El nombre de Ana Rosa Quintana salta en el juicio de la "Kitchen" por un audio con Villarejo después de ser acusada de censurar el caso en su programa

El nombre de Ana Rosa Quintana aparece en pleno juicio a la 'Operación Kitchen' por un revelador audio del excomisario Villarejo. La noticia se produce días después de que Esther Palomera y Pilar Santos, dos de sus colaboradoras habituales, le acusaran de tapar la trama de corrupción del PP en su programa matinal en Mediaset.
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y mientras tanto tertulias sin parar de que si cuanto costaba el papel higiénico en la sede de Podemos o todos los detalles de la hipoteca de los Iglesias
Tampoco parece ser de interes la condena de su marido.
Cosas que si hacen otros se montan 3 especiales de 48horas en directo con tertulia, cafe y bollos.