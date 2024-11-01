Francia se desprende de 129 toneladas de oro en Nueva York y gana 12.800 millones al trasladar sus reservas a París

El Banco Central de Francia vendió 129 toneladas de oro custodiadas en la Reserva Federal de Nueva York y compró nuevas piezas en Europa, obteniendo 12.800 millones de euros. La medida busca concentrar todas sus reservas en territorio francés y reducir dependencias externas. Esta acción representa el cierre definitivo de un capítulo de confianza mutua. Con 2.437 toneladas de oro, Francia refuerza su soberanía financiera y se asegura que la totalidad de sus reservas residan exclusivamente en su capital.