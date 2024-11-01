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“No Kings”: ocho millones de personas se manifiestan contra Trump en la mayor protesta de un solo día en EEUU

“No Kings”: ocho millones de personas se manifiestan contra Trump en la mayor protesta de un solo día en EEUU

Millones de estadounidenses de los 50 estados se manifestaron el sábado contra el presidente Donald Trump y su agenda autoritaria durante las protestas “No Kings” a nivel estatal.

| etiquetas: trump , ee uu
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5 comentarios
14 3 0 K 199 actualidad
#2 tierramar
¿Empezaran los estadounidenses que viven en una sociedad feudal? Todos los recursos para beneficio de los megaricos que gobiernan de facto. El Ejercito de EEUU es un cuerpo de mercenarios financiados por los contribuyentes, para enriquecer a los señores megaritos, mientras el pueblo no dispone de sanidasd publica ni educación publica de calidad.
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alfre2 #1 alfre2
Hoy Trump tiene una oportunidad de oro para marcarse un Rajoy: youtu.be/FHVoSncTcxo?is=KqLJDhQUHP45SYpL
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oceanon3d #3 oceanon3d *
Y parece ser que va a poner hombres en el terreno para invadir ese avispero. El mayor conflicto del siglo en el peor sitio posible. La mayor crisis para el resto en décadas.

Y todo porque Bibi tiene videos de Esptein de Trump follando a niñas ... por un puto chantaje. Y adelantándome ya, como seguro esto le va a restar al hijo de Puta de Trumpo posibilidades de ganar las elecciones va a tener que cometer un robo de la elecciones a lo Maduro.

Y Ayuso aquí dando premios a EEUU y los peperos con no se que del Perro y la fruta.
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#4 Tecar
#3 La bobada de los vídeos de Epstein no ayuda a entender un conflicto que se lleva fraguando varios años y que se enmarca en una lucha por el control del comercio internacional de la energía y la pérdida de poder del dólar frente al yuan.
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#5 Tecar
Está claro que hasta que no les golpean el bolsillo en algunos sitios no se moviliza ni cristo bendito.
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menéame