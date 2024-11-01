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LinkedIn extrae informacion privada tuya y la envia a empresas de seguridad Israelies. [ENG]

Microsoft y LinkedIn está llevando a cabo una de las mayores operaciones de espionaje corporativo de la historia moderna. Cada vez que alguno de los mil millones de usuarios de LinkedIn entra, un código oculto busca en su ordenador el software instalado, recopila los resultados y los transmite a los servidores de LinkedIn y a empresas externas, entre ellas una firma de ciberseguridad estadounidense-israelí. Al usuario nunca se le pregunta. Nunca se le informa. La política de privacidad de LinkedIn no lo menciona. Noticia en castellano en #0.

| etiquetas: linkedin , espionaje , ilegal , israel
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7 comentarios
37 14 2 K 328 tecnología
beltzak #5 beltzak
How it works:
browsergate.eu/how-it-works/

De todas formas , Microsoft no tendrá ningún problema en enviar a Israel todas las extensiones del navegador que tienen instaladas sus usuarios en Microsoft Windows, ¿no?
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Lutin #4 Lutin
Vaya panda de mafiosos todos los ceos norteamericanos, puta gentuza.
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cosmonauta #6 cosmonauta *
Duplicada, sensacionalista y posible microbloging.
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#7 todosube
#6 No del todo duplicada, ahora han añadido que la información que roban la envían a los israelíes, así que a portada como un cohete xD
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ombresaco #2 ombresaco
Ctrl+Mayusc+Win+Alt+L
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menéame