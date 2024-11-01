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Mayim Bialik, actriz de 'The Big Bang Theory' recibe duras críticas por reírse del conflicto palestino-israelí en redes

Mayim Bialik, actriz de 'The Big Bang Theory' recibe duras críticas por reírse del conflicto palestino-israelí en redes

La estrella de The Big Bang Theory, Mayim Bialik, recibió críticas por compartir un video en el que se burla del actual conflicto entre Israel y Palestina. Mientras tanto, David Krumholtz, que apareció en Oppenheimer, escribió: “Esto es repugnante. Mueren niños todos los días. Toman personas como rehenes. El trauma y el odio, cada vez más violentos, alcanzan niveles impensados en ambos bandos. Y aquí Blossom no para de reír. UN ASCO”.

| etiquetas: mayim bialik , the big bang theory , israel , críticas , gaza , cisjordania
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22 comentarios
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Comentarios destacados:        
EvilPreacher #1 EvilPreacher
Siempre ha sido sionista, con todo lo que eso implica. Ninguna sorpresa.
25 K 271
maria1988 #12 maria1988
#1 Totalmente. Yo la bloqueé en Youtube porque en cuanto empezó el genocidio sus videos me daban ganas de vomitar. Y victimista como todos los sionistas, diciendo que quienes criticaban a Israel eran unos antisemitas.
6 K 65
woody_alien #18 woody_alien
#1 Es doctora en neurociencia y licenciada en estudios hebreos por la UCLA, ninguna sorpresa.
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EvilPreacher #22 EvilPreacher
#18 La idea de confundir a los supremacistas sionistas con los judíos o los hebreos es el primer triunfo del sionismo.
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StuartMcNight #3 StuartMcNight
Mayim Bialik siempre ha dado potera y ha sido una ferviente defensora del genocidio. Incluso cuando hacia TBBT.

Nada nuevo entre los sionazis.
7 K 84
JackNorte #11 JackNorte
Cuando ser pro genocida esta bien visto y de repente no esta tan bien visto y no sabes fingir o ni tan siquiera te importa.
4 K 68
Laro__ #8 Laro__ *
Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler en Big Bang Theory) fue un cerebrito: Neurociéntifica, doctorada, gran actriz... después "sionista acérrima" (dicho por ella misma) y luego antivacunas; contraria a la vacunación infantil o el uso de medicamentos y partidaria del genocidio. No se que hace el sionismo en algunas cabezas que las destroza...
5 K 58
josde #5 josde
Mira que ha cambiado, en la foto no se la reconoce. xD
3 K 40
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#6

Lo cierto es que dejaron de dar datos hace bastante tiempo. Y tampoco los hay de Cisjordania ni de Líbano.
2 K 38
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Hasta el momento, con estas bajas, la cantidad de muertos palestinos por la ofensiva israelí asciende a de 26.900, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás.

Esto es de 2024. Ahora serán fácilmente tres o cuatro veces más.
2 K 36
#6 guuilesmiz
#2 dudo que sean tan "pocos", solo 100.000, con el nivel de destrucción que ha habido durante tanto tiempo
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Rogue #9 Rogue
No sé quién más nazi, esta tipeja o Gal Gadot
1 K 31
Moderdonia #7 Moderdonia
Al final quien no entendía bien los sarcasmos en la vida real no era Sheldon Cooper.
1 K 30
sieteymedio #14 sieteymedio
Vaya, hombre, no me lo esperaba de una conocida sionista.:roll:
1 K 20
#4 j-light
Normal, será sionista hasta la médula.

Recuerdo Blossom como una buena serie, con el hermano drogata, muy 80tero.
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arturios #16 arturios
#4 El hermano más bien alcohólico (aunque también se metía otras cosas), el otro hermano guapo pero tremendamente tonto, el padre "soltero", la madre que se largó y les dejó tirados, y el suegro músico de blues que les echa una mano en todo lo que puede y una amiga repelente, si, me gustaba la serie, aunque era de los 90.
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nilien #19 nilien
Esto es de principios de 2024... ¿por qué mandarlo y subirlo a portada ahora? En actualidad, además.
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#17 newusuario
Ser sionista es ser una mierda de persona, no me sorprende
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#20 xavigo
Hay que decirlo más
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#21 Lusco2
Pero si el de un soldado sionista que ha sido evacuado con graves heridas
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menéame