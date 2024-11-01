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Sánchez acusa a Netanyahu de "atacar la libertad religiosa" por impedir la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén
Después de que las autoridades de Israel impidieran que se celebrase una misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén.
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sánchez
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netanyahu
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relacionadas
#1
HeilHynkel
Pedrito ha vuelto a dejar a toda la extrema derecha española en bragas.
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K
461
#11
themarquesito
#1
Lo hace con una frecuencia y facilidad pasmosas a estas alturas.
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#15
calde
#1
#11
es que la derecha son una panda de lamenotas del dinero, sólo saben cobijarse debajo de la falda del poderoso. Así es fácil dejarles en ridículo, lo que pasa es que habitualmente el poder mediático que tienen les llega para tapar sus vergüenzas.
3
K
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#16
ccguy
#11
lo que da igual mientras no atraviese la burbuja de los votantes del pp, que solo reciben en sus WhatsApp bulos y frutas.
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#18
Ludovicio
#11
#1
Da igual. Sus votantes son inmunes a la realidad. No os hagáis ilusiones.
2
K
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#21
Eukherio
#11
Trump ha dejado a la mayoría de partidos de derecha y de ultraderecha europeos como pollos sin cabeza. No saben ni qué decir ni por dónde meterse. Más de uno respirará aliviado si ven que infarta y queda en el sitio. Igual hasta celebran más fuerte su muerte que los muy rojos.
1
K
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#22
Mediorco
#11
Seamos sinceros. No es que sea una gran hazaña.
0
K
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#17
Eukherio
#1
Cuando puede mete gol por la escuadra el cabrón. Y ahora a Abascal y a Feijoo no les queda otra que rajar de Sánchez intentando no mencionar a Netanyahu para que no se enfade Trump.
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K
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#19
karlox78
#1
jajaja. Hay que reconocerlo, es un puto crack
0
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#8
vicus.
Mientras que los hijos de Satanás, los Abogados Cristianos abogan por las ratas sionistas
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K
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#9
Piscardo_Morao
Normal que la "derechita cobarde" del PP y los fascistas de VOX no hayan dicho nada, los cristianos palestinos tienen un tono de piel demasiado oscuro para que a estos les importen lo más mínimo.
6
K
91
#6
ruinanamas
Nunca pensé que alguna vez La Razón hablaría bien de Sánchez.
3
K
48
#23
blanjayo
#6
No habla bien de él, esta dando una noticia y eso si que es novedoso.
1
K
27
#10
Metabarón
*
Una vez más la derechusma antipatriota de este país ha quedado retratada. Viva España!
3
K
35
#20
Tensk
*
En un meneo de lo mismo pero del gobierno italiano,
www.meneame.net/story/italia-convocara-embajador-israel-impedir-celebr
, el comentario más votado, o uno de ellos, es
www.meneame.net/story/italia-convocara-embajador-israel-impedir-celebr
que, para los perezosos, reproduzco:
"
Los niños muertos dan igual, pero ojo con impedir que hagan una misa.
"
Es decir, que no es importante lo que se dice tanto como quién lo dice para que parezca una cosa o la contraria.
Edit: esto es para el ignorante de
#_1
, pues me tiene ignorado, posiblemente por hacerle cosquillas como ahora.
1
K
31
#28
vicus.
*
Perro Sanxe hoy mismo podría decir que España es la reserva moral y espiritual de occidente sin que nadie se lo reproche.
0
K
20
#2
taSanás
preocupadísimo estará Netannazi
1
K
18
#7
Dramaba
#2
Realmente es un ataque a la derecha española, al genocida solo lo está usando.
10
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#14
Dragstat
*
#2
es lo que dice
#7
, aquí los que han quedado en evidencia son los líderes de la derecha que están todos callados como putas mirando al suelo mientras un "comunista" "golpista" defiende a su religión. Buen sapo para tragar por parte de la iglesia y todos sus religiosos votantes. Feijóo no va a decir ni muu. A ver qué comentan mañana en la Cope
2
K
42
#24
Nitros
#2
Lo hace para poner en jaque al PP y a Vox, tanto a él como a Netanyahu le importa un pimiento el tema.
