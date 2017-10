Mayim Bialik recibe críticas por su carta sobre Harvey Weinstein

La actriz Mayim Bialik, de 'The Big Bang Theory', ha dado su opinión sobre el caso de Harvey Weinstein en una carta publicada en el diario 'The New York Times'. La intérprete cuenta lo dura que fue su infancia y adolescencia. Anima a las actrices "a cultivar las partes de sí mismas que no les generarán dinero o fama" y otros consejos que han moestado a algunas compañeras.