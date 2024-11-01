Fuentes israelíes confirman que los ataques con misiles iraníes tienen una tasa de éxito del 80% a medida que las defensas aéreas se debilitan (inglés)

El periódico israelí Haaretz ha confirmado que 8 de cada 10 misiles iraníes lanzados contra objetivos israelíes están alcanzando su objetivo, tras los crecientes informes y el aumento de las imágenes que apuntan a los fallos de los sistemas de defensa antimisiles balísticos israelíes y estadounidenses. El informe señala además que las tasas de éxito han seguido mejorando a medida que las defensas aéreas se han visto cada vez más sobrecargadas.
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Supongo que tanto Israel como EEUU confiaban en acabar con los misiles iranies para que sus arsenales interceptores no sufriesen escasez.
Por mas que bombardean y bombardean la realidad es que Iran sigue teniendo misiles y misiles para lanzar.
Y los interceptores se estan acabando.
Y, ademas, se encuentran con que los radares estan cayendo como moscas.
Es obvio que Iran ha pillado a calzon quitado tanto… » ver todo el comentario
Volando sus pepinos antes de que los lances
O robarlos
Los iraníes han tomado buena nota de la estrategia de los OTANazis de cargarse los radares y entre eso y la falta de municiones de los interceptores poco les falta estar solo a verlas venir. Y eso es peligroso, que los sionazis tienen armas nucleares y menos reparos que Irán.
www.haaretz.com/
#6 Yo sí puedo entrar pero no lo encuentro.
No, no es coña, datos dados por ese orden y en semanas consecutivas por Trump, comunicado de la IDF, Jerusalem Post en base a oficiales de las IDFs, secretario de guerra de EEUU hace unos días
Por otra parte, te han asesinado al jefe de estado, y te han matado a miles. No vas a estar, 'uy cuidado recemos en que solo nos quieran matar a unos miles, no les lancemos misiles por si acaso'.