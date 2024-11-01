China verbaliza su admiración por el ‘no a la guerra’ de España

El Ejecutivo nacional español ha mantenido una postura clara en contra de las políticas internacionales expansionistas de la Administración Trump. No solo ha mostrado su negativa al uso de la fuerza que ha ejercido Estados Unidos en Irán, sino que ya a principios de año, cuando los estadounidenses intervinieron unilateralmente en Venezuela haciendo caso omiso a la normativa internacional, el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, se ha mantenido firme a la hora de recriminar las acciones militares impulsadas por Donald Trump.