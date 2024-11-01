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El nombre de Ana Rosa Quintana salta en el juicio de la "Kitchen" por un audio con Villarejo después de ser acusada de censurar el caso en su programa

El nombre de Ana Rosa Quintana salta en el juicio de la "Kitchen" por un audio con Villarejo después de ser acusada de censurar el caso en su programa

El nombre de Ana Rosa Quintana aparece en pleno juicio a la 'Operación Kitchen' por un revelador audio del excomisario Villarejo. La noticia se produce días después de que Esther Palomera y Pilar Santos, dos de sus colaboradoras habituales, le acusaran de tapar la trama de corrupción del PP en su programa matinal en Mediaset.

| etiquetas: ana rosa quintana , kitchen , audio , villarejo
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4 comentarios
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EldelaPepi #1 EldelaPepi
Estaría bien que esto fuese un pasito de esta bicha hacia la trena pero, en esta españita mía, lo dudo.
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oceanon3d #4 oceanon3d *
#1 Me conformo conque esta vieja con la cara enmasillada, con 10 capas de cemento armado, se jubile y se vaya a dar por saco a su casa a su mayordomo o a su maromo.
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#2 omega7767
"le acusaran de tapar la trama de corrupción del PP en su programa matinal"

y mientras tanto tertulias sin parar de que si cuanto costaba el papel higiénico en la sede de Podemos o todos los detalles de la hipoteca de los Iglesias
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#3 Zamarro
Que pena que esto no sea noticia para Ana Rosa ni ningun programa en la que ella tenga mano o sus amigotes.
Tampoco parece ser de interes la condena de su marido.
Cosas que si hacen otros se montan 3 especiales de 48horas en directo con tertulia, cafe y bollos.
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menéame