0
K
9
#29
SeñorMarron
#24
Estar con el mensaje justo en el momento adecuado es una virtud en política. La verdad, Agamenón y su porquero
0
K
7
#32
ur_quan_master
#2
Netanyahu no sé si estará preocupado pero Feijóo debe estar papando moscas
0
K
12
#30
YoSoyTuPadre
*
Para los que vengan:
"mimimi, es que Israel está en estado de guerra y no puede haber reuniones públicas y por eso no dejan hacer la misa"
no es exacto, si que hay restricciones pero esta es de
hasta 50 personas para actos públicos
, además de que se llevaron detenidos a dos sacerdotes
Lo digo porque las cuentas pro-israelíes en RRSS ya están con esta retórica para intentar explicar lo inexplicable... y justificar sus salarios
0
K
15
#12
Suleiman
Cualquier día le hacen un Kennedy.... Está tocando mucho las bolas a quien no debe
0
K
13
#3
Tunguska08Chelyabinsk13
'Aconfensional' si, pero miles de millones al año a la iglesia. Así que, como gran financiador, se ve que tienen algo que decir, en temas cristianos.
0
K
12
#5
taSanás
#3
nah, también se ha quejado de que no dejen celebrar fiestas piratas con spaguetti y cerveza...
0
K
7
#13
Cehona
Y en Semana Santa, en Domingo de Ramos.
Abascal seguro que ha cambiado a Babieca por la borriquita.
0
K
11
#26
slender_1
En OKAyuso están implosionando. No se sabe si apoyan a Sánchez, a Meloni, a Trump o a Netanyahu.
"Sánchez, icono de los ayatolás, se une ahora a Trump y Meloni contra Netanyahu por torpedear el Domingo de Ramos"
0
K
10
#31
lesbiano
De la noticia:
"
Esta situación lo único que hace es agravar, aún más si cabe, la ya delicada relación entre el Gobierno de Sánchez e Israel
. El presidente se ha mostrado muy crítico con el ataque de Netanyahu y Donald Trump a Irán y también intentó capitalizar la postura contra la guerra en Palestina"
Vaya, al periódico de la conferencia episcopal le parece que empeora la relación con el gobierno de Sánchez... La de la iglesia, en cambio, permanece intacta, no?
0
K
10
#4
Format_C
¿Pero que libertad? En Palestina ocupada solo existe la religión verdadera y lo demás dicen que son paparruchas.
0
K
8
#25
Intensos_dias
Cucha compi, todos estamos con el NO a la guerra, y sabemos que lo sucedido en Gaza no es más que un genocidio, pero... tampoco te sobres, destaques más de lo recomendable, deja a los curas con sus cosas...
0
K
7
#27
Nefario
Donde esta el Rey de Jerusalen?
0
K
6
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32
comentarios)
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"Los niños muertos dan igual, pero ojo con impedir que hagan una misa."
Es decir, que no es importante lo que se dice tanto como quién lo dice para que parezca una cosa o la contraria.
Edit: esto es para el ignorante de #_1, pues me tiene ignorado, posiblemente por hacerle cosquillas como ahora.
"mimimi, es que Israel está en estado de guerra y no puede haber reuniones públicas y por eso no dejan hacer la misa"
no es exacto, si que hay restricciones pero esta es de hasta 50 personas para actos públicos, además de que se llevaron detenidos a dos sacerdotes
Lo digo porque las cuentas pro-israelíes en RRSS ya están con esta retórica para intentar explicar lo inexplicable... y justificar sus salarios
Abascal seguro que ha cambiado a Babieca por la borriquita.
"Sánchez, icono de los ayatolás, se une ahora a Trump y Meloni contra Netanyahu por torpedear el Domingo de Ramos"
"Esta situación lo único que hace es agravar, aún más si cabe, la ya delicada relación entre el Gobierno de Sánchez e Israel. El presidente se ha mostrado muy crítico con el ataque de Netanyahu y Donald Trump a Irán y también intentó capitalizar la postura contra la guerra en Palestina"
Vaya, al periódico de la conferencia episcopal le parece que empeora la relación con el gobierno de Sánchez... La de la iglesia, en cambio, permanece intacta, no?