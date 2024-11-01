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Sistemas críticos de España y otros 22 países europeos tienen un "botón de apagado" a disposición de Trump

Sistemas críticos de España y otros 22 países europeos tienen un "botón de apagado" a disposición de Trump

Sistemas críticos de España y otros 22 países europeos tienen un "botón de apagado" a disposición de Trump Buena parte de las tecnologías de defensa, comunicaciones, logística o gestión de personal de continente pueden ser bloquedas por la Casa Blanca, alerta un nuevo informe

| etiquetas: europa , trump , ue , eeuu
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
elgranpilaf #2 elgranpilaf
2026 el año de Linux en los sistemas críticos
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Como en los últimos 20 años.
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ur_quan_master #11 ur_quan_master
Y no pongas 5g de Huawei que no tiene nuestras puertas traseras.
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reithor #5 reithor *
Algo comprensible de un enemigo, que te venda armas saboteables. Por si falta alguien por enterarse de lo que somos. Ni Gila, oiga, ¿Es el enemigo? Que se ponga. No, no le den al botón que desactiva las armas que no podemos luchar. ¿Si, ya sabemos que lo pusieron para eso, pero entonces para que nos las vendieron. Ah, para que no compremos a otros.
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#1 tyrrelco
Menuda cagada, joder con la planificación...luego nos reímos de que Linux no lo usa nadie y demás.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Linux es con diferencia el sistema operativo más usado para prácticamente todo salvo para una parte de latop/desktop. Posiblemente haya una docena de servidores corriendo Linux por cada laptop con Windows.
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#6 tyrrelco
#3 Sí, pero seguimos dependiendo de tecnología de otros, cuándo tenemos una buena base para implementar la nuestra. Dejamos a otros manejar nuestros sistemas críticos sin rechistar...
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Eso viene de poner el culo al amigo yanki.
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elgranpilaf #8 elgranpilaf
#6 Como buenos lacayos
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#10 Onaj *
#1 Linux no tiene nada que ver en la noticia. Se habla de software a medida y sobre todo servicios en la nube.

EEUU no puede apagar el Windows xp que está en el cajero pero sí que puede tumbar los servidores aws con Linux del banco.
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#12 eqas
La gente debería leer noticias como ésta. Toda nuestra vida digital está en manos de empresas USA, y a discreción de su gobierno, sus empresas obedecerían un apagado sin rechistar. Todo dios con cuenta Google o iCloud, dispositivos cautivos de sus sistemas operativos, ordenadores de sobremesa, redes de tarjetas de pago, programas de mensajeria... Como en las finanzas, hay que diversificar!!!
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#13 Grahml
"a disposición de Trump Bonaparte"

Ya está todo dicho.
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#9 ces
A cierto nivel se ve el "poder blando" de USA en forma de contaminación de las contratas; si los sistemas libres no despegaron en su momento en las administraciones europeas fue porque los grandes empresarios y politicos de turno fueron "convencidos" de que la opción de pago, y americana, era la mejor. Es lo que tiene tener una red clientelar; no tenemos pruebas de esta, al margen de que siempre salen los mismos ganando, pero sospechamos que todo se hace a base de mordidas.

Nos volvemos incrédulos porque en alguna ocasión se ha admitido al concurso a una empresa americana fuera de plazo, y ganó el contrato.
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menéame