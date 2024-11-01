Cuando los americanos (eeuu) finalmente ven cómo se vive en Europa  

Le pregunté a mis amigos alemanes que me explicasen todos eso (las condiciones el contrato de trabajo), y me preguntaban que dónde veía el problema... Claro que podía investigar estas cosas, pero por qué iba a pensar en que estas cosas existen? ... Hay cosas en las que los estadounidenses ni siquiera pensamos. [entre sollozos] // // Qué??? Treinta y qué??? En EEUU como mucho tienes 2 semanas de vacaciones! Y te las tienes que ganar!