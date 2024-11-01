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Los problemas alrededor de la destrucción de AWACS de Estados Unidos en Arabia Saudita

Los problemas alrededor de la destrucción de AWACS de Estados Unidos en Arabia Saudita

Ayer analicé los problemas alrededor de la destrucción de AWACS de Estados Unidos en Arabia Saudita. Irán está demostrando una precisión inédita en sus ataques contra posiciones de Estados Unidos e Israel, y quiero explicaros detalladamente por qué está ocurriendo esto y qué implicaciones a largo plazo tiene para la región.

| etiquetas: análisis , awacs , guerra , iran , eeuu , beidou , gps
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
Dragstat #1 Dragstat
"¿Cómo han logrado los iraníes este nivel de precisión con sus drones y misiles, algo que no vimos en enfrentamientos pasados? El año pasado, Irán decidió abandonar el sistema GPS estadounidense para integrar sus sistemas de guiado con la red de satélites china Beidou, que cuenta con una mayor cobertura y resistencia a interferencias"

Interesante
10 K 115
#6 Einwanderer
#1 Bah, esto es absurdo. Normalmente los sistemas de guiado integran sistemas GNNS comerciales, que son baratos y funcionan con múltiples constelaciones. Irán lo que tiene (o tenía, ahora vete a saber) una industria aeronáutica pujante y muy avanzada y llevan veinte años desarrollando sistemas de guiado terminal y sensores ópticos para misiles.
3 K 45
EmuAGR #22 EmuAGR *
#1 Lo que pasa es que los usanos miden lo que vales simplemente por lo que ganas, por el PIB. Y el PIB depende de dos cosas: del cambio monetario y de la población. Por eso subestiman a todo el mundo. ¿De verdad sus empresas valen trillions o es que el dólar en realidad no vale un cagao?

Rusia se mantiene a flote a pesar del PIB que tiene sobre el papel porque su sociedad es resolutiva y tienen fuentes de energía y materias primas. Irán tiene múltiples bloqueos comerciales desde…   » ver todo el comentario
2 K 21
LázaroCodesal #23 LázaroCodesal
#1 Es Oscar Vara, un tio interesante, muy buen comunicador, y con opiniones razonadas, aunque si fuese a hacerse un traje, el sastre no le preguntaría para que lado carga....
Esas imágenes sensacionalistas hechas con IA que usa en sus videos de youtube le quitan bastante seriedad, pero repito, es muy buen analista y documentado.
0 K 8
Gry #3 Gry
El problema es que los EEUU de han metido en un callejón sin salida. No pueden declarar victoria y largarse mientras Ormuz esté cerrado e Irán es quien pone las condiciones para eso.
8 K 107
#17 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Lo de Ucrania lo montaron en mi opinión para tener enfangada ahí a Rusia, y encima se salen y que lo pague todo la UE. Con Rusia enfangada ahí, se ha hecho una limpieza étnica de armenios en el Nagorno Karabak y han destrozado Siria. Ahora ha cambiado de bando, con USA gastando todos sus misiles en Irán, rusos y chinos querrán que eso dure lo máximo posible.
4 K 50
Ehorus #21 Ehorus
#3 personalmente tengo una teoría... Israel ha metido a eeuu en una guerra contra Iran, de las que ellos "solo" pueden obtener ganancias - si eeuu pierde a Israel le dará igual. Si gana, se apuntarán al carro.
Donde está el meollo, Israel ha visto lo perjudicial en la escena internacional que ha sido su operación con Gaza - y necesitaba que para su "próximo paso" (ampliación de terriotorio de paísies colindantes) pasara desapercibida. Así que montan una operación en la que…   » ver todo el comentario
4 K 49
capitansevilla #24 capitansevilla *
#21 Netanyahu está ya mayor y a punto de ser juzgado. Entre eso, su fundamentalismo y que ha topado con el presidente de los EEUU más manipulable de la historia, ha aprovechado para tirar p'alante con su profecía del Gran Israel.
Lo que se suele llamar un "pa lo que me queda en el convento..." pero a lo bestia fundamentalista
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#2 capitan.meneito
"Una precisión inédita."
Si estas noticias y las otras son ciertas, Irán no es que sea precisa.
Es que no son tan Hijosdeputa desalmados como eeuusrael.
6 K 76
MasterChof #15 MasterChof
#2 de eso no hay duda, prefieren objetivos militares en vez de escuelas, hospitales y lugares de rezo, favoritos de los cobardes sionistas
3 K 38
Connect #11 Connect *
Solo decir que Estados Unidos tenía seis de estos AWACS en el Golfo. Ahora cinco. Darle a un bicho de estos en teoria es complicado porque cuando los trasladan llegan con varias capas de defensa.

