Irán difunde foto de un militar calcinado de EEUU entre aviones derribados

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El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán difunde la foto del cráneo de un militar estadounidense entre los restos de los aviones derribados en la provincia de Isfahán.
| etiquetas: iran , avion , eeuu , guerra , rescate
No hay una sola señal que nos permita intuir algo de veracidad a esta noticia. Y me encantaría que Trump e Israel se fuesen a la mierda. Pero esto no hace que la propaganda se convierta en cierta.
A eso ya se le llama propaganda.
Tranquilo, estamos acostumbrados, no pasa nada. Los bulos siempre son cosas de la derechona... y tuyas. Míratelo.
A Trump ya lo toman por el pito del sereno.
Este tipo de noticias no las voy a negativizar, pero tampoco las voy a dar por buenas de forma automática.
Son noticias de parte y, en una situación de guerra abierta, tiendo a desconfiar.
En una guerra, la primera víctima es la verdad
Y pocos medios serios gringos (a engendros como Fox News ni los cuento) verás muy triunfalistas con esta guerra. No se chupan el dedo y saben que Trump los está metiendo en un marrón del que nadie sabe como van a salir.
en.wikipedia.org/wiki/Peugeot_Pars
@imparsifal @eirene
No hay una sola señal que nos permita intuir algo de veracidad a esta noticia. Y me encantaría que Trump e Israel se fuesen a la mierda. Pero esto no hace que la propaganda se convierta en cierta.
no ves ningún problema en los bulos
joder, qué panorama
No te estoy viendo en otras noticias de versiones usanas de este asunto reclamando lo mismo. Aun estas a tiempo de ser consecuente.
Si crees que yo defiendo mentiras, dime donde lo hago. Es así de fácil
Y das por hecho ya que es mentira? Ya ni la pones en cuarentena? Cuentame tus fuentes...
Por ultimo, donde he dicho yo que esta noticia sea 100% cierta? Dime...
Eso es lo que haces.
Yo no defiendo ninguna mentira. Dime donde defiendo una mentira? Y menos al estilo cutre de niño... otros mienten, pues está bien mentir
Y das por hecho ya que es mentira? Ya ni la pones en cuarentena? Cuentame tus fuentes...
Por ultimo, donde he dicho yo que esta noticia sea 100% cierta? Dime...
Responde o no me hagas perder el tiempo....
Eso es cutre cutre
Da igual si al final es verdad. Difundir como hacen los voxeros cualquier cosa de cualquier sitio... y luego, bueno, si es mentira, da igual... es estúpido.
Si algo parece trola, y esto es evidente que lo parece, no se difunde. Y como te digo, además, a ti te da igual que sea trola o no. Ya lo has dejado claro.
No te veo pedir pruebas en estas noticias, nos la creemos sin más?
meneame.net/story/cia-llevo-cabo-operacion-engano-dentro-iran-difundie
meneame.net/story/ee-uu-rescata-segundo-piloto-iran-tras-intenso-tirot
Sigo esperando, te recuerdo:
1) Y das por hecho ya que es mentira? Ya ni la pones en cuarentena? Cuentame tus fuentes...
2) Por ultimo, donde he dicho yo que esta noticia sea 100% cierta? Dime...
Y añado:
"Y como te digo, además, a ti te da igual que sea trola o no". Lo que me da igual es tu capacidad interpretativa...
La primera noticia, viendo la fuente, yo no la daría por buena. Es una fuente típica de bulos y podrás ver que me he quejado de usar esa página en mi historial.
En la segunda, yo no he participado en ese hilo.
Puedes ver en mi historial que debo ser el usuario que más va a los hilos a criticar las fuentes y los bulos.... pero obviamente no estoy en todos.
Y yo no te pido que vayas a todos los hilos para demostrar no se qué... lo… » ver todo el comentario
2- Yo no he dicho que me de igual que sea trola. He dicho que no se sabe si es o no un bulo, igual que cada palabra que sale de Trump. Digo que es una noticia sin contrastar, diferente a la que nos llega de medios igual de interesados de nuestro lado, y que me parece interesante tenerlo en cuenta. Además, como… » ver todo el comentario
Y si has dicho que te da igual que sea trola..... que si es trola, pues ya tal. Y eso es lo que hacen los voxeros, difunden pantallazos, fuentes de mierda... y luego , pues como tu... luego si sale que es trola, pues no pasa nada. Así justo has dicho tu. #41
Justamente esto que repites:
además, como se va a desmentir más pronto que tarde, pues es bastante irrelevante.
estás a favor de difundir bulos. No hay más. Y sigues con que yo interpreto... si lo dices y repites bien clarito
Lo curioso es que importe una persona en concreto y no todos los demás.
#0 debería reportarles por mal uso del negativo.
De que lado estás?
Que "propaganda" es todo...
Yo lo veo igualito, la misma propaganda.
Los israelíes lo hacen así.
es.wikipedia.org/wiki/Directiva_Aníbal
Pero de aquí a apoyar, y hacer de voceros, del regimen de los ayatolás hay un trecho.
Eres igual que lo que odias.
Siempre del lado de los ministerios de propaganda de las peores dictaduras.
Partimos de que la legalidad te la otorga el reconocimiento de "otros" de que tu gerra es legítima, porque legal legal a nivel internacional no hay un carajo.
Como lo de armas legales/ilegales... ejem... me han matado con un misil legal! A bueno, nada que objetar... me han matado con un misil ilegal! Ostras eso si que no!........
x.com/AryJeay/status/2040856323428852173
Por lo general, las cabezas suelen estar pegadas a un cuerpo, así que mientras no se vea el cuerpo, huele a fake miserable.
Y con esto no afirmo ni desmiento que haya habido heridos o muertos, cuando han abandonado dos aviones y al menos un helicóptero.