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El feo [La Filmoteca Maldita] habla en directo tras su juicio

El feo [La Filmoteca Maldita] habla en directo tras su juicio

El feo [La Filmoteca Maldita] habla en directo tras su juicio acusado de apropiarse del copyright de las películas subidas a su web Zoowoman.

| etiquetas: la filmoteca maldita , el feo , copyright , juicio
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2 comentarios
4 1 1 K 50 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Recuerden, los principales imputados de la Kitchen están en libertad.

Según está diciendo hay algo bastante gordo detrás de su acusación y de toda la info que ha subido a su canal de YT {0x1f525}
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antesdarle #2 antesdarle *
Todo mi apoyo, la cultura de difícil acceso debería ser libre. Si queréis apoyarlo. A parte de dar soporte a su canal y su proyecto podéis daros de baja de FlixOle. Enrique Cerezo lleva décadas lucrándose con un patrimonio que no le pertenece. Pedir un kilo a un proyecto sin ánimo de lucro es algo totalmente desproporcionado y ningún cinéfilo o amante de la cultura lo debería permitir. Con muchas obras que ni están ni se las espera disponibles en las plataformas convencionales.
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menéame