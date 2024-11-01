edición general
31 meneos
299 clics
Un Citroën 2 CV desafía las leyes de la gravedad como todorreno. (francés pero es video sobre todo)

Un Citroën 2 CV desafía las leyes de la gravedad como todorreno. (francés pero es video sobre todo)  

Un Citroën 2x4 2CV, en una prueba de trial, se muestra increíblemente eficiente, ¡listo para luchar como todoterreno!

| etiquetas: citroën 2 cv , todo terreno , leyes de gravedad
26 5 2 K 224 ocio
16 comentarios
26 5 2 K 224 ocio
Comentarios destacados:    
cocolisto #1 cocolisto *
¿Un poquito de ocio para desentumecer?.
Unos amigos mejicanos recorrieron Noruega un invierno allá por los años 80 en pleno invierno, hasta el punto que tenían que quitar el hielo de los cristales , no del exterior no, del interior porque se quedaban congelados. No tuvieron ni un solo problema mecánico.
6 K 93
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Se agradece. Cómo me gusta este coche.
1 K 35
cocolisto #6 cocolisto
#2 Creo que ha sido la mejor aportación a la automoción en Francia. Eso y una bici que no recuerdo su nombre pero que la he utilizado, que incorporaba un motorcillo de gasolina sobre la rueda delantera y mediante una palanca lo hacías funcionar como ayuda en cuestas y así. Una maravilla que no se si habrá réplicas todavía.
3 K 56
#9 alamajar
#6 velosolex
3 K 51
cocolisto #11 cocolisto
#9 Mil gracias.Yo la conocía como Tortue y claro, no obtenía resultados por el buscador, así que me has facilitado poder encontrarla. Creo que era lo más ecológico en transporte por tracción mecánica.Algunas características:
"El diseño original era ligero, económico y fácil de mantener, con un consumo de aproximadamente 1 litro cada 100 km y una velocidad de unos 28 km/h. Los modelos más destacados incluyen:

Modelo 45 (1946): El primer modelo de 45 cc sin embrague.
Modelo 1700 (1959):…  media   » ver todo el comentario
1 K 31
cocolisto #12 cocolisto
#10 En #11 lo aclaro. Gracias también
0 K 20
Moixa #10 Moixa
#6 velosolex
0 K 13
Pertinax #3 Pertinax
#1 Mis ojillos han visto un 2 CV cruzando el Sahara de norte a sur. El meneo es obvio.
1 K 39
cocolisto #7 cocolisto
#3 Agradecido{smiley}
1 K 39
RoneoaJulieta #5 RoneoaJulieta
2CV Rolls Royce  media
2 K 37
estemenda #14 estemenda
#5 Virgen santa, el Ig Nobel del tuning
2 K 32
#16 Pixmac
Pobrecillo, me daba cosa ver el vídeo, que casi termina colgado de un árbol. Necesitó ayuda pero terminó :hug:
0 K 20
Penetrator #8 Penetrator
#0 Las voces que se oyen en el vídeo hablan en inglés, no francés.
0 K 11
Furiano.46 #15 Furiano.46
Ya no sé hacen coches así
#SeTeniaQueDecirYSeDijo
0 K 11
elTieso #4 elTieso
Simple y duro, como deberían ser todos los coches.
0 K 11

menéame