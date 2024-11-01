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Cuando los americanos (eeuu) finalmente ven cómo se vive en Europa

Cuando los americanos (eeuu) finalmente ven cómo se vive en Europa  

Le pregunté a mis amigos alemanes que me explicasen todos eso (las condiciones el contrato de trabajo), y me preguntaban que dónde veía el problema... Claro que podía investigar estas cosas, pero por qué iba a pensar en que estas cosas existen? ... Hay cosas en las que los estadounidenses ni siquiera pensamos. [entre sollozos] // // Qué??? Treinta y qué??? En EEUU como mucho tienes 2 semanas de vacaciones! Y te las tienes que ganar!

| etiquetas: eeuu , europa , calidad de vida , seguro médico , sanidad universal , ue
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148 comentarios
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Comentarios destacados:                                
#4 #2 Pues, casualmente, sí.

Aunque, por otro lado, los ejemplos alternativos que tú planteas son 'estados de la Unión'. (Lo que en otros países vendrían siendo 'provincias').
Mientras que la pregunta de mi primer comentario hacía referencia a un país.

La mayoría de personas europeas con educación general básica saben ubicar sin problemas los países de Norteamérica.

Al principio yo tampoco podía creer que el nivel lectivo en EE.UU. fuese tan bajo. Pero es así.
Es un tema tremendo.
Veo #3 Veo
#2 al menos el continente si.
71 K 466
#7 esbrutafio
#3 Pon a un europeo a ubicar en el mapa países como Alto Volta, Senegal, Antigua y Barbuda (es un solo país), Ponape, Kirguistán...
7 K 92
kosako #10 kosako
#7 Quieras que no, no puedes comprar la relevancia de México, España, China, la propia USA, y la mitad de europa con países que no tienen el mismo nivel de turismo y tal..
32 K 245
Veo #32 Veo
#7 Ok, luego ponemos a un grupo de estadounidenses y comparamos...
5 K 36
#126 osids *
#32 Yo solo he estado allí por trabajo una semana, pero la manera en que el americano medio vive y el europeo es bastante diferente...por suerte. La mayoría de los europeos trabajamos para vivir y los americanos lo hacen al revés, además su primera prioridad en la vida es el trabajo, lo demás viene de camino, educación elitista en su mayor partes (si en europa también existe esto, pero la mayoría puede estudiar hasta la universidad sin un esfuerzo económico que condiciona tu vida), la sanidad…   » ver todo el comentario
1 K 19
#56 iggaga
#7 Alto Volta cambió de nombre hace como 40 años
19 K 132
Luis_F #114 Luis_F
#56 Volta Tanto?
2 K 16
#141 R2dC
#56 Deseo enviar esta carta al consulado...

www.youtube.com/watch?v=FMLklBQN0mY
0 K 9
PasaPollo #85 PasaPollo
#7 Dudo que se ubique habitualmente Senegal en Asia.
6 K 49
#142 R2dC
#85 Fíate... todavía hay gente que pone Israel en europa :roll:
0 K 9
txirrindulari #86 txirrindulari
#7 nos lo enseñaron, y no examinaron, algunos no retenemos los datos por falta de uso, pero seriamos capacea de recuperar la información
0 K 10
u_1cualquiera #89 u_1cualquiera
#7 eeeeh la mitad te los has inventado!!!
1 K 26
#94 chocoleches
#7 Dudo que nadie pueda ubicar a Alto Volta en un mapa actual.
1 K 21
#109 Aitr
#94 Porque la mitad no estudiamos ya Alto Volta. Si preguntas por Burkina Faso seguro que se acercan más. ¿Que es probable que te lo sitúen en algún país entre Senegal y Togo? También pero seguro que nadie te lo pone en Asia.
2 K 27
#97 Vicenteeee
#7 chascarrillo con Antigua y Barbuda por favor. Seguro que a alguien ingenioso se le ocurre
0 K 15
#122 minossabe
#97 Seguro que alguien te dice que es el retrato de su suegra.
1 K 26
#144 R2dC
#97 Es conocida por ser una ex-colonia de portugal. Antes de independizarse es allí donde se iban de viaje las jubiladas.
0 K 9
Noeschachi #100 Noeschachi
#7 Coño buscar Alto Volta, Rhodesia o Yugoslavia… estos crios de hoy en dia no saben encontrar nada!
3 K 38
Becuadro #105 Becuadro
#7 Pues no sé lo que saldría, pero por ahora, Alto Volta no existe, se llama Burkina Faso.

