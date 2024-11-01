El avión de apoyo más valioso de EE. UU. destruido en el ataque iraní: cómo la pérdida de un E-3 “radar volador” debilita gravemente la capacidad militar [ENG]

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha perdido al menos un avión de alerta temprana y control aerotransportado E-3 Sentry (AWACS) y tres aviones cisterna KC-135 Stratotanker en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí, después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzara múltiples ataques con misiles balísticos y drones contra la instalación. Los ataques del 27 de marzo han causado un número considerable de bajas, con estimaciones conservadoras que indican que diez aviadores estadounidenses resultaron heridos.
