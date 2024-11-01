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LinkedIn espía a los usuarios: scripts recopilan tus datos

LinkedIn espía a los usuarios: scripts recopilan tus datos

LinkedIn ha sido acusada de espiar a sus usuarios, inyecta un script en el navegador web para la recopilación de datos.

| etiquetas: linkedin , espía , usuarios , scripts , datos
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
tommyx #5 tommyx
Imagínate lo que pillan si instalas la app
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#12 Mustela
Estupendo que se conozca este grado de opacidad. Un motivo más para que todos os deshagáis de esa porquería.
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joffer #1 joffer
¡Qué sorpresón!
2 K 29
carademalo #7 carademalo
Bueno, en su defensa (más o menos) hay que decir que lo avisan claramente en las nuevas condiciones de uso de LinkedIn, que son de obligatoria lectura y aceptación de todos los usuarios que quieran seguir usando una cuenta registrada. Obviamente no informan de la parte técnica pero sí de las "consecuencias".

Peor sería que no avisasen, como han hecho en otras webs.
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#13 Mustela
#7 Si no informan de la parte técnica de rastreo de complementos personales poco sirve en sus "nuevas condiciones", y es que aunque informen son condiciones abusivas e intolerables que parte de la población no comprenderá por no tener experiencia técnica o legal suficiente (además de la cantidad que acepta sin leerla, aún creyéndose que todo es maravillosamente riguroso con el RGPD). Luego, ¿sólo para "cuenta registrada"?
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Supercinexin #15 Supercinexin
#7 De lo que no te informan de ninguna de las maneras es de para qué recopilan todos esos datos sobre tu dispositivo. Te lo cuento yo: para pillar tu fingerprint, que te identifica muchísimo más que tu IP y sirve también para identificarte cuando estás tras una VPN y ver qué páginas web visitas y qué contenidos navegas, y luego hacer con esos datos lo que les dé la real gana como por ejemplo vendérselos a Palante para ofrecer servicios de vigilancia masiva a los gobiernos o vendérselos al…   » ver todo el comentario
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carademalo #17 carademalo
#15 Lo hacen, quiero decir, informan de para qué recopilan esos datos, que si mal no recuerdo era para entrenar su IA (Microsoft) y "mejorar la experiencia de navegación con contenidos de tu interés" o algo así. Otra cosa es que te creas que sólo es para eso, que yo no me lo creo.
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jonolulu #2 jonolulu
Lo que hacen todas las big tech, vaya...

Bonito internet ha quedado
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O.OOЄ #8 O.OOЄ
#2 ¿Sabias que, en el sistema operativo windows, la combinación de teclas Shift+Ctrl+Alt+Win+L te abre LinkedIn? ¿Te resulta curioso que exista este atajo de teclado? Pues la explicación es muy sencilla: LinkedIn pertenece a Microsoft y es su principal caballo de troya para recopilar información personal.
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ombresaco #9 ombresaco
#8 es cierto!, pensaba que era broma
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taSanás #14 taSanás
#8 no tengo tantos dedos
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poyeur #16 poyeur
#14 No hay dedos, no hay atajos de teclado. Superútiles, por otra parte ;)
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tommyx #4 tommyx
"LinkedIn carga un script JavaScript en los navegadores Chromium."

"BleepingComputer dice haber visto como el script comprobaba 6.236 extensiones y recogía datos del dispositivo. En concreto, recopilaba información del hardware. Entre la información está el número de núcleos de la CPU, memoria disponible, resolución de pantalla, zona horaria, idioma, batería, audio y almacenamiento."

Ahí es nada...
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Gry #6 Gry *
#4 Eso información pública, cualquiera a quien le interese la puede ver.

browserleaks.com/
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tommyx #11 tommyx
#6 es un extracto de lo que dice el artículo a parte de más detallas
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#10 xaxipiruli
Y muchas de las ofertas de trabajo son trampas comerciales...
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#3 endy *
Esto ya se sabía desde hace años.
El asunto se debe a que usar extensiones que obtienen datos de Linkedin para ofrecer servicios no están aceptadas por la plataforma y continuamente intentan luchar contra estas prácticas.
Lo que le gente no suele saber es que estas extensiones exponen tus datos personales fuera de LinkedIn aprovechándose de que un usuario las instala y entonces le roban los datos de sus conexiones. Si alguien ha puesto su teléfono como visible a sus conexiones y una de sus conexiones usa estás extensiones pues entonces adiós a la privacidad.
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menéame