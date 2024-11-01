Mayim Bialik, actriz de 'The Big Bang Theory' recibe duras críticas por reírse del conflicto palestino-israelí en redes

La estrella de The Big Bang Theory, Mayim Bialik, recibió críticas por compartir un video en el que se burla del actual conflicto entre Israel y Palestina. Mientras tanto, David Krumholtz, que apareció en Oppenheimer, escribió: “Esto es repugnante. Mueren niños todos los días. Toman personas como rehenes. El trauma y el odio, cada vez más violentos, alcanzan niveles impensados en ambos bandos. Y aquí Blossom no para de reír. UN ASCO”.