Sistemas críticos de España y otros 22 países europeos tienen un "botón de apagado" a disposición de Trump Buena parte de las tecnologías de defensa, comunicaciones, logística o gestión de personal de continente pueden ser bloquedas por la Casa Blanca, alerta un nuevo informe
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Como en los últimos 20 años.
Linux es con diferencia el sistema operativo más usado para prácticamente todo salvo para una parte de latop/desktop. Posiblemente haya una docena de servidores corriendo Linux por cada laptop con Windows.
Eso viene de poner el culo al amigo yanki.
EEUU no puede apagar el Windows xp que está en el cajero pero sí que puede tumbar los servidores aws con Linux del banco.
Ya está todo dicho.
Nos volvemos incrédulos porque en alguna ocasión se ha admitido al concurso a una empresa americana fuera de plazo, y ganó el contrato.