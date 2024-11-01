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Las tropas EEUU recibieron la orden de "prepararse" para Irán, mientras las solicitudes de objeción de conciencia aumentan un 1.000% y crece el temor entre sus filas

Las tropas EEUU recibieron la orden de "prepararse" para Irán, mientras las solicitudes de objeción de conciencia aumentan un 1.000% y crece el temor entre sus filas

Los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses están solicitando la objeción de conciencia a un ritmo nunca antes visto por sus propios defensores, y algunos presentan sus solicitudes a pocas horas de su despliegue en Oriente Medio. El Centro sobre Conciencia y Guerra (CCW) ha registrado un incremento del 1000 % en el número de nuevos objetores de conciencia desde que comenzó la campaña militar estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero de 2026.

| etiquetas: guerra de iran , eeuu , objeción de conciencia
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8 comentarios
40 9 0 K 308 actualidad
Chinchorro #1 Chinchorro
Nadie en sus cabales quiere volver en una caja de pino desde un país a tomar por culo por capricho de un pederasta chantajeado por genocidas mataniñas.
Nadie.
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azathothruna #7 azathothruna
#1 Si las ultimas noticias son ciertas, algunos ni en caja.
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josde #2 josde
Son soldados, no son imbéciles y no se van a jugar el tipo en algo que ni les va ni les viene por que lo manda un loco que quiere el petroleo de ese país para ser mas rico, muchos saben que seguramente volverán en caja de pino.
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Arkhan #6 Arkhan
#2 Son soldados, no son imbéciles, pero alguien tuvo que votar al individuo que los quiere mandar a morir.

Que en mi ciudad nadie con quien hables te dirá que vota a la derecha pero, joder, ya es mérito sacar esa representación en unas elecciones en las que no te vota nadie.
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IkkiFenix #3 IkkiFenix
Pues hacen bien, ya están diciendo muchos analistas que una operación terrestre en Irán es una locura.

www.youtube.com/watch?v=Bkwrvg3mhS8
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#5 Onaj
La inmensa mayoría, casi todos, se quedan y hacen "su trabajo"

Nadie quiere convertirse en abono, los rusos tampoco, pero al final son profesionales.
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EldelaPepi #4 EldelaPepi
Que manden a los mercenarios contratistas que fueron a Gaza.
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menéame