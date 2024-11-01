Las amenazas de Trump causan dilema para los oficiales estadounidenses: desobedecer órdenes o cometer crímenes de guerra (ENG)

Las amenazas de Trump de llevar a cabo bombardeos masivos de infraestructura civil presentan a los oficiales militares estadounidenses un dilema: desobedecer órdenes o ayudar a cometer crímenes de guerra. Hay poco debate entre los expertos legales de que tal ataque a la infraestructura de soporte vital para 93 millones de iraníes constituiría un crimen de guerra. La pregunta es si los oficiales que llevaran a cabo órdenes de bombardear centrales eléctricas y puentes iraníes podrían argumentar que no sabían que era “palpablemente ilegal”.