edición general
30 meneos
61 clics
VÍDEO | “Te vigilamos y te destruimos la vida”: la amenaza de una activista sionista a los críticos con Israel

VÍDEO | “Te vigilamos y te destruimos la vida”: la amenaza de una activista sionista a los críticos con Israel  

Liora Rez habría afirmado que monitorizan a críticos con Israel y promueven su despido o ruina económica, según un mensaje difundido en X ...

| etiquetas: israel , amenazas , sionismo
25 5 0 K 443 actualidad
8 comentarios
25 5 0 K 443 actualidad
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Son sus costumbres... y hay que erradicarlas por el bien de la humanidad, una humanidad, de la que ellos carecen.
7 K 96
#6 laruladelnorte
Te vigilamos con Google, haremos que te despidan y si tienes un negocio, lo quebramos”

Igual que la mafia,primero te amenazan y luego te asesinan,tienen mucha experiencia en quitar vidas.
3 K 65
Laro__ #5 Laro__
En breve será un honor tener una amenaza de estos hijos de puta y, para la empresa, una ventaja competitiva no haber hecho caso a dichas amenazas.

Se van a caer como un castillo de naipes.
2 K 43
rusito #1 rusito *
Nazionista.
1 K 22
RoterHahn #4 RoterHahn
#1

El futuro pondra en su lugar a los sionistas, que seran equiparados a los nazis.
2 K 44
unaqueviene #7 unaqueviene
#4 el futuro? Ya les detesta el 90% de la población mundial
0 K 11
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Que cara de hijaputa tiene
0 K 11
rusito #8 rusito
“Te vigilamos con Google, haremos que te despidan y si tienes un negocio, lo quebramos”... que les den una medalla al mérito del trabajo, somos millones...
0 K 9

menéame