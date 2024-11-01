Francia se desprende de 129 toneladas de oro en Nueva York y gana 12.800 millones al trasladar sus reservas a París

El Banco Central de Francia vendió 129 toneladas de oro custodiadas en la Reserva Federal de Nueva York y compró nuevas piezas en Europa, obteniendo 12.800 millones de euros. La medida busca concentrar todas sus reservas en territorio francés y reducir dependencias externas. Esta acción representa el cierre definitivo de un capítulo de confianza mutua. Con 2.437 toneladas de oro, Francia refuerza su soberanía financiera y se asegura que la totalidad de sus reservas residan exclusivamente en su capital.
| etiquetas: francia , reserva , tonelada , oro , eeuu , millones , traslado , europa
Yo nunca entendí que el oro y reservas de un país estuvieran "custodiadas" en países extranjeros. Son ganas de arriesgarte a que te los requisen.
En lugar de lidiar con las molestias y el costo de refinarlas y enviarlas a París, vendieron los lingotes a precios récord del oro (que alcanzaron un máximo
… » ver todo el comentario
Pues a mi me parece un movimiento bastante politico...
Confianza mutua dicen
Sera confianza de Francia en USA en todo caso...