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UNICEF denuncia el "asesinato" a manos de las fuerzas israelíes de dos conductores de camiones de agua en Gaza

UNICEF denuncia el "asesinato" a manos de las fuerzas israelíes de dos conductores de camiones de agua en Gaza

"UNICEF está indignado por el asesinato de dos conductores de camiones contratados por UNICEF para suministrar agua potable a familias en la Franja de Gaza", ha afirmado la agencia de la ONU. Según el relato de la organización, "las víctimas murieron por disparos israelíes en un incidente ocurrido esta madrugada (viernes) en el punto de llenado de agua de Mansoura, en el norte de Gaza", un enclave crucial para el abastecimiento hídrico en la zona...

| etiquetas: unicef , onu , gaza , genocidio , israel , palestina
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2 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
woody_alien #2 woody_alien
(UNICEF dice esto como si un cambio en las rutas de los camiones justificase un genocidio, ¿estamos tontos?)

No, son muy listos. UNICEF pasa la ruta al ejercito para que la IDF no pueda decir que desconocían quienes eran y qué hacían allí. Las ONGs y demás cumplen con los protocolos, son las IDF las que se los pasan por el forro.
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LosLibrosSinTi #1 LosLibrosSinTi
... El organismo, que ha trasladado además sus condolencias a los familiares de los fallecidos, ha subrayado que el ataque se produjo en un contexto de normalidad operativa: "El incidente, en el que otras dos personas resultaron heridas, ocurrió durante operaciones rutinarias de transporte de agua en camiones cisterna, sin cambios en los movimientos ni en los procedimientos"... (UNICEF dice esto como si un cambio en las rutas de los camiones justificase un genocidio, ¿estamos tontos?)
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menéame