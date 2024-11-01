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Nacho Duato: "La gente con medio centímetro de cerebro como Ayuso dice que estamos con Hamás si nos metemos con el genocidio"
Apunta que, según la 'popular', "si ahora decimos 'no a la guerra', somos amigos de los ayatolás": "Eso es típico de los fascistas. Simplificar las cosas y decir los buenos y los malos".
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nacho duato
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ayuso
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#1
Suleiman
Ya le ha dado medio centímetro de más ..
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#6
magnifiqus
Vale que no es el lápiz más afilado del estuche, pero esas cosas que le gusta hacer no son fruto de la falta de inteligencia, sino de su maldad.
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#2
eltxoa
Ya sabemos que es un poco tonta, pero solo es la presidenta de una comunidad uniprovincial. Nos afecta más lo que haga el otro tonto con botón rojo.
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#7
Aas59
#2
Una comunidad uniprovincial que vive muy bien expoliando los recursos de los demás
1
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#10
D303
#7
Y los recursos del gobierno central.
0
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#3
eugeniodl
Joder, ¿qué vista!
0
K
11
#5
pirat
No destaca por su expediente académico, su espíritu conciliador, capacidad argumentativa, solvencia intelectual, coherencia, diplomacia, respeto, templanza, serenidad,,,
Por algo alardea de peinarse sola...
0
K
9
#4
Lupinillo
*
Quizás tu no, pero hay mucha peña que ha celebrado y blanqueado los asesinatos de ese grupo terrorista.
El 7 de octubre. He llegado a leer comentarios que dan vergüenza ajena.
Desde los que justifican la matanza de inocentes al grito de Allah adbak, a los que blanqueaban las mujeres violadas paseadas mientras le escupian.
No voy a defender a Israel pero definitivamente ver qué otros han defendido eso es miserable.
Que unos lo hagan no da derecho a defender a quien lo replica.
2
K
8
#8
Aas59
#4
Todos son una cuadrilla de impresentables, todos.
0
K
6
#9
Lupinillo
#8
a quien te refieres?
0
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10
comentarios)
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Por algo alardea de peinarse sola...
El 7 de octubre. He llegado a leer comentarios que dan vergüenza ajena.
Desde los que justifican la matanza de inocentes al grito de Allah adbak, a los que blanqueaban las mujeres violadas paseadas mientras le escupian.
No voy a defender a Israel pero definitivamente ver qué otros han defendido eso es miserable.
Que unos lo hagan no da derecho a defender a quien lo replica.