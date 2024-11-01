«Respetad los putos Derechos Humanos, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno», amenaza la ONU

Cansada de asistir a la violación sistemática de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha optado, de la mano de su máximo responsable, António Guterres, por recurrir al lenguaje de Donald Trump alegando que «parece que es el único que la humanidad entiende». Así pues, esta mañana el Secretario General de la entidad ha comparecido con actitud chulesca y ha amenazado a la comunidad internacional
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«Esta no es la vía, adoptar la violencia en el lenguaje es bajar al barro. La ONU tiene que predicar con el ejemplo, lo contrario es una derrota», ha aseverado este mediodía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen.
«Cállate, cerdita», le ha espetado el Secretario General de la ONU.