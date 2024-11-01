Mayim Bialik, actriz de 'The Big Bang Theory' recibe duras críticas por reírse del conflicto palestino-israelí en redes

La estrella de The Big Bang Theory, Mayim Bialik, recibió críticas por compartir un video en el que se burla del actual conflicto entre Israel y Palestina. Mientras tanto, David Krumholtz, que apareció en Oppenheimer, escribió: “Esto es repugnante. Mueren niños todos los días. Toman personas como rehenes. El trauma y el odio, cada vez más violentos, alcanzan niveles impensados en ambos bandos. Y aquí Blossom no para de reír. UN ASCO”.
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Nada nuevo entre los sionazis.
www.meneame.net/story/mayim-bialik-recibe-criticas-carta-sobre-harvey-
Lo cierto es que dejaron de dar datos hace bastante tiempo. Y tampoco los hay de Cisjordania ni de Líbano.
Esto es de 2024. Ahora serán fácilmente tres o cuatro veces más.
Recuerdo Blossom como una buena serie, con el hermano drogata, muy 80tero.