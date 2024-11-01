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Irán difunde foto de un militar calcinado de EEUU entre aviones derribados

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán difunde la foto del cráneo de un militar estadounidense entre los restos de los aviones derribados en la provincia de Isfahán.

| etiquetas: iran , avion , eeuu , guerra , rescate
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73 comentarios
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Comentarios destacados:                  
#16 SI fuera Ucrania el que difunde y fuese un ruso, esta noticia no estaría en portada. O de EE.UU. y fuese un iraní.

No hay una sola señal que nos permita intuir algo de veracidad a esta noticia. Y me encantaría que Trump e Israel se fuesen a la mierda. Pero esto no hace que la propaganda se convierta en cierta.
#2 newusuario *
Murió haciendo lo que más le gustaba, servir a un pais imperialista que bombardea inocentes.
50 K 450
mmlv #34 mmlv
#2 Hacia turismo invadiendo un pais
2 K 35
#53 R2dC
#34 Que hubiese estudiado.
1 K 16
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Es muy triste morir por órdenes de un dictador pedófilo y de unos ladrones genocidas.
36 K 342
ochoceros #29 ochoceros
#6 O igual es el karma, que a saber cuánto llevaba en activo: www.youtube.com/watch?v=hF7ttRaWUus
0 K 11
rojo_separatista #1 rojo_separatista *
Para salvar un piloto eyectado de ser hecho prisionero por parte de Irán y poder montarse su película de Hollywood, a saber cuantos militares han tenido que morir.
31 K 303
#10 guuilesmiz
#1 se rumorea que el que pilotaba y se eyectó era el mismísimo barron trump...
0 K 11
Alqui #14 Alqui
#10 Hay muchas mas posibilidades de que fuera el Barrón Rojo.
15 K 139
#20 guuilesmiz
#14 tienes toda la razón! jajajaja
1 K 14
Pertinax #68 Pertinax *
#1 A todos nos sucede que nos cuelan bulos. No es tu culpa, no tenemos capacidad para verificar todos nuestros envíos. El problema llega cuando no eres capaz de reconocer que ha sucedido, como te ha pasado a ti aquí y ha quedado demostrado como se indica en los comentarios, pero te lo callas por lo que sea.

A eso ya se le llama propaganda.
0 K 18
rojo_separatista #69 rojo_separatista
#68, ánimo, debe ser duro estar en el bando de los malos en este momento, no porque este no haya sido siempre tu bando, sino porque el viejo chocho que los dirige ha decidido que es hora de ir con la chorra fuera y dejarse de hipocresías dejandoos a todos en evidencia.
0 K 16
Pertinax #70 Pertinax *
#69 Hazte las películas que quieras, pero has colado un bulo en portada, y lo sabes.

Tranquilo, estamos acostumbrados, no pasa nada. Los bulos siempre son cosas de la derechona... y tuyas. Míratelo.
0 K 18
#4 laruladelnorte
Irán se burla del derribo de aviones de EEUU: Si continúa con esas “victorias”, quedará arruinado

A Trump ya lo toman por el pito del sereno. :-P
19 K 198
cromax #12 cromax
A la nevera.
Este tipo de noticias no las voy a negativizar, pero tampoco las voy a dar por buenas de forma automática.
Son noticias de parte y, en una situación de guerra abierta, tiendo a desconfiar.
17 K 198
#21 IsraelEstadoGenocida
#12 la de que han salido de ahí sin una sola víctima también es una noticia de parte.

En una guerra, la primera víctima es la verdad
6 K 86
cromax #23 cromax
#21 Ya. Pero es que creerme la propaganda de cualquiera de los contendientes es mucho creer.
Y pocos medios serios gringos (a engendros como Fox News ni los cuento) verás muy triunfalistas con esta guerra. No se chupan el dedo y saben que Trump los está metiendo en un marrón del que nadie sabe como van a salir.
2 K 34
carademalo #49 carademalo
#12 #16 Porque es un bulo. Es el asiento trasero de un Peugeot Pars.

en.wikipedia.org/wiki/Peugeot_Pars

@imparsifal @eirene  media
13 K 153
#55 R2dC
#49 Se han debido de quedar sin helicopteros ya :troll:
0 K 9
carademalo #58 carademalo
#55 Hombre, los maleteros de esos coches son grandes, pero no creo que quepa una lavadora. :troll:
0 K 12
cosmonauta #62 cosmonauta
#49 Gran coche, por cierto. Ojalá pudiésemos comprarlo aquí.
0 K 19
Priorat #16 Priorat
SI fuera Ucrania el que difunde y fuese un ruso, esta noticia no estaría en portada. O de EE.UU. y fuese un iraní.

