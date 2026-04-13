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VÍDEO | “Te vigilamos y te destruimos la vida”: la amenaza de una activista sionista a los críticos con Israel
Liora Rez habría afirmado que monitorizan a críticos con Israel y promueven su despido o ruina económica, según un mensaje difundido en X ...
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sionismo
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#2
Jointhouse_Blues
Son sus costumbres... y hay que erradicarlas por el bien de la humanidad, una humanidad, de la que ellos carecen.
7
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#6
laruladelnorte
“
Te vigilamos con Google, haremos que te despidan y si tienes un negocio, lo quebramos”
Igual que la mafia,primero te amenazan y luego te asesinan,tienen mucha experiencia en quitar vidas.
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#5
Laro__
En breve será un honor tener una amenaza de estos hijos de puta y, para la empresa, una ventaja competitiva no haber hecho caso a dichas amenazas.
Se van a caer como un castillo de naipes.
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#1
rusito
*
Nazionista.
1
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22
#4
RoterHahn
#1
El futuro pondra en su lugar a los sionistas, que seran equiparados a los nazis.
2
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#7
unaqueviene
#4
el futuro? Ya les detesta el 90% de la población mundial
0
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#3
elgranpilaf
Que cara de hijaputa tiene
0
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#8
rusito
“Te vigilamos con Google, haremos que te despidan y si tienes un negocio, lo quebramos”... que les den una medalla al mérito del trabajo, somos millones...
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Igual que la mafia,primero te amenazan y luego te asesinan,tienen mucha experiencia en quitar vidas.
Se van a caer como un castillo de naipes.
El futuro pondra en su lugar a los sionistas, que seran equiparados a los nazis.