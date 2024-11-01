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Los fachas de Schrödinger son fachas y no lo son al mismo tiempo; ¿van con España o con Trump?

Los fachas de Schrödinger son fachas y no lo son al mismo tiempo; ¿van con España o con Trump?  

Con el conflicto entre Trump y España, los fachas están sufriendo crisis de identidad: son fachas y no lo son al mismo tiempo. Se preguntan a ver qué es lo facha, si apoyar a España contra Trump o ir contra Pedro Sánchez y con Trump. Es un caso de facha de Shrödinger.

| etiquetas: vaya semanita , fatxas , trump , sanchez , patriotas o traidores , humor
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4 comentarios
8 2 0 K 125 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Menos mal que con nuestros OTANazis los tenemos claro ... traidores a la patria. xD
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vicus. #3 vicus. *
El verdadero facha español vota al Perro Sanxe. xD
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ipanies #2 ipanies
Es más realidad que humor :troll:
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johel #4 johel *
Es que no son fachas, son corruptocratas que se ponen del lado de donde creen poder trincar. Tienen lo mismo de patriotas que de cristianos los que despues de misa se van de putas y a odiar en el bar.
Otra historia es lo ironico que resulta la certeza de que el corrupto al que adoran no tardaria ni un segundo en meterles por el culo un pepino con carga explosiva si fuese capaz de decir sus nombres sin leerlos de un guion.
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menéame