No hay una sola señal que nos permita intuir algo de veracidad a esta noticia. Y me encantaría que Trump e Israel se fuesen a la mierda. Pero esto no hace que la propaganda se convierta en cierta.
17 K 175
#30 wonsterboy *
#16 Porque esos paises no tienen una superioridad bélica apabullante frente al otro bando, ni se jactan de ser intocables. Quizas?
0 K 7
Priorat #32 Priorat
#30 ¿Quieres decir que existe un motivo razonable para llevar a portada algo de lo que no hay ninguna prueba que sea cierto y lo más probable es que sea propaganda?
2 K 43
#33 wonsterboy
#32 Si, es otro punto de vista al que venden desde la casa blanca (sin prueba alguna tampoco) y que más pronto que tarde se confirmará o no. No veo ningún problema. Buscas tú aplicar la doble vara de medir?
0 K 7
Rembrandt #37 Rembrandt
#33 es gracioso lo cutres que sois algunos........ puede ser mentira, pero me vale la trola

no ves ningún problema en los bulos

joder, qué panorama
1 K 30
#41 wonsterboy
#37 Si lo quieres entender asi, bien por ti.

No te estoy viendo en otras noticias de versiones usanas de este asunto reclamando lo mismo. Aun estas a tiempo de ser consecuente.
1 K -12
Rembrandt #42 Rembrandt
#41 Tu defiendes una mentira. Y no ves problema en difundirla.

Si crees que yo defiendo mentiras, dime donde lo hago. Es así de fácil
1 K 30
#45 wonsterboy *
#42 Yo veo que tachas de mentiras ciertas cosas, pero no otras. Es el rastro de tus acciones.

Y das por hecho ya que es mentira? Ya ni la pones en cuarentena? Cuentame tus fuentes...

Por ultimo, donde he dicho yo que esta noticia sea 100% cierta? Dime...
0 K 7
Rembrandt #47 Rembrandt
#45 Tu dices que te da igual que sea mentira. Que está bien difundirla..... porque los yankis, pues también mienten.

Eso es lo que haces.

Yo no defiendo ninguna mentira. Dime donde defiendo una mentira? Y menos al estilo cutre de niño... otros mienten, pues está bien mentir
1 K 30
#48 wonsterboy
#47 Te sigo preguntando:

Y das por hecho ya que es mentira? Ya ni la pones en cuarentena? Cuentame tus fuentes...

Por ultimo, donde he dicho yo que esta noticia sea 100% cierta? Dime...

Responde o no me hagas perder el tiempo....
0 K 7
Rembrandt #50 Rembrandt
#48 Se difunden verdades, con fuentes contrastadas y no fuentes de parte. No se difunde algo que parece trola.... y decir, como dices... bueno bueno.... luego ya se verá, y si es trola, pues ni tan mal... más mienten otros.

Eso es cutre cutre

Da igual si al final es verdad. Difundir como hacen los voxeros cualquier cosa de cualquier sitio... y luego, bueno, si es mentira, da igual... es estúpido.

Si algo parece trola, y esto es evidente que lo parece, no se difunde. Y como te digo, además, a ti te da igual que sea trola o no. Ya lo has dejado claro.
0 K 11
#51 wonsterboy
#50 No te veo responder a ninguna de mis preguntas. Sigo perdiendo el tiempo.

No te veo pedir pruebas en estas noticias, nos la creemos sin más?
meneame.net/story/cia-llevo-cabo-operacion-engano-dentro-iran-difundie
meneame.net/story/ee-uu-rescata-segundo-piloto-iran-tras-intenso-tirot

Sigo esperando, te recuerdo:
1) Y das por hecho ya que es mentira? Ya ni la pones en cuarentena? Cuentame tus fuentes...
2) Por ultimo, donde he dicho yo que esta noticia sea 100% cierta? Dime...

Y añado:
"Y como te digo, además, a ti te da igual que sea trola o no". Lo que me da igual es tu capacidad interpretativa...
0 K 7
Rembrandt #57 Rembrandt *
#51 Yo te he criticado que digas que da igual que sea trola.

La primera noticia, viendo la fuente, yo no la daría por buena. Es una fuente típica de bulos y podrás ver que me he quejado de usar esa página en mi historial.