Te votaría negativo por acusar a terceros de tu propio error, y positivo por confirmar tú propio argumento... Así que no toco los botones.
0 K 9
#108 volsetes
#7 yo no sé mucho de geografía y te sabría ubicar en el mapa toda américa y casi toda Europa. Y la mitad de los países de los otros continentes. Al menos no te fallo el continente de países conocidos xD
0 K 6
#116 fernando_sierra
#7 El americano medio no distingue México de España. No creo que confundimos alguno de esos países con nuestros vecinos.
0 K 10
#129 listillo
#7 Pues unos cuantos los se ubicar...
0 K 6
#148 zancudo
#7 y si ponemos a un estadounidense a ubicarlos?
0 K 10
DarthMatter #4 DarthMatter
#2 Pues, casualmente, sí.

Aunque, por otro lado, los ejemplos alternativos que tú planteas son 'estados de la Unión'. (Lo que en otros países vendrían siendo 'provincias').
Mientras que la pregunta de mi primer comentario hacía referencia a un país.

La mayoría de personas europeas con educación general básica saben ubicar sin problemas los países de Norteamérica.

Al principio yo tampoco podía creer que el nivel lectivo en EE.UU. fuese tan bajo. Pero es así.
Es un tema tremendo.
34 K 250
alfre2 #5 alfre2
#4 hace referencia a un país comparable en extensión a toda Europa. Si quieres dejar claro todo lo que sabes, lo justo es que sepas ubicar correctamente los estados y ciudades más importantes. Si no, quizás estés más a la par de lo que crees.
2 K 23
#25 Kuruñes3.0 *
#5 Vamos no me jodas, a quien cojones le importa donde está Idaho, insignificante estado lleno de paletos de mierda, y como va a ser comparable a no saber donde esta Suiza o Francia... vaya chorrada.
12 K 83
alfre2 #30 alfre2
#25 el conocimiento no ocupa lugar. Hablar de dónde está un territorio no implica que debas casarte con su población, ni que deban gustarte más o menos. Suena a excusa para no estudiar.
2 K 24
avalancha971 #49 avalancha971
#25 Idaho podrás compararlo con Moldavia, Bosnia o Eslovenia. Si la mayoría de los españoles no saben situarlos, ¿cómo lo van a saber los americanos?
1 K 18
#145 R2dC *
#25 Incluso dentro de estados unidos muchisimos estados ya se llaman "flyover states" de lo irrelevantes que son.

Los importantes son: California y Washinton en el oeste, texas en el "sur" y florida y NY en el este. (un tercio de la población diciendo un décimo de los estados)
0 K 9
Asmode0 #35 Asmode0 *
#5 claro, nosotros tenemos que saber ubicar cada uno de sus estados que son como provincias dentro de su país (no a nivel extensión sino como subdivisiones) y ellos no saben ni ubicar un país de Europa, el cuarto o quinto en importancia de la Unión. Y aún creerás que tienes razón.
9 K 61
alfre2 #57 alfre2
#35 solo he dicho que si queremos proclamar nuestra superioridad intelectual deberíamos llegar con los deberes hechos.
2 K 22
NakanoStation #65 NakanoStation
#57 yo opino parecido pero creo que directamente no debería criticarse a la población de allí ni tampoco sentirse superior.

En Europa tenemos bastante mas conocimiento de geografia que el resto del mundo por nuestra historia. No se puede explicar la historia de los grandes paises Europeos sin tener un mapa al lado.

En Asia ocurre igual que en USA. Ellos saben los paises que tienen en su área histórica de influencia.

