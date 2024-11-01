Los bloqueos de LaLiga son incompatibles con el Estado de Derecho y la proporcionalidad, dicen los expertos en Bruselas

El Centro de Estudios de Política Europea publica un estudio, solicitado y financiado por Nord Security, dedicado a analizar los efectos que están produciendo los cada vez más populares bloqueos de sitios web que se están produciendo en varios países europeos […] El informe Los beneficios y costes de la legislación sobre el bloqueo de sitios web: una evaluación económica, jurídica y política señala directamente a los bloqueos que LaLiga lleva a cabo en España como un caso de bloqueo indiscriminado que afecta a usuarios y empresas inocentes.