Un cielo negro que zumba y paraliza una ciudad entera: miles de abejas desatan el caos en Israel  

Un enjambre masivo de abejas irrumpe en Netivot, genera alarma y moviliza a las autoridades sin causar ataques registrados. Ante la magnitud del episodio, calificado como un fenómeno de dimensiones «bíblicas», se pidió a la población permanecer en sus casas, con puertas y ventanas cerradas, para evitar incidentes.
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Siempre pensé que eso de que sin abejas nos extinguiríamos era por la polinización de las plantas…..pero va a resultar que hay más matices en esa afirmación.
A lo mejor es una señal de que se están portando mal...
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