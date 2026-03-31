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Creyentes de derechas
La viñeta de Luiso García.
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creyentes
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derechas
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Viñetas
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relacionadas
#1
NeuronaSur
El Periódico de Pablo hablando de gente que no hace lo que predica. Circulen
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K
92
#6
Golan_Trevize
#1
¿es este el mismo medio que al mismo tiempo hace estas viñetas satíricas contra los católicos, pero luego va felicitando el ramadán a los musulmanes?
Te tienes que reir...
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#22
sugggus
#6
No es contra los católicos ni contra los cristianos. Es contra la derecha hipócrita que no tienen nada ni de católicos ni de cristianos por mucho que presuman de ello. Te tienes que reir que la gente les crea.
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#9
Scutarius
*
#1
en cuanto a la viñeta, ¿Es verdad o es mentira?
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#13
MADMax2
#9
en algunos será verdad , en otros muchos no.
Pasa lo mismo con, por ejemplo, esos actores, cantantes, etc, que han ido toda la vida diciendo que eran de izquierdas y luego hay que ver lo que hacían realmente....
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#12
Flamazares
#1
Es el mismo panfleto que tiene como referente moral a Hugo Chávez Frías, el asesino de disidentes que murió con un rosario en la mano
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#36
Nebuchanezzar
#12
Joder con las multicuentas de derechas de mierda (válgame la redundancia), espero que al menos os estén pagando bien por ensuciar
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#34
Nebuchanezzar
#1
De casa se viene llorado
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7
#2
EvilPreacher
Me alucina que tanta gente compre el discurso de que las prédicas de Jesús son bondadosas. Sin embargo, la lectura del Evangelio está disponible para todos.
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#3
MiguelDeUnamano
#2
Lo de Jesús es el envoltorio para captar adeptos. A los niños le cuentan que "paz y amor", porque decirles que su dios es un genocida que extermina pueblos o pide a un padre sacrificar a sus hijos sería un poco complicado para los padres. Con el tiempo la mayoría acaba siendo un fiel adorador del genocida y ridiculizando, cuando no odiando, a quienes defienden que ser un hijoputa no está bien.
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#10
DayOfTheTentacle
#3
y lo de job?
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#14
Flamazares
*
#3
Debe ser por eso que dicen que el cristianismo se parece tanto al comunismo, todo fachada. La verdad que no podías haber descrito mejor a este último
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#26
Jesucripto
*
#14
No te confundas. La derecha no tiene argumentos con futuro simplemente se va a aprovechar de tus adoraciones irracionales (la bandera, la patria, ...) y los van a hacer suyos. Apartándote poco a poco. No tiene más misterio.
Por otro lado el comunismo es solo un extremo en el que asusta por a los adoradores de la propiedad privada en la implementación rusa. (primera y última de ello aunque siga sobreviviendo como propaganda).
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K
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#15
MADMax2
*
#3
es muy típico decir que son buenos, que apoyan todo lo bueno y rechazan todo lo malo, pero a la hora de la verdad ... se comportan como les dice su guion sea o no sea bueno.
Curiosamente es el modus operandi de unos y de otros. Y unos y otros han tenido a sus genocidas, dictadores, etc.
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8
#4
IngridPared
#2
No he venido a traer la paz, sino la espada.
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#28
Jesucripto
#4
En el planeta de los simios no hay revolución sin derramamiento de sangre, no seamos ilusos.
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#8
DayOfTheTentacle
#2
te dirán que el antiguo testamento es malo y el nuevo es el correcto... ejem...
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#24
Varlak
#8
Las enseñanzas de Jesús son el nuevo testamento, el antiguo testamento era lo que estaba antes y que Jesús se supone que vino a reinventar
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#29
Jesucripto
#8
Y que "Misery" es una película de amor o de terror.
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#11
Cuñado
#2
Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí.
Parabolita del niño Jesús.
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#23
Varlak
#2
El nuevo testamento es, en su mayoría, una filosofía bondadosa. Otra cosa es el viejo testamento, pero lo que supuestamente predicaba Jesús era bastante de buena gente.