Es alucinante que le hayan dado. Eso significa que o bien los iranís efectivamente tienen una sofisticación militar bastante alta (y seguramente ayuda de Rusia en físico y China en satélite) ; o que los estadounidenses han estado torpes aplicando los protocolos de defensa.

Yo casi apostaría por todo.
2 K 34
Noeschachi #13 Noeschachi *
#11 La doctrina estadounidense no contemplaba hasta ahora que sus bases y toda la logistica alrededor de ellas estuviera tan en pelotas. Bien por confiar demasiado en su defensa aérea o por pensar que nadie arriesgara a la represalia americana en una zona donde solo molestaban milicias con armas ligeras y cero cobertura aérea.

No han aprendido nada de Ucrania despues de 4 años de guerra, pero vaya si los Iraníes lo han hecho. Esto ha sido menos complejo que la operación Spiderweb ucraniana y ha tocado juguetes mas vitales.  media
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MasterChof #16 MasterChof
#13 se llama arrogacia
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omegapoint #19 omegapoint
#13 entre 250 y 1000 millones cada AWACS

los iranies se pueden permitir lanzar +4000 drones por ese precio.
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kAlvaro #18 kAlvaro
El avión de las fotos claramente ha destruido como mínimo un misil o dron iraní.
1 K 15
ostiayajoder #27 ostiayajoder
#18 lo ha interceptado
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SmithW6079 #10 SmithW6079
No habíamos baneado Twitter?
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taSanás #20 taSanás
#10 mensaje es “bueno”, palante
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#9 HDJulianPerez
Yo ya tenía claro que utilizaba tecnología china al igual que Rusia en algunos casos. Los satélites Rusos no tienen la precisión que se necesita para ese tipo de ataques
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#5 Barriales
#4 no te entiendo. Estas diciendo que el Perro, es un traidor a España?
2 K 35
#12 Cualicuatrototem
#5 Creo que lo contrario, si en un futuro gobiernan PP y Vox seguirán traicionando a España, pulserita mediante, eliminando las medidas que nos han dado autonomía energética (conspiración lobi ecologista, ya sabes) y los acuerdos que nos están beneficiando en provecho de ellos mismos y de EEUU.
0 K 8
Sergio_ftv #26 Sergio_ftv *
#5 #7 #8 #14 Bueno, creo que me expresé muy mal o que puse las comas de manera nefasta. Como no puedo editar reescribo mi comentario a ver si se puede entender:

........ y gracias al Perro igual España se convertirá en socio preferencial de China en Occidente, siempre y cuando no haya un cambio de criterio y se elija a un presidente traidor a la patria como Feijóo o Abascal.

:-*

edit #25

De mi comentario #4
0 K 16
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#4 Bueno mientras los fondos de inversion israelíes nos tiran del barrio el perro no hace nada eh que ahi va con la clase epstein, que no se impide ni se regula. Y eso que la constitucion española dice que hay que regular para impedir la especulacion del suelo

Que ahi hay pacto esptein de niños muertos, cadaveres, pederastia y trabajadores perdiendo la casa, en la calle...
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#8 lameth
#4 Vamos a ver.
¿Tu quieres ir a la guerra? Pues te coges un fusil y vas. No nos metas a los demás en tus mierdas.
¿O ya tenías en mente el que fueran otros?
6 K 66
JoseRvValjean #14 JoseRvValjean
#4 Bueno como buen comepollas y lameojetes de Trump, disfruta con ello, alístate hombre no te quedas aquí, coge un avión y a luchar, váyase usted a la mierda comepollas
3 K 37
#25 benkenube
#4 ¿Traidor a la patria?¿La patria de EEUU?
0 K 9

menéame