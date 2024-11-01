Cuando los americanos (eeuu) finalmente ven cómo se vive en Europa  

Le pregunté a mis amigos alemanes que me explicasen todos eso (las condiciones el contrato de trabajo), y me preguntaban que dónde veía el problema... Claro que podía investigar estas cosas, pero por qué iba a pensar en que estas cosas existen? ... Hay cosas en las que los estadounidenses ni siquiera pensamos. [entre sollozos] // // Qué??? Treinta y qué??? En EEUU como mucho tienes 2 semanas de vacaciones! Y te las tienes que ganar!
| etiquetas: eeuu , europa , calidad de vida , seguro médico , sanidad universal , ue
Aunque, por otro lado, los ejemplos alternativos que tú planteas son 'estados de la Unión'. (Lo que en otros países vendrían siendo 'provincias').
Mientras que la pregunta de mi primer comentario hacía referencia a un país.
La mayoría de personas europeas con educación general básica saben ubicar sin problemas los países de Norteamérica.
Al principio yo tampoco podía creer que el nivel lectivo en EE.UU. fuese tan bajo. Pero es así.
Es un tema tremendo.
www.youtube.com/watch?v=FMLklBQN0mY
Te votaría negativo por acusar a terceros de tu propio error, y positivo por confirmar tú propio argumento... Así que no toco los botones.
Aunque, por otro lado, los ejemplos alternativos que tú planteas son 'estados de la Unión'. (Lo que en otros países vendrían siendo 'provincias').
Mientras que la pregunta de mi primer comentario hacía referencia a un país.
La mayoría de personas europeas con educación general básica saben ubicar sin problemas los países de Norteamérica.
Al principio yo tampoco podía creer que el nivel lectivo en EE.UU. fuese tan bajo. Pero es así.
Es un tema tremendo.
Los importantes son: California y Washinton en el oeste, texas en el "sur" y florida y NY en el este. (un tercio de la población diciendo un décimo de los estados)
En Europa tenemos bastante mas conocimiento de geografia que el resto del mundo por nuestra historia. No se puede explicar la historia de los grandes paises Europeos sin tener un mapa al lado.
En Asia ocurre igual que en USA. Ellos saben los paises que tienen en su área histórica de influencia.
He conocido muchos asiaticos, de varias nacionalidades, a los que les sorprende como puede ser que en Colombia, Mexico y España (por ejemplo) hablemos un idioma en común. Y muchos situaban España al lado de estos.
Aquí tienes un ejemplo que encontré hace poco. Que España hay mucho cateto también eh, pero la diferencia es que nosotros no vamos clamando a los cuatro vientos que somos el mejor país del mundo en todo y que los demás son insignificantes. Afirmaciones soprendentes requieren pruebas sorprendentes.
youtu.be/soqy_jNDyTI?is=gslZujUb-L1jogSS
Es que ni los países de la antigua Yugoslavia.
¿Y situar los países de Centroamérica?
Si muchos españoles se creen que México está en Sudamérica.
Y el resto de los europeos España igual, la mayoría ni te saben distinguir cuales son las islas Baleares y cuáles las Canarias.
El nivel geográfico en EEUU es bajísimo. No lo necesitan, son el mejor pais del mundo libre (según ellos) qué más da donde estén el resto de paises que hay que llevarles libertad?
Aquí la gran mayoría no sabemos las provincias de Francia, pero ubicamos la capital y el continente (y ese es el nivel fácil)
Si preguntas por un país de África sabemos dónde está el continente y más menos donde están… » ver todo el comentario
Hay mundo más allá de EEUU y uno mucho mejor.
Siento muchísimo haberte herido, a veces se me olvida lo blanditas que son algunas personas y la baja tolerancia a conversaciones normales.
Estoy convencida que siempre eres objetivo y nunca, nunca, nunca en ningún aspecto de tu vida dices lo que realmente piensas o haces juicios de valor sobre otros.
Supongo que habrá algún zoo que tenga canguros en Austria, y alguna empresa local habrá que fabrique relojes en Suecia.
Por ejemplo, si les preguntas '¿dónde está España?', lo más probable es que te respondan: 'En algún lugar al sur de la frontera con México'.
Boston no es un estado.
Prácticamente toda España tiene una base bastente razonable en geografía, si, pero te pones a hacer encuestas sobre tirar una bola de cañon y una de madera desde una torre y medir cual llega antes al suelo y lloras.
