Un atropello a nuestros derechos: Telefónica y LaLiga bloquean el acceso a ‘El Orden Mundial’

Estos abusos se han agravado en las últimas semanas. La última sentencia judicial, del 23 de marzo, permite a LaLiga y Telefónica solicitar bloqueos “todos los días de emisión de eventos deportivos en directo”. Es decir, ahora los cortes no sólo se producen cuando hay partidos de Liga, sino también con la Champions y otros deportes como el tenis o el golf. Ahora sufrimos bloqueos constantes a cualquier hora y día de la semana. Condenamos la piratería de la cultura y el deporte, pero denunciamos esta vulneración de derechos constitucionales...