He conocido muchos asiaticos, de varias nacionalidades, a los que les sorprende como puede ser que en Colombia, Mexico y España (por ejemplo) hablemos un idioma en común. Y muchos situaban España al lado de estos.
0 K 6
Asmode0 #75 Asmode0 *
#57 no es superioridad intelectual. Es un mínimo. Pero es que pasa no solo con geografía. Tienen algunas de las mejores universidades del mundo pero el nivel con el que salen del equivalente al instituto en España, es lamentable. Y no lo digo yo, en Youtube puedes ver algún vídeo de profesores dando clase en Estados Unidos y se sorprenden de la incultura y desconocimiento que tienen.

Aquí tienes un ejemplo que encontré hace poco. Que España hay mucho cateto también eh, pero la diferencia es que nosotros no vamos clamando a los cuatro vientos que somos el mejor país del mundo en todo y que los demás son insignificantes. Afirmaciones soprendentes requieren pruebas sorprendentes.

youtu.be/soqy_jNDyTI?is=gslZujUb-L1jogSS
0 K 10
alfre2 #82 alfre2
#75 :troll: la conclusión debería ser que la cuestión es igual de lamentable allí y aquí
0 K 12
avalancha971 #46 avalancha971
#4 Efectivamente, como si fueran provincias o similares. SI te pones a preguntar en España dónde está Silesia, Bohemia y Baviera (que son regiones muy relevantes pero no países). ¿Cuántos sabrían responderte?

Es que ni los países de la antigua Yugoslavia.

¿Y situar los países de Centroamérica?
Si muchos españoles se creen que México está en Sudamérica.

Y el resto de los europeos España igual, la mayoría ni te saben distinguir cuales son las islas Baleares y cuáles las Canarias.
0 K 10
CerdoJusticiero #72 CerdoJusticiero
#46 Breve anotación: México no es un país de Centro América. Que leyendo tu comentario alguien podría pensar que es lo que querías dar a entender.
1 K 20
avalancha971 #83 avalancha971
#72 Sí, tienes razón, lo que quería decir es que si ni saben dónde está México, mucho menos van a saber los países de Centroamérica, pero tal y como lo puse se puede entender mal.
1 K 18
Justiciero_Solitario #138 Justiciero_Solitario
#4 da un mapa mudo de África a cualquier español y quitando Sudáfrica y Marruecos dudo que sepan situar más de dos.
0 K 11
Dakaira #13 Dakaira
#2 esa pregunta no tiene sentido... Los estados no dejan de ser provincias grandotas de un país.

El nivel geográfico en EEUU es bajísimo. No lo necesitan, son el mejor pais del mundo libre (según ellos) qué más da donde estén el resto de paises que hay que llevarles libertad?

Aquí la gran mayoría no sabemos las provincias de Francia, pero ubicamos la capital y el continente (y ese es el nivel fácil)

Si preguntas por un país de África sabemos dónde está el continente y más menos donde están…   » ver todo el comentario
27 K 232
alfre2 #21 alfre2
#13 pues ya sabes, a aprenderse los states!
1 K 11
Dakaira #22 Dakaira
#21 ok, no entendiste nada... Ooo lo que es peor tienes tan idealizado ese sitio como un yanki medio.

Hay mundo más allá de EEUU y uno mucho mejor.
13 K 111
alfre2 #29 alfre2
#22 pasamos tan pronto al ataque personal? Vaya!
4 K 14
Dakaira #33 Dakaira
#29 pfff... La respuesta de la incompetencia.
Siento muchísimo haberte herido, a veces se me olvida lo blanditas que son algunas personas y la baja tolerancia a conversaciones normales.

Estoy convencida que siempre eres objetivo y nunca, nunca, nunca en ningún aspecto de tu vida dices lo que realmente piensas o haces juicios de valor sobre otros.
5 K 57
Kipp #76 Kipp
#33 Te está troleando desde hace un rato me da a mí... Y a todos los demás que le argumentan.
1 K 12
Dakaira #113 Dakaira
#76 pues qué trolleo más cutre...
1 K 23
#48 jorgeesc
#21 y por qué no los condados también?
1 K 17
tommyx #128 tommyx
#48 eso! A saberse el condado de Orange por donde para!
1 K 23
#102 kurro
#13 Jooooder ostia puta, ¿Lo de las pegatinas es en serio? ¿O eres de El Mundo Today? xD
0 K 9
JAIL #103 JAIL
#13 Pues yo creo que en Austria hay canguros, y en Suecia fabrican relojes.

