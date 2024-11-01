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Un cielo negro que zumba y paraliza una ciudad entera: miles de abejas desatan el caos en Israel  

Un enjambre masivo de abejas irrumpe en Netivot, genera alarma y moviliza a las autoridades sin causar ataques registrados. Ante la magnitud del episodio, calificado como un fenómeno de dimensiones «bíblicas», se pidió a la población permanecer en sus casas, con puertas y ventanas cerradas, para evitar incidentes.

| etiquetas: abejas , israel , 7 plagas
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 Suleiman
Están provocando las plagas,algo malo habrán hecho.
12 K 167
#3 Pitchford *
Abejas en vez de langostas. Yahvé debe estar cabreado pero bien..
4 K 82
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 Son peores las abejas, están muy rayadas. xD
6 K 69
#10 concentrado
Me extraña que no las hayan bombardeado
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Rojista #8 Rojista
Abejas atacando Israel o_o .
Siempre pensé que eso de que sin abejas nos extinguiríamos era por la polinización de las plantas…..pero va a resultar que hay más matices en esa afirmación.
1 K 21
Ratoncolorao #12 Ratoncolorao
Al fin Jehová empieza a decirles lo que piensa...
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Guanarteme #15 Guanarteme
Abejas antisemitas, dirán algunos....
1 K 19
GerardoSinMana #5 GerardoSinMana
Yekhsev Kalam cabrones
1 K 16
elgranpilaf #16 elgranpilaf
Hasta las abejas los odian
1 K 14
Kleshk #11 Kleshk
Dios enviando una plaga

A lo mejor es una señal de que se están portando mal...
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#6 Robe7064
Me suena de algún lado. ¿No se escucharía en el zumbido una voz que decía "Libera a mi pueblo"?
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ur_quan_master #13 ur_quan_master
Falta una buena visita del ángel exterminador.
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manzitor #14 manzitor
Son plagas para que Israel libere a los palestinos, como la leyenda cuenta de los Israelíes de Egipto. Ranas, sangre, tinieblas, langostios y...muerte de primogénitos (por aquello del patriarcado)
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Drone significa zángano en inglés.
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Un cielo negro que zumba es un sueño erótico para mi. Ya sé que es mi segundo comentario, pero tenéis que perdonármelo xD xD
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thror #9 thror *
Si no os carga el video, como a mi, aqui podeis verlo, u otro diferente, pero de lo mismo...
www.dailymotion.com/video/xa5luus
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menéame