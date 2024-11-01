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La Policía israelí impide al Patriarca Latino de Jerusalén dar la misa del Domingo de Ramos

La Policía israelí impide al Patriarca Latino de Jerusalén dar la misa del Domingo de Ramos

La institución había tomado las medidas necesarias de cara a las restricciones vigentes debido a la guerra, como cancelar los encuentros públicos.

| etiquetas: sionismo , cristianos , israel
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
Brill #6 Brill
¿Dónde estarán ahora los del "queremos ir a misa"?
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ingenierodepalillos #12 ingenierodepalillos
#6 Apoyando a un extranjero naranja que va en contra de los intereses nacionales, pa que nos entendan, están muy ocupados traicionando a su patria, como para solidarizarse con sus correligionarios.
1 K 25
#17 candonga1
#6 Para allá van ya los Abogados Cristianos, a desbloquear la misa esta...
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Cuando se enteren todos estos católicos que critican a Noelia por escoger la eutanasia e ir en contra de los designios de Dios, van a echar espuma por la boca y poner el grito en el cielo con esta terrible ofensa a los sentimientos religiosos
9 K 135
#3 Albarkas
#2 ...o no...
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 apuesto más a un no que a otra cosa. Pero ya sabemos de qué pie cojea esta gente
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#3

Pues anti herejes (ya me sé lo del credo, pero los de Roma necesitaban una excusa para no rendir cuentas al emperador de Constantinopla) xD
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calde #14 calde
#2 ofensa contra los sentimientos religiosos qué es una patraña, ya que estamos.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
No pasa nada, son herejes. :roll:
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josde #5 josde
#1 Mas bien hijos de puta, eso son los Israelitas.
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NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
Israel impide que los cristianos recen, impide que los portugueses tengan casa, los griegos, los españoles...

En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En Valencia los israelíes www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
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autonomator #8 autonomator
Las miseria hedionda y cobarde que integra Abogados Cristianos están ya preprando la demanda. Seguro, seguro.
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XtrMnIO #16 XtrMnIO
Ahora a ver qué malabares hacen los (falsos) meapilas como los cipayos Aznar, Ayuso y Abascal para defender ésto.
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Metabarón #11 Metabarón
En breve sale Abascal condenándolo.
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Don_Pixote #15 Don_Pixote
Deus Vult
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CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Ays leoncito, el papa yankee, tibio...ya sabes lo que decía tu jefe de los tibios
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menéame