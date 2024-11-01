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Francia se desprende de 129 toneladas de oro en Nueva York y gana 12.800 millones al trasladar sus reservas a París

Francia se desprende de 129 toneladas de oro en Nueva York y gana 12.800 millones al trasladar sus reservas a París

El Banco Central de Francia vendió 129 toneladas de oro custodiadas en la Reserva Federal de Nueva York y compró nuevas piezas en Europa, obteniendo 12.800 millones de euros. La medida busca concentrar todas sus reservas en territorio francés y reducir dependencias externas. Esta acción representa el cierre definitivo de un capítulo de confianza mutua. Con 2.437 toneladas de oro, Francia refuerza su soberanía financiera y se asegura que la totalidad de sus reservas residan exclusivamente en su capital.

| etiquetas: francia , reserva , tonelada , oro , eeuu , millones , traslado , europa
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
eaglesight1 #1 eaglesight1
Todos los países de la unión uropea deberían hacer lo mismo
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#2 chavi
#1 Sobre todo Alemania...
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CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero
#1 Las risas que nos íbamos a echar cuando los rezagados quieran vender un oro que tal vez hace décadas que no está donde ellos creen.
1 K 17
#9 daniMate
#1 creo que si lo hacen dos o tres. Al cuarto ya no se lo van a permitir.

Yo nunca entendí que el oro y reservas de un país estuvieran "custodiadas" en países extranjeros. Son ganas de arriesgarte a que te los requisen.
0 K 11
devilinside #10 devilinside
#1 Nosotros no. Nuestro oro está en Moscú :troll:
1 K 20
Gry #5 Gry
Parece que han encontrado un loophole para sacar el oro "secuestrado" por los EEUU. :-D
1 K 39
jm22381 #3 jm22381 *
El banco central de Francia (Banque de France) tenía en Nueva York 129 toneladas de lingotes de oro antiguos y no estándar, lo que representa aproximadamente el 5 % de sus reservas totales de 2437 toneladas. Estos lingotes no cumplían con los estándares internacionales modernos (por ejemplo, en cuanto a tamaño, pureza o certificación).
En lugar de lidiar con las molestias y el costo de refinarlas y enviarlas a París, vendieron los lingotes a precios récord del oro (que alcanzaron un máximo

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aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#3 "Se trata de una mejora práctica, no política, totalmente concluida, y ahora todo el oro francés se encuentra en manos nacionales."
Pues a mi me parece un movimiento bastante politico...
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aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
"el cierre definitivo de un capítulo de confianza mutua"
Confianza mutua dicen xD
Sera confianza de Francia en USA en todo caso...
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#8 drstrangelove
Se huelen congelación de activos en USA si no pasan por el aro de la guerra y/o el rearme.
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menéame