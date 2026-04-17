edición general
3 meneos
3 clics
España, Irlanda y Eslovenia piden a la UE anular el acuerdo con Israel

España, Irlanda y Eslovenia piden a la UE anular el acuerdo con Israel

España, Irlanda y Eslovenia han pedido a la Unión Europea (UE) que estudie anular el Acuerdo de Asociación con Israel por las "decisiones ejecutivas, militares y leyes" aprobadas por el parlamento de ese país que contravienen los derechos humanos y el derecho internacional. Los ministros de Exteriores subrayan como uno de los motivos la aprobación de la pena de muerte para los palestinos. Piden que se trate en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, el 21 de abril

| etiquetas: ue , israel , acuerdo de asociación , anular , españa , irlanda , eslovenia
3 0 0 K 40 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 40 actualidad
#2 Pitchford
A ver que pasa con el sucesor de Orban y los otros amiguetes de las políticas y carnicerías sionistas.
0 K 19
manzitor #3 manzitor
Mismo trato que a Rusia, para empezar. Luego ya si eso, estudiamos si la carnicería y el genocidio merecen otra consideración.
0 K 11
#1 dsj
Comunistas perro flautas, los alemanes nunca abandonaran a su estado amigo xionista.

Si tienen tratos con ellos desde el tercer richt
0 K 10

menéame