Supongo que habrá algún zoo que tenga canguros en Austria, y alguna empresa local habrá que fabrique relojes en Suecia.
0 K 6
bronco1890 #106 bronco1890
#13 Si un estadounidense te oye decir que un estado es una "provincia grandota" también te va a considerar un ignorante.
0 K 11
#130 listillo
#13 hombre, Marsella o Niza, Burdeos o Pau, o Lyon, se pueden ubicar...
0 K 6
DarthMatter #1 DarthMatter *
El nivel de analfabetismo funcional del estadounidense medio resulta simplemente dantesco.
Por ejemplo, si les preguntas '¿dónde está España?', lo más probable es que te respondan: 'En algún lugar al sur de la frontera con México'.
18 K 147
alfre2 #2 alfre2
#1 tú sabrías ubicar Wisconsin, Idaho y Carolina del Norte? Así, sin mirar?
15 K 88
Mark_ #11 Mark_
#2 quizás esos no, pero puedo ubicar sin mirar Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Florida, Louisiana, Texas, California o Nevada, estados relevantes de alguna manera para nuestra historia como deberían serlo mínimo España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos o Alemania.
9 K 76
#132 unocualquierax
#11
Boston no es un estado.
0 K 8
Papirolin #27 Papirolin
#2 Equiparar a España con alguna de las fracciones en las que se divide USA me sugiere que podrías ser estadounidense.
6 K 56
alfre2 #28 alfre2
#27 tu olfato no es tu mejor virtud
2 K 30
ContinuumST #37 ContinuumST
#28 Al margen de todo, ¿conoces EEUU por haber vivido, trabajado o de turista unos días? Sólo curiosidad.
1 K 21
alfre2 #54 alfre2
#37 no responderé por aquí a cuestiones personales. Todas quedarán debidamente aclaradas en mis memorias en cuanto salgan publicadas. No dudes en contactarme si quieres que te firme tu ejemplar.
0 K 12
ContinuumST #59 ContinuumST
#54 ¿Tienes título ya para tu libro? Puedo echarte una mano.
3 K 41
Papirolin #96 Papirolin
#28 <:( Mi avatar es un correlato gráfico de mi rostro. La única ventaja de portar algo así es que tenga olfato... Estoy desvastado.
0 K 11
#36 konde1313
#2 Yo diría que un español medio tiene una cultura general más alta que un usaniano medio.
4 K 35
#120 srskiner
#36 yo tb lo creo pero hay que ser justos en una cosa, estamos valorando el nivel cultural con nuestro criterio de nivel cultural, que está muy inclinado hacia las letras.
Prácticamente toda España tiene una base bastente razonable en geografía, si, pero te pones a hacer encuestas sobre tirar una bola de cañon y una de madera desde una torre y medir cual llega antes al suelo y lloras.
0 K 10
Golan_Trevize #39 Golan_Trevize
#2 Es más, pregúntale por ubicar las provincias españolas más alejadas de la suya, a ver si sabe dónde están xD
0 K 12
#73 pasapues
#39 Feijo dice que Huelva está en el mediterráneo que se lo a dicho Trump.
0 K 9
MasterChof #40 MasterChof
#2 1. esos son Estados no países
2. La historia de España es infinitamente mayor y más rica
3. Sabríamos que están en Norte América
4. Solo Andalucía le da mil vueltas en la historia de la humanidad y del mundo a cualquier estado de EEUU. Qué hayan robado más recursos en la actualidad, hagan más pelis o tengas más armas no los hace más importantes
8 K 63
alfre2 #53 alfre2
#40 y? Perfecto. Qué viene ahora?
0 K 12
MasterChof #88 MasterChof
#53 publicidad del Mac Donald's y Starbucks
1 K 10
JuanCarVen #42 JuanCarVen
#2 Bucks, Cavaliers y Hornets te sirven de referencia.
0 K 12
#45 tremolantepenacho
#2 No compares países con divisiones internas de esos países.
3 K 33
alfre2 #51 alfre2
#45 pues mira, haré lo que me parezca. Ya he explicado que se trata de un país con la extensión similar, o mayor, a la del continente europeo. Si vamos a alardear de cuánto sabemos, habrá que llegar con la lección aprendida.
2 K 12
#67 tremolantepenacho
#51 Claro que puedes hacer lo que quieras pero no vas s tener razón. Y aún así somos muchos más los europeos que sabemos situar seis o siete estados de EEUU que yankees que situen dos países exyugoslavos.