En la segunda, yo no he participado en ese hilo.

Puedes ver en mi historial que debo ser el usuario que más va a los hilos a criticar las fuentes y los bulos.... pero obviamente no estoy en todos.

Y yo no te pido que vayas a todos los hilos para demostrar no se qué... lo…   » ver todo el comentario
0 K 11
DayOfTheTentacle #59 DayOfTheTentacle
#57 no te sigo...
0 K 9
#60 wonsterboy *
#57 1- Pues en varios comentarios aseguras que es mentira. Podrás decir que es probable, pero a fecha de tu envío es una incógnita. Ya que quieres ir de crítico, exprésate con criterio.

2- Yo no he dicho que me de igual que sea trola. He dicho que no se sabe si es o no un bulo, igual que cada palabra que sale de Trump. Digo que es una noticia sin contrastar, diferente a la que nos llega de medios igual de interesados de nuestro lado, y que me parece interesante tenerlo en cuenta. Además, como…   » ver todo el comentario
0 K 7
Rembrandt #61 Rembrandt *
#60 parece mentira, no aseguro. Pero lo que parece mentira.... no se difunde. Y menos con esa fuente y menos... dándole un poco a la cabeza.

Y si has dicho que te da igual que sea trola..... que si es trola, pues ya tal. Y eso es lo que hacen los voxeros, difunden pantallazos, fuentes de mierda... y luego , pues como tu... luego si sale que es trola, pues no pasa nada. Así justo has dicho tu. #41

Justamente esto que repites:
además, como se va a desmentir más pronto que tarde, pues es bastante irrelevante.

estás a favor de difundir bulos. No hay más. Y sigues con que yo interpreto... si lo dices y repites bien clarito  media
0 K 11
cosmonauta #63 cosmonauta
#30 ¡Que extraño sadomasoquismo ese de creerse cualquier bulo antiyankee!
0 K 19
#36 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#16 Como que no se han tirado noticias de Rusia. Claro que puede ser propaganda, pero eso vale también para las noticias del mismo tema de los USA. ¿No salió el anuncio de Trump de que habían rescatado al del F-15 sin prueba alguna?. Pues es lo mismo. Esta foto puede ser real o no, porque no hay nada que la ligue a las de los aviones destruídos.
4 K 40
cosmonauta #64 cosmonauta *
#36 ¿Como va a ser verdad si el avión es una versión iraní del Peugeot 405?
0 K 19
DayOfTheTentacle #43 DayOfTheTentacle
#16 todos mienten...

Lo curioso es que importe una persona en concreto y no todos los demás.
2 K 19
TikisMikiss #73 TikisMikiss *
#16 Al menos tú la has votado como irrelevante, ahí has estado pillo, porque todos los que la han votado como bulo o errónea han votado mal, ya que es totalmente cierto que "El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán difunde la foto del cráneo de un militar estadounidense entre los restos de los aviones derribados en la provincia de Isfahán".

#0 debería reportarles por mal uso del negativo.
0 K 10
Machakasaurio #25 Machakasaurio *
#13 si, pero unos defienden su tierra y los otros son unos genocidas y sus lacayos.
De que lado estás?
Que "propaganda" es todo...
6 K 73
#26 tpm1
#25 ¿Qué tiene que ver el lado del que uno esté y quien defiende que con tragarse propaganda sin verificar? Si a ti te vale eso para tragarte cualquier cosa, pues lo siento por ti.
1 K 20
#35 fliper
#26 Tienes razón. Dicho esto, a día de hoy, Iran a demostrado mucha mayor credibilidad que USA/Israel
5 K 37
#5 Suleiman
Es interesante ver que no todo es lo que nos quieren vender los hollywoodienses....
4 K 72
#13 tpm1
#5 Lo mismo deberías pensar del otro bando, porque esa foto no demuestra nada. Ambos lados mienten si parar.
0 K 10
#28 wonsterboy
#13 Lo mismo, unos mienten sobre si hay o no un militar muerto y otros te mienten para montar una guerra ilegal que perjudique a todo el planeta y se lleve por delante a cientos de miles de civiles.

