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El Constitucional examina el desprecio del Supremo a la palabra de seis periodistas en la condena al fiscal general

El Constitucional examina el desprecio del Supremo a la palabra de seis periodistas en la condena al fiscal general

El Tribunal Constitucional resolverá por primera vez en su historia uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España. Y deberá contestar a la pregunta de si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del procesado por revelar secretos a esos mismos periodistas.

| etiquetas: constitucional , examina , desprecio , supremo , palabra , periodistas
27 5 1 K 207 politica
4 comentarios
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#1 Pitchford
Harían un gran servicio a la credibilidad de la justicia si anularan esta sentencia infame por unanimidad. Igual el Supremo desbocado a la derecha tomaba nota.
7 K 109
manbobi #3 manbobi
Para esto las asociaciones de jueces, los fachas y los ultrafachas, no sacaron comunicados.
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FunFrock #2 FunFrock
Va a analizar igual q analizó otras tantas sentencias de los políticos corruptos socialistas. Saldrán limpios por 7 a 5.
Es tan previsible que una vez el Presiente dijo la sentencia antes de q se publicará
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#4 pirat
Hacen como que hacen pero al final encubren a los que se sacan la chorra.
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menéame