Nadie está alardeando de lo que sabe, simplemente estamos estableciendo diferentes niveles de importancia de esos conocimientos.
2 K 19
alfre2 #70 alfre2
#67 creo que igual sobrevaloras a las nuevas generaciones: youtu.be/_V0y3BfIRRY?is=rqZGEg4KsNx2qTjS
0 K 12
oceanon3d #61 oceanon3d
#2 No sabia que esas regiones fuera países ...
2 K 22
spacos #74 spacos
#2 No es lo mismo, es como si te digo que me digas las provincias de México. Estamos hablando de paises no regiones dentro de un pais.
1 K 14
#133 unocualquierax
#74
México no tiene provincias, tiene estados, de hecho México no se llama México, se llama "Estados Unidos Mexicanos".
0 K 8
angelitoMagno #77 angelitoMagno
#2 ¿Tu serías capaz de distinguir una oveja churra de una merina?
2 K 35
ku21 #79 ku21
#2 sabes que España no es un estado, no? Es como si a un estadounidense le preguntas por Extremadura, Murcia o Navarra. Así, sin mirar.
1 K 17
Drebian #80 Drebian
#2 Muchos lo sabemos, sí. Es lo que tiene haberlo estudiado en geografía.

Ahora, estás comparando estados con un país. Pregúntales por Castilla y León a ver que cara ponen
1 K 17
#84 eugeniodl
#2 Si, sin problemas y los demás estados también.
1 K 17
pablicius #87 pablicius
#2 ¿Por qué comparas ubicar un país entero (España) con ubicar subdivisiones de un país (estados dentro de Estados Unidos)?
0 K 9
#92 Tronchador.
#2 Se ubicar, como otras muchas personas Washington, Texas, Nueva York, California. Y no sé ubicar países como Kirgistan, Uzbekistán,...
Saber ubicar cualquier país no te convierte en más inteligente, pero hay países que si no sabes ubicar es porque tienes un problema grave de cultura genera. España es uno de los países más importantes del mundo, entra dentro del 10% de países más importantes del mundo sin ningún problema.
0 K 8
#95 DRAG0NER0 *
#2 El problema es que al creerse el ombligo del mundo, no se saben más países o lugares a parte de los suyos propios.
0 K 9
#99 Peter086
#2 Lo mismo no... pero créeme, muchos americanos tienen problemas identificando en un mapa hasta países Europeos... y lo de creer que España está "un poco más abajo que México" lo vi en un CQC de hace 30 años.

No es que todos los Yankees son bobos, pero el sentirse Top durante tantos años, les ha dejado a "bastantes" mirándose al ombligo. Sinceramente creen que han inventado el 99% de lo que es importante hoy en día, y que todo se debe comparar contra la cultura USA.

Los Yankees antes llamaban a los canadienses los "primos pobres", pero hoy en día prefieren olvidarlo.... sólo superan a los "cannucks" en % gastado en Defensa.
0 K 7
Becuadro #107 Becuadro *
#2 please, hablamos de países, no de partes constituyentes. Es como preguntarle a un alemán que sitúe Teruel, y a un conquense donde anda Westfalia.

Por cierto. ¿Es comparable la importancia histórica de España o México, con la de esos estados?
0 K 9
HASMAD #117 HASMAD
#2 Esos no son países.
0 K 9
spidey #124 spidey
#2 Carolina del norte está arriba de Carolina del sur 8-D
1 K 13
porto #134 porto *
#2 Yo por lo menos señalaría el sitio donde está EEUU, no sé si ellos ante un país europeo señalarían a Europa.
0 K 10
xyria #137 xyria
#2 Pero sé que son parte de EE.UU. Pregúntale a un yanki dónde están Madrid, Barcelona o Bilbao, y verás las risas que te echas.
0 K 10
ccguy #17 ccguy
#1 Si preguntas a los Españoles los países de la UE la mayoría no te dice ni 15, no digamos ya ponerlos en un mapa.