2. La historia de España es infinitamente mayor y más rica
3. Sabríamos que están en Norte América
4. Solo Andalucía le da mil vueltas en la historia de la humanidad y del mundo a cualquier estado de EEUU. Qué hayan robado más recursos en la actualidad, hagan más pelis o tengas más armas no los hace más importantes
Nadie está alardeando de lo que sabe, simplemente estamos estableciendo diferentes niveles de importancia de esos conocimientos.
México no tiene provincias, tiene estados, de hecho México no se llama México, se llama "Estados Unidos Mexicanos".
Ahora, estás comparando estados con un país. Pregúntales por Castilla y León a ver que cara ponen
Saber ubicar cualquier país no te convierte en más inteligente, pero hay países que si no sabes ubicar es porque tienes un problema grave de cultura genera. España es uno de los países más importantes del mundo, entra dentro del 10% de países más importantes del mundo sin ningún problema.
No es que todos los Yankees son bobos, pero el sentirse Top durante tantos años, les ha dejado a "bastantes" mirándose al ombligo. Sinceramente creen que han inventado el 99% de lo que es importante hoy en día, y que todo se debe comparar contra la cultura USA.
Los Yankees antes llamaban a los canadienses los "primos pobres", pero hoy en día prefieren olvidarlo.... sólo superan a los "cannucks" en % gastado en Defensa.
Por cierto. ¿Es comparable la importancia histórica de España o México, con la de esos estados?
Y provincias españolas, ni te dicen en qué Comunidad Autónoma caen.
No nos vengamos arriba.
Aquí vamos por el mismo camino, no nos vamos a diferenciar mucho en poco tiempo.
Anécdotas con norteamericanos tengo desde finales de los 90, pero de españoles y europeos, 15 o 20 años menores que yo, a la altura o incluso mas por ser más habituales.
Razón llevas. Por desgracia.
Espero ansioso la tercera vuelta. Alguien comentando lo mal o bien que comenta el que comenta videos de otros.
Le convencí de buscar trabajo en España y que desde aquí podría viajar por Europa en su mes de vacaciones.… » ver todo el comentario
Si eso nos lo hacen a los no estadounidenses, imaginate a la propaganda a la que estarán sometidos sus propios… » ver todo el comentario
En lo que si son número 1, es en ser el pais más criminal de la historia.
Más les valdría abrir los ojos, y ver que las primeras victimas de los megaricos que gobiernan EEUU, son los propios ciudadanos estadounidenses
Aparte, el tio es insoportable
Y aún así podemos dar gracias de no ser de esos vídeos que sale la mitad de la pantalla con el vídeo original y la mitad de abajo un tío asintiendo sin hacer nada más.
Los que tienen educación, han viajado por el mundo, se informan y NO votan a Trump
Y luego están los norteamericanos profundos, que no se informan, y algunos no es que no hayan salido nunca de EEUU. Es que igual no han salido ni de su estado. Ven y conciben el mundo a través de Fox News, y están totalmente convencidos de que no importa lo mal que estén ellos, el resto del mundo
… » ver todo el comentario
Treinta y tres mil brutos al año frente a los 200.000 que se levantan los yankis.
Al final es calidad de vida (vacaciones) frente a pasta y relevancia.
Aquí no te puedes comprar una vivienda.
Creo que ellos lo tienen más fácil para venirse a trabajar aquí que nosotros allí.
Mi futura familia política son todos inmigrantes en Estados Unidos, todos tienen casas cuyo jardín es más grande que todo mi apartamento de Madrid. Por mucho que… » ver todo el comentario
Allí no puedes comprarte una casa tampoco.
Y la "calidad de vida" está guay mientras tienes 30 años, en cuanto empiezan las quejas de la edad se te vuelan rápido esas calidades.
Estoy casado con una americana, btw. Nuestro plan es irme para allá en poder (el año que viene si el papeleo va rápido), inflarme a ganar dinero como un cerdo, y volver a España con 60 y pico a disfrutar de una sociedad del siglo XXI.
Allí la única alternativa a ir sin un esponsor es una loteria (Green Card Lottery), hay muchos tipos diferentes de visas, en muchas solo puedes trabajar para la empresa que te ha esponsorizado (y tienes que abandonar el país en una semana si deciden prescindir de tí).
Treinta y tres mil brutos al año frente a los 200.000 que se levantan los yankis. No todos los yankis se levantan 200K USD… » ver todo el comentario
Que ajustado al nivel de vida es como aquí 16000€
O sea una puta mierda
Esto se nos va a llenar de refugiados yankees.