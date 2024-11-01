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Nacho Duato: "La gente con medio centímetro de cerebro como Ayuso dice que estamos con Hamás si nos metemos con el genocidio"

Nacho Duato: "La gente con medio centímetro de cerebro como Ayuso dice que estamos con Hamás si nos metemos con el genocidio"  

Apunta que, según la 'popular', "si ahora decimos 'no a la guerra', somos amigos de los ayatolás": "Eso es típico de los fascistas. Simplificar las cosas y decir los buenos y los malos".

| etiquetas: nacho duato , ayuso , genocidio , fascismo
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Suleiman
Ya le ha dado medio centímetro de más ..
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magnifiqus #6 magnifiqus
Vale que no es el lápiz más afilado del estuche, pero esas cosas que le gusta hacer no son fruto de la falta de inteligencia, sino de su maldad.
1 K 17
eltxoa #2 eltxoa
Ya sabemos que es un poco tonta, pero solo es la presidenta de una comunidad uniprovincial. Nos afecta más lo que haga el otro tonto con botón rojo.
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#7 Aas59
#2 Una comunidad uniprovincial que vive muy bien expoliando los recursos de los demás
1 K 16
D303 #10 D303
#7 Y los recursos del gobierno central.
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#3 eugeniodl
Joder, ¿qué vista!
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#5 pirat
No destaca por su expediente académico, su espíritu conciliador, capacidad argumentativa, solvencia intelectual, coherencia, diplomacia, respeto, templanza, serenidad,,,
Por algo alardea de peinarse sola...
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#4 Lupinillo *
Quizás tu no, pero hay mucha peña que ha celebrado y blanqueado los asesinatos de ese grupo terrorista.

El 7 de octubre. He llegado a leer comentarios que dan vergüenza ajena.

Desde los que justifican la matanza de inocentes al grito de Allah adbak, a los que blanqueaban las mujeres violadas paseadas mientras le escupian.

No voy a defender a Israel pero definitivamente ver qué otros han defendido eso es miserable.

Que unos lo hagan no da derecho a defender a quien lo replica.
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#8 Aas59
#4 Todos son una cuadrilla de impresentables, todos.
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#9 Lupinillo
#8 a quien te refieres?
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menéame