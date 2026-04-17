España, Irlanda y Eslovenia piden a la UE anular el acuerdo con Israel

España, Irlanda y Eslovenia han pedido a la Unión Europea (UE) que estudie anular el Acuerdo de Asociación con Israel por las "decisiones ejecutivas, militares y leyes" aprobadas por el parlamento de ese país que contravienen los derechos humanos y el derecho internacional. Los ministros de Exteriores subrayan como uno de los motivos la aprobación de la pena de muerte para los palestinos. Piden que se trate en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, el 21 de abril