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Fuentes israelíes confirman que los ataques con misiles iraníes tienen una tasa de éxito del 80% a medida que las defensas aéreas se debilitan (inglés)

El periódico israelí Haaretz ha confirmado que 8 de cada 10 misiles iraníes lanzados contra objetivos israelíes están alcanzando su objetivo, tras los crecientes informes y el aumento de las imágenes que apuntan a los fallos de los sistemas de defensa antimisiles balísticos israelíes y estadounidenses. El informe señala además que las tasas de éxito han seguido mejorando a medida que las defensas aéreas se han visto cada vez más sobrecargadas.

| etiquetas: guerra de irán , misiles , tasa de éxito
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26 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 yukatan
como para firmar treguas y dejarles que recuperen munición y radares
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Alfon_Dc #4 Alfon_Dc *
#2 No creo que sean tan pringaos..ya saben que se enfrentan a asesinos depiados ,mentirosos,hipócritas y que su palabra vale me os que un grano de arena en el desierto...Es una lástima, pero solo les queda un camino.Matar o morir, o lograr que la.base/estado militar EEuUsrael marche a continuar sus genocidios lejos del.golfo persico.
1 K 31
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
Iran lleva preparandose para esta guerra porque sabia que antes o despues iba a darse.

Supongo que tanto Israel como EEUU confiaban en acabar con los misiles iranies para que sus arsenales interceptores no sufriesen escasez.

Por mas que bombardean y bombardean la realidad es que Iran sigue teniendo misiles y misiles para lanzar.

Y los interceptores se estan acabando.

Y, ademas, se encuentran con que los radares estan cayendo como moscas.

Es obvio que Iran ha pillado a calzon quitado tanto…   » ver todo el comentario
2 K 35
azathothruna #16 azathothruna
#10 espero que se preparen para el plan sanson
Volando sus pepinos antes de que los lances
O robarlos
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#22 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#18 Seguramente. Pero no creo que se utilice lo mismo para defenderse de un ataque por tierra, un desembarco. De todas formas, la baza de Irán es manter cerrado el estrecho, y tener capacidad para destruir todo lo que afecte a la economía mundial del petróleo. Y que vaya pasando el tiempo afectando a la economía mundial.
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Veelicus #13 Veelicus
Y de mientras los chinos estaran llenando bunkeres y bunkeres de drones... cuando estos entren en guerra vamos a flipar todos
1 K 20
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Mucho me parece, aunque lo cierto es que en pocos días pasaron de parar un 95% a un 65% ... no creo que sea un porcentaje tan alto, pero seguro que ahora ya llega tranquilamente la mitad de los misiles, o un poco más (un 80% es casi disparar a placer contra blancos indefensos ... como les gusta a los yankis)

Los iraníes han tomado buena nota de la estrategia de los OTANazis de cargarse los radares y entre eso y la falta de municiones de los interceptores poco les falta estar solo a verlas venir. Y eso es peligroso, que los sionazis tienen armas nucleares y menos reparos que Irán.
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sotillo #8 sotillo
#3 Ya, pero me parece curioso que de momento no se vea apenas los mejores misiles de Irán ¿Para qué los están guardando?
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Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#8 ¿A que termine por colapsar totalmente la defensa antiaerea?
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ixo #21 ixo
#8 Para el día que TACO decida declarar la victoria épica y gloriosa en esta no-guerra y decida pirarse a tocar las narices a otro lado. Ese día, en Israel, van a ver los misiles de todos los colores. xD
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Ripio #9 Ripio
#3 Por eso las estadísticas ucranianas de derribos dan risa. Se ponen a años luz en tasa de derribos del mejor complejo antimisiles del mundo y sus 5 capas.
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#19 candonga1 *
#9 Bueno... los ucros disparan-disparaban con pólvora del rey....
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Suigetsu #20 Suigetsu
#9 Los Ucranianos han hecho de las campañas de propaganda de guerra más bestias que recuerdo. Hasta el punto de lanzar invasiones absurdas a Kursk únicamente para enviar el mensaje que la pasta que metemos se usa para algo.
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Feindesland #1 Feindesland
Echo de menos el enlace a Haaretz... :-/
1 K 19
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 Por lo que parece no es accesible desde España (como algunos otros medios de Israel) o por lo menos yo no puedo acceder.

www.haaretz.com/
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carakola #12 carakola
#1 Yo también. Supongo que quiere decir que el 80% requieren de interceptores, no que impacten.

#6 Yo sí puedo entrar pero no lo encuentro.
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fofito #7 fofito
#1 Como lo ven ellos mismos...  media
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Huaso #24 Huaso
#7 son pollas voladoras
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YoSoyTuPadre #15 YoSoyTuPadre *
Pero no hay que preocuparse, ya fueron destruídas el 90% de las lanzaderas, bueno el 80 y pico, bueno entre el 75% y el 66%, bueno, sí que sí fueron destruidas el 33%, de verdad de la buena


No, no es coña, datos dados por ese orden y en semanas consecutivas por Trump, comunicado de la IDF, Jerusalem Post en base a oficiales de las IDFs, secretario de guerra de EEUU hace unos días
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#23 Suleiman
A mí lo que me da miedo es que si se ven acorralados suban el nivel con un pepinazo atómico....
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BastardWolf #26 BastardWolf
#23 yo cuento con que eso terminará ocurriendo
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#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Bueno tasa de éxito es relativo, eso significaría que impactaran en el objetivo, supongo que aquí simplemente dicen que impactan en algún lugar. Que no son derribados. Eso solo depende de lo que hagan las defensas antiaéreas israelís.

Por otra parte, te han asesinado al jefe de estado, y te han matado a miles. No vas a estar, 'uy cuidado recemos en que solo nos quieran matar a unos miles, no les lancemos misiles por si acaso'. :shit:
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#14 sorecer
#5 Nool. Estan esperando porque ellos se plantean el escenario que ahora intenten invadir con tropas y tengan que utilizar sus mejores armas para la siguiente tanda. Irán lleva mucho tiempo haciendo escenarios. Trump invadió porque tuvo una corazonada, envalentonado por Venezuela. No estas hablando de nada simétrico.
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#17 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#14 Era una respuesta a 3 pero me tendrá en ignorados y ha quedado el comentario desligado. Por otra parte no entiendo tu comentario. Irán sigue lanzando misiles, independietemente de lo que haga Israel.
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#18 sorecer
#17 Pero no los mejores misiles. Creo que están guardando la mejor tecnología para destruir radares y para lo que viene ahora.
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#25 Juantxi
Pues Israel es pequeño. Alguien muy al se ha equivocado de táctica.
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menéame