Y provincias españolas, ni te dicen en qué Comunidad Autónoma caen.

No nos vengamos arriba.
1 K 23
bronco1890 #50 bronco1890
#1 Prueba a preguntarle a la mayoría de los españoles que localicen en el mapa Nicaragua o El Salvador
1 K 14
#71 Suleiman
#1 Con los estadounidenses que conozco, su principal dogma es el dinero. Todo con tal de ganar más dinero, a costa del resto. Y por su puesto, si no ganas lo suficiente, es que no te has esforzado lo suficiente. Básicamente, tanto tienes,tanto vales. Aquí, a parte del dinero, valoramos otras cosas, como dice el vídeo,y en algunos casos, lo priorizamos.
2 K 27
Kipp #81 Kipp
#71 De hecho si quieres volarle la cabeza a un yankee muéstrale cómo te presentas ante otros, rara vez dices "soy fulano y soy ingeniero/CEO (inserte empleo)". Para ellos entra dentro de las preguntas básicas saber a qué te dedicas para ubicarte en la escala.
0 K 6
allaquevamos #98 allaquevamos
#1 No subestimes el nivel de analfabetismo funcional que está alcanzando España y toda Europa en los últimas décadas.
Aquí vamos por el mismo camino, no nos vamos a diferenciar mucho en poco tiempo.

Anécdotas con norteamericanos tengo desde finales de los 90, pero de españoles y europeos, 15 o 20 años menores que yo, a la altura o incluso mas por ser más habituales.
2 K 23
DarthMatter #118 DarthMatter
#98 No te digo que no.
Razón llevas. Por desgracia.
0 K 7
ccguy #20 ccguy
Como odio estos putos vídeos comentando otros vídeos, joder.
11 K 97
Budgie #24 Budgie
#20 no tiene ningún sentido.
Espero ansioso la tercera vuelta. Alguien comentando lo mal o bien que comenta el que comenta videos de otros.
2 K 25
ContinuumST #44 ContinuumST
#24 El otro día vi uno precisamente de eso. :palm:
1 K 24
aiounsoufa #146 aiounsoufa
#20 es que además esta ralentizado y me pone hasta nervioso cuando se pone a repetir lo que acaba de decir. Ni pienso acabar de verlo
0 K 10
#8 esbrutafio
Conversando con un "elder" mormón (los misioneros que van dando el coñazo por ahí), hijo de Hutta, me confesó que estaba "hasta los cojones de mormones". Que solo se había apuntado a lo de misionero por que siendo electricista no tendría otra oportunidad en la vida de viajar al extranjero. (Primeros dos mil, un electricista español podía ahorrar para visitar EE. UU.)

Le convencí de buscar trabajo en España y que desde aquí podría viajar por Europa en su mes de vacaciones.…   » ver todo el comentario
10 K 79
Asmode0 #62 Asmode0
#8 la propaganda a la que somos sometidos los no estadounidenses es brutal, en películas, musica, etc etc. Básicamente nos bombardean (de forma metafórica, de momento) con que son los mejores, que siempre salvan al mundo, que cuando pasa algo malo siempre pasa en otro país, etc. Y poco a poco te la van colando hasta que tienes metido en la cabeza que son los mejores en todo.

