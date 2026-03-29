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Italia convocará al embajador de Israel por impedir celebrar misa en el Santo Sepulcro

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que convocará este lunes al embajador de Israel después de que las autoridades israelíes impidieron entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén al cardenal Pierbattista Pizzaballa y al padre Francesco Ielpo que iban a celebrar la misa del Domingo de Ramos.

| etiquetas: israel , cristianismo , catolicismo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 Celsar
Los niños muertos dan igual, pero ojo con impedir que hagan una misa.
19 K 250
#4 DonaldBlake *
Matar niños: conmoción
Exterminar a un pueblo entero: incredulidad
Impedir una representación ficticia: enfado

#3 Tengo que ser más rápido :hug:
#2 joder, parece que estábamos los tres dándole al teclado a la vez.
3 K 37
#6 Celsar
#3 #4 es algo tan básicamente humano que es normal que se nos ocurra a varios a la vez...
1 K 19
#5 TheGreatDoc
#2 Por 1 segundo te me has adelantado... Pero joder que razón tienes
2 K 32
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#2 por menos se montaron guerras en Tierra Santa
0 K 20
#10 Celsar
#9 el rey de Jerusalén debería decir algo al respecto.
1 K 32
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#10 pedir una Cruzada?
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#3 TheGreatDoc
Matar niños: Bleh

Impedir una misa: Se convoca al embajador.

Es que no sé ni como expresar el asco
7 K 103
sotillo #1 sotillo
Los próximos en ser perseguidos, que no queréis enteraros que los sionistas no hacen prisioneros
2 K 26
calde #7 calde
H I P Ó C R I T A S ! ! ! :wall:
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azathothruna #8 azathothruna
Y nada de deux vult
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menéame