Italia convocará al embajador de Israel por impedir celebrar misa en el Santo Sepulcro

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que convocará este lunes al embajador de Israel después de que las autoridades israelíes impidieron entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén al cardenal Pierbattista Pizzaballa y al padre Francesco Ielpo que iban a celebrar la misa del Domingo de Ramos.
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Exterminar a un pueblo entero: incredulidad
Impedir una representación ficticia: enfado
#3 Tengo que ser más rápido
#2 joder, parece que estábamos los tres dándole al teclado a la vez.
Impedir una misa: Se convoca al embajador.
Es que no sé ni como expresar el asco