Si eso nos lo hacen a los no estadounidenses, imaginate a la propaganda a la que estarán sometidos sus propios…   » ver todo el comentario
12 K 77
#38 tierramar
#34 Los latinoamericanos que están llegando a Madrid votan a Ayuso, vienen adoctrinados: les han insuflado tal adversión al comunismo, que confunden estado de bienestar con comunismo
8 K 63
#52 tierramar *
Les han hecho creer que EEUU es el número uno, y esta creencia les impide mirar a otros países, y menos creer que en muchisismos países los ciudadanos viven mucho mejor que los ciudadanos estadounidenses. Han sido número 1 militarmente, pero debido a ello, los contribuyentes estadounidenses no tienen ni una sanidad publica, ni educación publica de calidad. Tienen un warfare en lugar de un welfare.
En lo que si son número 1, es en ser el pais más criminal de la historia.
Más les valdría abrir los ojos, y ver que las primeras victimas de los megaricos que gobiernan EEUU, son los propios ciudadanos estadounidenses
6 K 57
kosako #9 kosako
Vuelvo aquí para decir que me está costando la vida querer escuchar al youtuber este por su forma de hablar. Seguiré intentándolo por la curiosidad del tema pero hostia.. espero que mejore
6 K 57
Mark_ #12 Mark_
#9 tiene la expresividad automatizada de un Sim...
2 K 28
UnbiddenHorse #15 UnbiddenHorse
#12 #9 demasiadas interrupciones de la chica y una voz muy desagradable, no he podido terminar de verlo, buscaré el vídeo de la chica a secas.
6 K 59
kosako #18 kosako
#12 Lo has clavado. Se hace muy incómodo como dice #15 es desagradable. Aparte, es que interrumpe tela el vídeo. Entiendo que quieras analizarlo y comentar lo que dice el vídeo de la chica pero hostia dale dos frases originales y luego genera debate o yo qué se.. pero vamos que por la mitad lo tuve que dejar.
1 K 18
Budgie #23 Budgie
#18 yo es es que eso de los videos de un tio reacciona al viseo de otra tia explicando algo es que no lo entiendo. ¿No puedo yo ver el video original y sacar mis propias conclusiones?
Aparte, el tio es insoportable
3 K 37
kosako #26 kosako
#23 Si hay un análisis interesante sobre el tema aún puede sacarse algo. Pero como dices el tío es insoportable.

Y aún así podemos dar gracias de no ser de esos vídeos que sale la mitad de la pantalla con el vídeo original y la mitad de abajo un tío asintiendo sin hacer nada más.
1 K 18
Budgie #93 Budgie
#26 me siento tan viejo
0 K 10
#14 Aaaa3
#9 JT reacts es otro youtuber que hace videos de este estilo, comparando USA vs Europa. A mi se me hace mas ameno.
0 K 6
kosako #19 kosako
#14 Lo bichearé si tengo un hueco, porque la verdad me daba curiosidad ver cómo veían esas diferencias desde la propia USA pero es muy pesado de oir.
0 K 11
karakol #6 karakol
Esto ya lo contó Michael Moore en su documental "¿Que invadimos ahora?"
4 K 41
Don_Gato #34 Don_Gato
#6 ¿Votaría si pudiera un norteamericano en elecciones del país europeo donde resida a partidos con ideas diferentes a las que votaría en su país? Interesante melón del que de momento no hay mucha estadística.
0 K 10
#58 Alcalino *
Me salen varios videos de estos, y mi conclusión es que podemos dividir a los norteamericanos en dos grupos:

Los que tienen educación, han viajado por el mundo, se informan y NO votan a Trump

Y luego están los norteamericanos profundos, que no se informan, y algunos no es que no hayan salido nunca de EEUU. Es que igual no han salido ni de su estado. Ven y conciben el mundo a través de Fox News, y están totalmente convencidos de que no importa lo mal que estén ellos, el resto del mundo

…   » ver todo el comentario
4 K 40
#60 tierramar *
Relacionado:Cómo Estados Unidos se ha convertido en un asesino en serie internacional www.meneame.net/m/actualidad/como-estados-unidos-ha-convertido-asesino
2 K 36
u_1cualquiera #90 u_1cualquiera
La soberbia económica del “American way of life” solo es comparable à la soberbia moral europea
1 K 22
Kishiro #78 Kishiro
Cosa curiosa que me acabo de dar cuenta y lleva pasándome ya un tiempo. He ido al vídeo, estoy usando android, y lo he empezado a ver en vertical, entonces he decidido ir a ver los comentarios de la peña y no he encontrado la forma de hacerlo. Está el vídeo en la parte alta, la descripción, los botines de compartir y después un banner gigante de Crimson Desert en mi caso. Pero no hay ninguna forma de acceder a los comentarios, ni siquiera haciendo scroll down. He tenido q expandir el vídeo para poder encontrar el botón de los comentarios. Es una cosa q como he dicho me ha estado pasando últimamente y según que vídeo. Raro.
1 K 19
#31 Feliberto
Tanto como ellos La Rioja, Baviera o La Toscana
0 K 11
Asmode0 #47 Asmode0
no se con qué tipo de gente tratarás tú habitualmente para hacer esa afirmación pero con la que yo me rodeo no es así.
0 K 10
#16 todosube
Treinta y qué??

