Con muchas obras que ni están ni se las espera disponibles en las plataformas convencionales.
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Según está diciendo hay algo bastante gordo detrás de su acusación y de toda la info que ha subido a su canal de YT