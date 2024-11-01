El Constitucional examina el desprecio del Supremo a la palabra de seis periodistas en la condena al fiscal general

El Tribunal Constitucional resolverá por primera vez en su historia uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España. Y deberá contestar a la pregunta de si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del procesado por revelar secretos a esos mismos periodistas.
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Es tan previsible que una vez el Presiente dijo la sentencia antes de q se publicará