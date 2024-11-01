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La Policía israelí impide al Patriarca Latino de Jerusalén dar la misa del Domingo de Ramos
La institución había tomado las medidas necesarias de cara a las restricciones vigentes debido a la guerra, como cancelar los encuentros públicos.
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:
sionismo
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cristianos
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israel
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actualidad
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#6
Brill
¿Dónde estarán ahora los del "queremos ir a misa"?
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K
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#12
ingenierodepalillos
#6
Apoyando a un extranjero naranja que va en contra de los intereses nacionales, pa que nos entendan, están muy ocupados traicionando a su patria, como para solidarizarse con sus correligionarios.
1
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#17
candonga1
#6
Para allá van ya los Abogados Cristianos, a desbloquear la misa esta...
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K
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#2
Verdaderofalso
*
Cuando se enteren todos estos católicos que critican a Noelia por escoger la eutanasia e ir en contra de los designios de Dios, van a echar espuma por la boca y poner el grito en el cielo con esta terrible ofensa a los sentimientos religiosos
9
K
135
#3
Albarkas
#2
...o no...
0
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17
#4
Verdaderofalso
#3
apuesto más a un no que a otra cosa. Pero ya sabemos de qué pie cojea esta gente
1
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32
#9
HeilHynkel
#3
Pues anti herejes (ya me sé lo del credo, pero los de Roma necesitaban una excusa para no rendir cuentas al emperador de Constantinopla)
0
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#14
calde
#2
ofensa contra los sentimientos religiosos qué es una patraña, ya que estamos.
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K
18
#1
HeilHynkel
No pasa nada, son herejes.
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#5
josde
#1
Mas bien hijos de puta, eso son los Israelitas.
0
K
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#7
NPCMeneaMePersigue
Israel impide que los cristianos recen, impide que los portugueses tengan casa, los griegos, los españoles...
En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En Valencia los israelíes www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
1
K
28
#13
josde
Duplicada:
www.meneame.net/story/policia-impidio-dos-importantes-figuras-catolica
0
K
20
#8
autonomator
Las miseria hedionda y cobarde que integra Abogados Cristianos están ya preprando la demanda. Seguro, seguro.
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K
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#16
XtrMnIO
Ahora a ver qué malabares hacen los (falsos) meapilas como los cipayos Aznar, Ayuso y Abascal para defender ésto.
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#11
Metabarón
En breve sale Abascal condenándolo.
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#15
Don_Pixote
Deus Vult
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#10
CharlesBrowson
Ays leoncito, el papa yankee, tibio...ya sabes lo que decía tu jefe de los tibios
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17
comentarios)
menéame
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Pues anti herejes (ya me sé lo del credo, pero los de Roma necesitaban una excusa para no rendir cuentas al emperador de Constantinopla)
En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En Valencia los israelíes www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-