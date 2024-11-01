La derecha se pone de los nervios con el viaje de Sánchez a China

La política exterior del Partido Popular se basa en un principio inmutable. Todo lo que haga Pedro Sánchez está mal y es poco menos que una afrenta a la humanidad. Obligado a ir aumentando la escalera retórica hasta el infinito y más allá, su última innovación consiste en llamarle traidor a España, Europa, Occidente y otros representantes del bien absoluto(..) A la derecha política y mediática no le ha gustado nada que Sánchez haya viajado otra vez a China. Ni que haya dicho que Occidente debe reconocer que China es una potencia mundial y qu