El abogado ultra SrLiberal me llama para exigirme que borre un tuit... y acaba eliminando 30.000

El martes 31 de marzo el abogado de extrema derecha Jesús Santoriø Lorenzo (conocido en redes como SrLiberal) me llamó por teléfono para exigirme que borrase un tuit. Tras esa llamada, ha sido él quien ha acabado borrando 30.000. Te cuento qué pasó en esa llamada.
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El origen de la llamada: El martes 31 de marzo, Rubén Sánchez recibió una llamada de Jesús Antonio Lorenzo, un abogado conocido en redes sociales como "Señor Liberal". Según relata Sánchez, el abogado estaba muy exaltado.
El motivo del conflicto: Lorenzo le exigía borrar de inmediato un tuit publicado esa misma mañana. En dicho tuit, Sánchez informaba de que el abogado había vaciado por completo su canal de Telegram (con más de
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La de gente patetica y con una mierda de vida, que hay por ahi, para hacer y decir todo eso tan orgulloso...pero a escondidas . Tengo un vecino que podria perfectamente ser este Sr. Liberal. A ver si se han confundido...
Vaya montón de mierda tiene que representar eso
su primer mensaje ahora es el numero 17252. t.me/srliberal/17252
y.... para mas risas tienen bloqueado reenviar sus mensajes.
Pero el abogado que tiene no es moco de pavo tampoco.
Otros son todos los que tienen referencia a los bitcoin.
No caigais en el insulto a este señor liberal, no merece la pena caer a su nivel.