Yo lo veo igualito, la misma propaganda.
2 K 34
#39 Suleiman
#13 Correcto, pero solo ves las mentiras de un lado, que te las venden como verdades.
0 K 13
#9 lobosback1
go Irán, go!
5 K 59
pitercio #3 pitercio
Es c3po.
5 K 54
Malaguita #17 Malaguita
Es probable que en una situación de imposibilidad de rescate hayan preferido matarlo ellos mismos a que caiga en manos del enemigo.
Los israelíes lo hacen así.
es.wikipedia.org/wiki/Directiva_Aníbal
5 K 50
orangutan #11 orangutan
Fue una gran y maravillosa épica misión de rescate
3 K 46
Empresaurio_Pantano #22 Empresaurio_Pantano
Esta guerra es ilegal, absurtda y el pueblo iraní está sufriendo.

Pero de aquí a apoyar, y hacer de voceros, del regimen de los ayatolás hay un trecho.
3 K 41
carakola #24 carakola
#22 Teniendo en cuenta nuestro ecosistema mediático y a quién sirve no viene mal algo de pluralidad en la propaganda. Sea verdad o mentira ya es otra cosa, aunque la mejor propaganda es la que es verdad.  media
3 K 43
cosmonauta #65 cosmonauta *
#24 Un bulo no contrarresta otro bulo, sino que lo alimenta.

Eres igual que lo que odias.
0 K 19
carakola #66 carakola
#65 Hombre, invento-man proyectando de nuevo su odio. ¿Cómo va a contrarrestar un bulo otro bulo? Si es que...
0 K 20
cosmonauta #67 cosmonauta
#66 Habló radio dictadorzuelo.

Siempre del lado de los ministerios de propaganda de las peores dictaduras.
0 K 19
#31 wonsterboy
#22 Pues menuda gilipollez de noticia, un militar muerto, ya ves. Menudo drama de noticia...
0 K 7
DayOfTheTentacle #44 DayOfTheTentacle
#22 hay guerras legales?
0 K 9
Empresaurio_Pantano #46 Empresaurio_Pantano
#44 no debería, pero si las hay: si hay "casus beli", básicamente si te atacan pues es "legal".

Partimos de que la legalidad te la otorga el reconocimiento de "otros" de que tu gerra es legítima, porque legal legal a nivel internacional no hay un carajo.
0 K 6
DayOfTheTentacle #52 DayOfTheTentacle
#46 israel palestina... es legal supongo pq nadie se opone pero vaya... ejem... requetejem...


Como lo de armas legales/ilegales... ejem... me han matado con un misil legal! A bueno, nada que objetar... me han matado con un misil ilegal! Ostras eso si que no!........
0 K 9
Meneador_Compulsivo #8 Meneador_Compulsivo
Por fin una foto del líder supremo
1 K 31
#18 Grahml
#8 Esta es la foto del líder supremo que la gente realmente espera.  media
5 K 70
DDJ #15 DDJ
A Trump, Vance y al ex-tertuliano ese que tiene por ministro se les está quedando el mismo aspecto.

:popcorn:
2 K 29
#7 yukatan
entonces la historia usana hace aguas
1 K 29
#38 oce
Pues parece que se confirma que no es un soldado yanki, si no uno iraní en un coche que bombardearon para evitar que se acercase al lugar

x.com/AryJeay/status/2040856323428852173
2 K 27
#54 wonsterboy
#38 Pues visto así, tiene toda la pinta.
0 K 7
HeilHynkel #56 HeilHynkel *
Vamos a ser un poco serios. Yo de esa foto, no me creo nada.

Por lo general, las cabezas suelen estar pegadas a un cuerpo, así que mientras no se vea el cuerpo, huele a fake miserable.

Y con esto no afirmo ni desmiento que haya habido heridos o muertos, cuando han abandonado dos aviones y al menos un helicóptero.
0 K 20
Katakrok #19 Katakrok
Creo que es la primera imagen que veo de un muerto, tétrica y pavorosa como está guerra impuesta por dos degenerados en la que no hay muertos, sólo bombardeos terribles y noticias que se contradicen unas a otras, lo de este muerto me lo creo y lo de la población civil en un 80% también.
1 K 15
#72 DatosOMientes
#19 Pues es un bulo.
0 K 11
ipanies #40 ipanies
Lo que está claro es que era una persona que murió por unas decisiones que nadie entiende a día de hoy. Una pena sea quien sea.
0 K 12
#27 slender_1
Esta no era la cadena de PIT? A ver si va a crear otro incidente diplomático. :->
0 K 10
#71 pozz
Buleame en estado puro... no deja de asombrar el ver como los embustes de esos follacabras de los ayatolas gustan tanto por mnm.
1 K 9

menéame