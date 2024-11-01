Ayer analicé los problemas alrededor de la destrucción de AWACS de Estados Unidos en Arabia Saudita. Irán está demostrando una precisión inédita en sus ataques contra posiciones de Estados Unidos e Israel, y quiero explicaros detalladamente por qué está ocurriendo esto y qué implicaciones a largo plazo tiene para la región.
| etiquetas: análisis , awacs , guerra , iran , eeuu , beidou , gps
Interesante
Rusia se mantiene a flote a pesar del PIB que tiene sobre el papel porque su sociedad es resolutiva y tienen fuentes de energía y materias primas. Irán tiene múltiples bloqueos comerciales desde… » ver todo el comentario
Esas imágenes sensacionalistas hechas con IA que usa en sus videos de youtube le quitan bastante seriedad, pero repito, es muy buen analista y documentado.
Donde está el meollo, Israel ha visto lo perjudicial en la escena internacional que ha sido su operación con Gaza - y necesitaba que para su "próximo paso" (ampliación de terriotorio de paísies colindantes) pasara desapercibida. Así que montan una operación en la que… » ver todo el comentario
Lo que se suele llamar un "pa lo que me queda en el convento..." pero a lo bestia fundamentalista
Si estas noticias y las otras son ciertas, Irán no es que sea precisa.
Es que no son tan Hijosdeputa desalmados como eeuusrael.
Es alucinante que le hayan dado. Eso significa que o bien los iranís efectivamente tienen una sofisticación militar bastante alta (y seguramente ayuda de Rusia en físico y China en satélite) ; o que los estadounidenses han estado torpes aplicando los protocolos de defensa.
Yo casi apostaría por todo.
No han aprendido nada de Ucrania despues de 4 años de guerra, pero vaya si los Iraníes lo han hecho. Esto ha sido menos complejo que la operación Spiderweb ucraniana y ha tocado juguetes mas vitales.
los iranies se pueden permitir lanzar +4000 drones por ese precio.
........ y gracias al Perro igual España se convertirá en socio preferencial de China en Occidente, siempre y cuando no haya un cambio de criterio y se elija a un presidente traidor a la patria como Feijóo o Abascal.
edit #25
De mi comentario #4
Que ahi hay pacto esptein de niños muertos, cadaveres, pederastia y trabajadores perdiendo la casa, en la calle...
¿Tu quieres ir a la guerra? Pues te coges un fusil y vas. No nos metas a los demás en tus mierdas.
¿O ya tenías en mente el que fueran otros?