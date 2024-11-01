Fuentes israelíes confirman que los ataques con misiles iraníes tienen una tasa de éxito del 80% a medida que las defensas aéreas se debilitan (inglés)

El periódico israelí Haaretz ha confirmado que 8 de cada 10 misiles iraníes lanzados contra objetivos israelíes están alcanzando su objetivo, tras los crecientes informes y el aumento de las imágenes que apuntan a los fallos de los sistemas de defensa antimisiles balísticos israelíes y estadounidenses. El informe señala además que las tasas de éxito han seguido mejorando a medida que las defensas aéreas se han visto cada vez más sobrecargadas.