Los fachas de Schrödinger son fachas y no lo son al mismo tiempo; ¿van con España o con Trump?  

Con el conflicto entre Trump y España, los fachas están sufriendo crisis de identidad: son fachas y no lo son al mismo tiempo. Se preguntan a ver qué es lo facha, si apoyar a España contra Trump o ir contra Pedro Sánchez y con Trump. Es un caso de facha de Shrödinger.
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Otra historia es lo ironico que resulta la certeza de que el corrupto al que adoran no tardaria ni un segundo en meterles por el culo un pepino con carga explosiva si fuese capaz de decir sus nombres sin leerlos de un guion.