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#25
Onaj
#2
Las prédigas de Jesús, si mal no recuerdo quitando el ataque de ira contra los que comerciaban en el templo, eran bondadosas.
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12
#31
turuleto
*
#_11
Cuñado
#2
Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí.
Jesús no dijo eso jamás.
Denunciado por BULO.
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7
#38
Cuñado
#31
Lee, cristiano ignorante (valga la redundancia), lee. O mejor pídele a alguien te lo lea, que son varias frases y te lías.
www.bible.com/es/bible/149/LUK.19.26-36.RVR1960
Y después apriétate el cilicio y vete a llorarle a tu cura.
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#39
Capitan_Centollo
#31
De hecho, no dijo nada de lo que hay escrito en ese libro de ficción y fantasía. Probablemente ni siquiera existió, o se inspiraron en las historias de más de un "profeta" de los muchos que hubo en aquella época.
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#27
millanin
Añadiría:
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#33
giropau
No me parece que haya tal discrepancia. Recordemos que Dios es un ser que dice que debes creer en él, adorarle sobre todo y sobre todos y hacer lo que él diga o te condena a una eternidad de dolor y sufrimiento.
Siempre digo lo mismo, si un ser humano tuviera el poder de Dios e hiciera lo mismo sería tachado de psicópata, desgraciado, cabronazo, etc... por todos aquellos que defienden a Dios.
2
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19
#19
DayOfTheTentacle
#18
o esto...
(2004... 22 años y tan vigente)
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#20
MADMax2
#19
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8
#21
pax0r
Eclesiastes 10:2
www.biblegateway.com/passage/?search=Eclesiastés 10:2&version=RVR
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#30
detectordefalacias
¿Porque estamos en contra del aborto?
Porque somos conservadores, esa es la única manera de matar que no nos gusta...
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#32
Janssen
Un 10 a la ilustración por la obra y por el mensaje.
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#7
DayOfTheTentacle
La gente de izquierdas no suele creer en dioses... y los de derechas si pero con asteriscos.
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#16
MADMax2
#7
algunos de izquierdas tienen dioses terrenales, divinizan figuras humanas que resulta que acaban siendo el anticristo...
3
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20
#17
DayOfTheTentacle
#16
uhmmm si, y los de derechas, extremos e incluso los malvados equidistantes! Se llama política!
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#18
MADMax2
#17
Alabadosea nuestro díos NoMeCasoConNadie!
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K
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#37
Nebuchanezzar
#16
No, no tenemos dioses, sobre lo de señalar a otros de comer los huevos por debajo siendo la derecha el epítome del
LAMEBOTISMO
¿como lo llamamos? ¿hipocresía?¿falta de capacidad?
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K
7
#35
Nebuchanezzar
Se que sois de derechas y por lo tanto, mermados, pero ¿tan dificil se os hace un simple ejercicio de observación ?
0
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#5
AMartian
Buen recordatorio para la SS, los cristianos, los menos cristianos de todos
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39
comentarios)
menéame
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Pasa lo mismo con, por ejemplo, esos actores, cantantes, etc, que han ido toda la vida diciendo que eran de izquierdas y luego hay que ver lo que hacían realmente....
Por otro lado el comunismo es solo un extremo en el que asusta por a los adoradores de la propiedad privada en la implementación rusa. (primera y última de ello aunque siga sobreviviendo como propaganda).
Curiosamente es el modus operandi de unos y de otros. Y unos y otros han tenido a sus genocidas, dictadores, etc.
Parabolita del niño Jesús.
#2 Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí.
Jesús no dijo eso jamás.
Denunciado por BULO.
www.bible.com/es/bible/149/LUK.19.26-36.RVR1960
Y después apriétate el cilicio y vete a llorarle a tu cura.
Siempre digo lo mismo, si un ser humano tuviera el poder de Dios e hiciera lo mismo sería tachado de psicópata, desgraciado, cabronazo, etc... por todos aquellos que defienden a Dios.
(2004... 22 años y tan vigente)
www.biblegateway.com/passage/?search=Eclesiastés 10:2&version=RVR
Porque somos conservadores, esa es la única manera de matar que no nos gusta...