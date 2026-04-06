Los españoles ven a Trump como la mayor amenaza por delante de Putin

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HeilHynkel
¡menuda sorpresa!
Y no es que precisamente Putin sea ejemplo de nada bueno (ni los ayatollahs) pero mira, larga vida al enemigo de nuestro enemigo.
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Y no es que precisamente Putin sea ejemplo de nada bueno (ni los ayatollahs) pero mira, larga vida al enemigo de nuestro enemigo.