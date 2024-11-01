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La derecha se pone de los nervios con el viaje de Sánchez a China

La derecha se pone de los nervios con el viaje de Sánchez a China

La política exterior del Partido Popular se basa en un principio inmutable. Todo lo que haga Pedro Sánchez está mal y es poco menos que una afrenta a la humanidad. Obligado a ir aumentando la escalera retórica hasta el infinito y más allá, su última innovación consiste en llamarle traidor a España, Europa, Occidente y otros representantes del bien absoluto(..) A la derecha política y mediática no le ha gustado nada que Sánchez haya viajado otra vez a China. Ni que haya dicho que Occidente debe reconocer que China es una potencia mundial y qu

| etiquetas: pedro sánchez , china , viaje , feijoo , derecha , nervios
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5 comentarios
14 3 0 K 177 actualidad
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Unos van a China a firmar acuerdos comerciales, y otros a Miami no se sabe muy bien a qué.
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ochoceros #3 ochoceros
#1 No se sabrá a qué fue la frutera, pero fue volver y ponerse a buscar más pisazos céntricos.
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reithor #4 reithor
#1 Se sabe perfectamente, pero faltan webs a decirlo no sea que el agente Burnett tome cartas en el asunto.
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tul #5 tul
#1 pasaron por delawere para firmar unas cosillas y asi robar mas a gusto
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#2 arreglenenlacemagico
alli no hizo ni una mencion ni a la democracia ni a los derechos humanos :roll: le preguntara por las comisarias clandestinas encontradas en españa? porque se encontraron nueve a lo largo de los años ....ya sabemos la respuesta
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menéame