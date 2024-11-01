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Las amenazas de Trump causan dilema para los oficiales estadounidenses: desobedecer órdenes o cometer crímenes de guerra (ENG)

Las amenazas de Trump causan dilema para los oficiales estadounidenses: desobedecer órdenes o cometer crímenes de guerra (ENG)

Las amenazas de Trump de llevar a cabo bombardeos masivos de infraestructura civil presentan a los oficiales militares estadounidenses un dilema: desobedecer órdenes o ayudar a cometer crímenes de guerra. Hay poco debate entre los expertos legales de que tal ataque a la infraestructura de soporte vital para 93 millones de iraníes constituiría un crimen de guerra. La pregunta es si los oficiales que llevaran a cabo órdenes de bombardear centrales eléctricas y puentes iraníes podrían argumentar que no sabían que era “palpablemente ilegal”.

| etiquetas: trump , irán , crímenes de guerra , oficiales , desobedecer
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5 comentarios
8 2 0 K 97 actualidad
EstilistaDeComadrejas #2 EstilistaDeComadrejas
En situaciones así es donde hay que tener cojones y saber decir 'no' . Eso sí es un héroe (No a la altura de Francesca Alvanese o los sanitarios y periodistas que se la juegan a pelo en Líbano pero aceptaremos pulpo como animal de compañía) creo que en el ejercito USA si llegas a un alto mando, de estos no hay demasiados
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#3 pcmaster
Si te ordenan cometer un crimen, no es una orden.
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#1 Pitchford *
No tengo muchas esperanzas de que la cadena de mando se rompa, salvo quizá algún individuo ético muy aislado. Saben que lo más probable es que acaben condenados al ostracismo electrónico los miembros del Tribunal que los juzgue.
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Priorat #5 Priorat *
Las instituciones de EE.UU. no salen nada bien paradas de esto. Tienen un sistema que es una mierda. Si un presidente decide saltarse la ley constantemente y todas las normas, no solo puede hacerlo, si no que no pasa nada.

Yo la única solución real que le veo es un golpe de estado blando. Que el ejército tome el control y convoque elecciones.
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reithor #4 reithor
Algo sabrán, ya que fueron jueces en Nuremberg.
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menéame