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El abogado ultra SrLiberal me llama para exigirme que borre un tuit... y acaba eliminando 30.000

El abogado ultra SrLiberal me llama para exigirme que borre un tuit... y acaba eliminando 30.000

El martes 31 de marzo el abogado de extrema derecha Jesús Santoriø Lorenzo (conocido en redes como SrLiberal) me llamó por teléfono para exigirme que borrase un tuit. Tras esa llamada, ha sido él quien ha acabado borrando 30.000. Te cuento qué pasó en esa llamada.

| etiquetas: jesús santoriø lorenzo , srliberal , abogado , rubén sanchez
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30 comentarios
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Comentarios destacados:          
Gry #6 Gry *
Resumen para quien no le apetezca ver el vídeo:

El origen de la llamada: El martes 31 de marzo, Rubén Sánchez recibió una llamada de Jesús Antonio Lorenzo, un abogado conocido en redes sociales como "Señor Liberal". Según relata Sánchez, el abogado estaba muy exaltado.

El motivo del conflicto: Lorenzo le exigía borrar de inmediato un tuit publicado esa misma mañana. En dicho tuit, Sánchez informaba de que el abogado había vaciado por completo su canal de Telegram (con más de

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72 K 541
asola33 #10 asola33
#6 muchas gracias. En un minuto leo lo que el video tarda 20.
29 K 240
Gry #11 Gry
#10 Yo aguanté unos 5 minutos antes de aburrirme y pedirle a Gemini un resumen.
4 K 53
#13 Pitchford
#10 Yo a los videos no entro ni uno de cada cien..
6 K 68
Wachoski #21 Wachoski
#10 otro uso maravilloso de la IA
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Quecansaometienes... #17 Quecansaometienes...
#6 Muchas gracias.
La de gente patetica y con una mierda de vida, que hay por ahi, para hacer y decir todo eso tan orgulloso...pero a escondidas xD xD. Tengo un vecino que podria perfectamente ser este Sr. Liberal. A ver si se han confundido...xD xD xD
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Padomon #23 Padomon
#6 denle una medalla a este hombre
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earthboy #27 earthboy
#6 ¿David Bravo no había tenido aquel asunto de género?
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#28 Cazatrolls
#6 Gracias, me niego a ver en vídeo lo que podría leer fácilmente y más rápido.
0 K 10
Delay #1 Delay
Hay Rubén Sánchez humillando a fachas, hay meneo :popcorn:
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Anfiarao #2 Anfiarao
30.000 tuits de un indigente mental que orgullosamente se autodenomina SrLiberal.
Vaya montón de mierda tiene que representar eso xD
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Mltfrtk #12 Mltfrtk
Me he meado en las bragas de la risa. SrLiberal, un icono para ciertos usuarios de Menéame xD xD xD
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lixivia #7 lixivia
Voy a quitar el poster de Futurama para poner uno de Rubén Sánchez!
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Quecansaometienes... #14 Quecansaometienes...
#7 xD xD xD Menudo picadero sexi tienes montado! ;) xD
2 K 21
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Ah, el SrLiberal, el tipo que se identifica con Patrick Bateman de forma no irónica.
14 K 118
SVSRTZ #5 SVSRTZ
#3 Es que su cara no es la gran cosa, no le harían casito.  media
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Quecansaometienes... #15 Quecansaometienes...
#5 xD xD xD Que tio mas ridiculo!! No lo conocia, pero leyendo al hilo de todo esto he visto que un diario lo identifico y el obligo a poner un desmentido. Todo muy serio, legal y amenazante...y luego resulta que si que era el, todo lo que se decia era verdad y su desmentido falso xD xD xD xD xD xD Obviamnete de Vox, aunque renego, y antes de otro "ni partido', porque no llego a fundarse. Como para contratarlo, con esas magnificas estrategias!! xD xD xD xD Y ahora asustado, porque sabe que los demandantes tienen razon y se lo van a comer con papas. Muy valientes en el anonimato...pero nada en la realidad con nombres :popcorn:
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josde #19 josde
#5 Vaya jeta que tiene el pardillo abobado..
3 K 51
#29 AGlC
#3 Un liberal identificandose un sicópata. Al menos este lo admite.
1 K 10
Aokromes #4 Aokromes
xD efectivamente ha metido un borrado maxivo de mensajes de su canal de telegram.

su primer mensaje ahora es el numero 17252. t.me/srliberal/17252

y.... para mas risas tienen bloqueado reenviar sus mensajes.  media
11 K 94
#24 kenshinbh
#4 20012 anormales suscritos a su canal.
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EldelaPepi #9 EldelaPepi
Qué grande es este tío.
Pero el abogado que tiene no es moco de pavo tampoco.
10 K 80
#20 slender_1
Avatar fuera de contexto + nombre ridículo = SUBNORMAL

Otros son todos los que tienen referencia a los bitcoin.
4 K 43
elGude #16 elGude
Vaya, Rubén va a poder pagarse una piscina para poner en su piscina.
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#8 Oliram
Bien, espero que este señor responda ante la justicia por sus difamaciones, tal y como anuncia Rubén.
No caigais en el insulto a este señor liberal, no merece la pena caer a su nivel.
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vertedero_de_rojos #18 vertedero_de_rojos
srliberal uno de tantos comepollas que tienen mucho tiempo para hacer propaganda de la red criminal, es como el feto ese que tiene una imagen de una furcia de pago, muy mona o algo así...
2 K 19
#22 Yqsyo
30000 tuits son muchos tuits
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#25 unomasdelmonton *
#22 yo me estaba preguntando como alguien puede escribir 30.000 tweets. Son casi cien tweets al día durante un año entero
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#30 unomasdelmonton
#22 son casi 100 tweets diarios durante un año. ¿No tiene nada más que hacer en su vida ese tío?
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mariKarmo #26 mariKarmo
Otro héroe subnormal de la derecha.
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menéame