Treinta y tres mil brutos al año frente a los 200.000 que se levantan los yankis.

Al final es calidad de vida (vacaciones) frente a pasta y relevancia.

Aquí no te puedes comprar una vivienda.

Creo que ellos lo tienen más fácil para venirse a trabajar aquí que nosotros allí.
0 K 10
ContinuumST #43 ContinuumST
#16 El precio en la vivienda en los EEUU es mucho más alto que aquí, incluso comparándolo con sus salarios.
10 K 66
Justiciero_Solitario #139 Justiciero_Solitario *
#43 Completamente falso, y te voto negativo por bulo, mi prometida es estadounidense, yo voy a ir a vivir a Estados Unidos en algo más de un año. Un salario normalito en New Jersey ronda los $150.000 anuales. Una casa en New Jersey ronda los $550.000, pero no hablo de un apartamento, hablo de una casa con jardín dos plantas y sótano.
Mi futura familia política son todos inmigrantes en Estados Unidos, todos tienen casas cuyo jardín es más grande que todo mi apartamento de Madrid. Por mucho que…   » ver todo el comentario
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Andreham #55 Andreham
#16 No todos los americanos se levantan 200k brutos al año.

Allí no puedes comprarte una casa tampoco.

Y la "calidad de vida" está guay mientras tienes 30 años, en cuanto empiezan las quejas de la edad se te vuelan rápido esas calidades.

Estoy casado con una americana, btw. Nuestro plan es irme para allá en poder (el año que viene si el papeleo va rápido), inflarme a ganar dinero como un cerdo, y volver a España con 60 y pico a disfrutar de una sociedad del siglo XXI.
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mencabrona #131 mencabrona
#55 pues para disfrutar de la sociedad del siglo XXI hay que cotizarla, espero que aportes {0x1f609}
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alephespoco #63 alephespoco
#16 Creo que ellos lo tienen más fácil para venirse a trabajar aquí que nosotros allí.
Allí la única alternativa a ir sin un esponsor es una loteria (Green Card Lottery), hay muchos tipos diferentes de visas, en muchas solo puedes trabajar para la empresa que te ha esponsorizado (y tienes que abandonar el país en una semana si deciden prescindir de tí).

Treinta y tres mil brutos al año frente a los 200.000 que se levantan los yankis. No todos los yankis se levantan 200K USD…   » ver todo el comentario
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Asmode0 #64 Asmode0 *
#16 tienen tanta pasta que la gran mayoría están endeudados de por vida, y con de por vida me refiero hasta que se mueran. Si, que gran calidad de vida. Aquí una vez termines de pagar la hipoteca tienes la vida resuelta. Dejemos de idealizar el estilo de vida americano que es una basura.
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millanin #66 millanin
#16 el salario medio en EEUU está entre 60.000 y 80.000 dólares que vienen a ser entre 50.000 y 70.000 euros sin usar la calculadora. Parece mucho pero para el nivel de vida de EEUU creo que cunden menos que 30.000 euros en la mayoría de los países europeos..
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#111 Alcalino
#16 si no recuerdo mal, el salario medio de EEUU era de unos 60000$

Que ajustado al nivel de vida es como aquí 16000€

O sea una puta mierda
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largo #91 largo
¡Insensatos!
Esto se nos va a llenar de refugiados yankees.
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#41 JotaMcnulty
Tranquilos, ahora os inundo de videos de youtube europeos explicando porque en eeuu se vive mejot que en Europa.
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menéame