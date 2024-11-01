Las tropas EEUU recibieron la orden de "prepararse" para Irán, mientras las solicitudes de objeción de conciencia aumentan un 1.000% y crece el temor entre sus filas

Los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses están solicitando la objeción de conciencia a un ritmo nunca antes visto por sus propios defensores, y algunos presentan sus solicitudes a pocas horas de su despliegue en Oriente Medio. El Centro sobre Conciencia y Guerra (CCW) ha registrado un incremento del 1000 % en el número de nuevos objetores de conciencia desde que comenzó la campaña militar estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero de 2026.