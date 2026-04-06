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Los españoles ven a Trump como la mayor amenaza por delante de Putin

Los españoles ven a Trump como la mayor amenaza por delante de Putin

Una encuesta de 40dB. revela un profundo pesimismo sobre el futuro del planeta y una fuerte división por el gasto militar

| etiquetas: trump , perturbado , paz mundial , emcuesta
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1 comentarios
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
¡menuda sorpresa!

Y no es que precisamente Putin sea ejemplo de nada bueno (ni los ayatollahs) pero mira, larga vida al enemigo de nuestro enemigo.
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menéame