Las tropas EEUU recibieron la orden de "prepararse" para Irán, mientras las solicitudes de objeción de conciencia aumentan un 1.000% y crece el temor entre sus filas

Los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses están solicitando la objeción de conciencia a un ritmo nunca antes visto por sus propios defensores, y algunos presentan sus solicitudes a pocas horas de su despliegue en Oriente Medio. El Centro sobre Conciencia y Guerra (CCW) ha registrado un incremento del 1000 % en el número de nuevos objetores de conciencia desde que comenzó la campaña militar estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero de 2026.
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Nadie.
Que en mi ciudad nadie con quien hables te dirá que vota a la derecha pero, joder, ya es mérito sacar esa representación en unas elecciones en las que no te vota nadie.
www.youtube.com/watch?v=Bkwrvg3mhS8
Nadie quiere convertirse en abono, los rusos tampoco, pero al final son profesionales.
mercenarioscontratistas que fueron a Gaza.