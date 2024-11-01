UNICEF denuncia el "asesinato" a manos de las fuerzas israelíes de dos conductores de camiones de agua en Gaza

"UNICEF está indignado por el asesinato de dos conductores de camiones contratados por UNICEF para suministrar agua potable a familias en la Franja de Gaza", ha afirmado la agencia de la ONU. Según el relato de la organización, "las víctimas murieron por disparos israelíes en un incidente ocurrido esta madrugada (viernes) en el punto de llenado de agua de Mansoura, en el norte de Gaza", un enclave crucial para el abastecimiento hídrico en la zona...