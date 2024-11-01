·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8237
clics
¿Sabrías escribir correctamente estas diez frases?
6932
clics
Irán difunde foto de un militar calcinado de EEUU entre aviones derribados
9995
clics
Ayuso publica este tuit sobre Sánchez y la réplica de un investigador de Harvard no la vieron venir ni en Sol
5867
clics
Cuando los americanos (eeuu) finalmente ven cómo se vive en Europa
4304
clics
Fabricación de canicas de vidrio
más votadas
527
El abogado ultra SrLiberal me llama para exigirme que borre un tuit... y acaba eliminando 30.000
552
Volkswagen confirma que empezará a fabricar componentes para la “cúpula de hierro” de Israel
373
Las tropas EEUU recibieron la orden de "prepararse" para Irán, mientras las solicitudes de objeción de conciencia aumentan un 1.000% y crece el temor entre sus filas
470
Trump admite que envió armas a los manifestantes iraníes durante las protestas de principios de año
396
Políticos de EE.UU. llaman a Trump “loco desquiciado” por amenazar con crímenes de guerra
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
101
clics
LinkedIn espía a los usuarios: scripts recopilan tus datos
LinkedIn ha sido acusada de espiar a sus usuarios, inyecta un script en el navegador web para la recopilación de datos.
|
etiquetas
:
linkedin
,
espía
,
usuarios
,
scripts
,
datos
22
5
0
K
324
tecnología
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
5
0
K
324
tecnología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
tommyx
Imagínate lo que pillan si instalas la app
2
K
45
#12
Mustela
Estupendo que se conozca este grado de opacidad. Un motivo más para que todos os deshagáis de esa porquería.
3
K
41
#1
joffer
¡Qué sorpresón!
2
K
29
#7
carademalo
Bueno, en su defensa (más o menos) hay que decir que lo avisan claramente en las nuevas condiciones de uso de LinkedIn, que son de obligatoria lectura y aceptación de todos los usuarios que quieran seguir usando una cuenta registrada. Obviamente no informan de la parte técnica pero sí de las "consecuencias".
Peor sería que no avisasen, como han hecho en otras webs.
1
K
25
#13
Mustela
#7
Si no informan de la parte técnica de rastreo de complementos personales poco sirve en sus "nuevas condiciones", y es que aunque informen son condiciones abusivas e intolerables que parte de la población no comprenderá por no tener experiencia técnica o legal suficiente (además de la cantidad que acepta sin leerla, aún creyéndose que todo es maravillosamente riguroso con el RGPD). Luego, ¿sólo para "cuenta registrada"?
1
K
25
#15
Supercinexin
#7
De lo que no te informan de ninguna de las maneras es de para qué recopilan todos esos datos sobre tu dispositivo. Te lo cuento yo: para pillar tu fingerprint, que te identifica muchísimo más que tu IP y sirve también para identificarte cuando estás tras una VPN y ver qué páginas web visitas y qué contenidos navegas, y luego hacer con esos datos lo que les dé la real gana como por ejemplo vendérselos a Palante para ofrecer servicios de vigilancia masiva a los gobiernos o vendérselos al…
» ver todo el comentario
0
K
20
#17
carademalo
#15
Lo hacen, quiero decir, informan de para qué recopilan esos datos, que si mal no recuerdo era para entrenar su IA (Microsoft) y "mejorar la experiencia de navegación con contenidos de tu interés" o algo así. Otra cosa es que te creas que sólo es para eso, que yo no me lo creo.
0
K
12
#2
jonolulu
Lo que hacen todas las big tech, vaya...
Bonito internet ha quedado
0
K
16
#8
O.OOЄ
#2
¿Sabias que, en el sistema operativo windows, la combinación de teclas Shift+Ctrl+Alt+Win+L te abre LinkedIn? ¿Te resulta curioso que exista este atajo de teclado? Pues la explicación es muy sencilla: LinkedIn pertenece a Microsoft y es su principal caballo de troya para recopilar información personal.
7
K
70
#9
ombresaco
#8
es cierto!, pensaba que era broma
1
K
14
#14
taSanás
#8
no tengo tantos dedos
1
K
15
#16
poyeur
#14
No hay dedos, no hay atajos de teclado. Superútiles, por otra parte
0
K
10
#4
tommyx
"LinkedIn carga un script JavaScript en los navegadores Chromium."
"BleepingComputer dice haber visto como el script comprobaba 6.236 extensiones y recogía datos del dispositivo. En concreto, recopilaba información del hardware. Entre la información está el número de núcleos de la CPU, memoria disponible, resolución de pantalla, zona horaria, idioma, batería, audio y almacenamiento."
Ahí es nada...
0
K
13
#6
Gry
*
#4
Eso información pública, cualquiera a quien le interese la puede ver.
browserleaks.com/
0
K
19
#11
tommyx
#6
es un extracto de lo que dice el artículo a parte de más detallas
0
K
13
#10
xaxipiruli
Y muchas de las ofertas de trabajo son trampas comerciales...
0
K
7
#3
endy
*
Esto ya se sabía desde hace años.
El asunto se debe a que usar extensiones que obtienen datos de Linkedin para ofrecer servicios no están aceptadas por la plataforma y continuamente intentan luchar contra estas prácticas.
Lo que le gente no suele saber es que estas extensiones exponen tus datos personales fuera de LinkedIn aprovechándose de que un usuario las instala y entonces le roban los datos de sus conexiones. Si alguien ha puesto su teléfono como visible a sus conexiones y una de sus conexiones usa estás extensiones pues entonces adiós a la privacidad.
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Peor sería que no avisasen, como han hecho en otras webs.
Bonito internet ha quedado
"BleepingComputer dice haber visto como el script comprobaba 6.236 extensiones y recogía datos del dispositivo. En concreto, recopilaba información del hardware. Entre la información está el número de núcleos de la CPU, memoria disponible, resolución de pantalla, zona horaria, idioma, batería, audio y almacenamiento."
Ahí es nada...
browserleaks.com/
El asunto se debe a que usar extensiones que obtienen datos de Linkedin para ofrecer servicios no están aceptadas por la plataforma y continuamente intentan luchar contra estas prácticas.
Lo que le gente no suele saber es que estas extensiones exponen tus datos personales fuera de LinkedIn aprovechándose de que un usuario las instala y entonces le roban los datos de sus conexiones. Si alguien ha puesto su teléfono como visible a sus conexiones y una de sus conexiones usa estás extensiones pues entonces adiós a la privacidad.