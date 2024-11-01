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Europa planta a Trump y asume la postura de España en la guerra de Irán

Europa planta a Trump y asume la postura de España en la guerra de Irán

El bloque comunitario incrementa la presión para que se acabe el conflicto y, en ningún caso, quiere involucrarse más en la guerra: se ha hecho evidente en el Consejo Europeo de este jueves en Bruselas y con la decisión de todo el bloque comunitario de oponerse a participar en la misión militar para reabrir el estrecho de Ormuz que pide el Pentágono y la OTAN.

| etiquetas: europa , planta , trump , asume , postura , españa , guerra , irán
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13 comentarios
31 7 0 K 351 politica
JackNorte #2 JackNorte
Ahora que no esta Chuck Norris es mas facil xD
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sotillo #5 sotillo
#2 Chuck no es enemigo para Sánchez, no puede con el ni el lobby de los gallegos
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aupaatu #3 aupaatu *
A los políticos Europeos ya se la colaron con Ucrania, con sus voladura de gaseoductos ,sus sanciones y prohibiciones de suministro de recursos energéticos de nuestro vecino Ruso,como para intentar explicar ahora a los europeos que los genocidas y pederastas en el poder, son los elegidos para gestionar nuestro futuro.
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ur_quan_master #12 ur_quan_master
#3 pues no han reaccionado.
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ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#1 Espera un momento ¿No éramos vasallos? xD xD xD xD xD
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alehopio #7 alehopio
Entonces, sería falso lo indicado en

Declaración conjunta de los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón sobre el estrecho de Ormuz: 19 de marzo de 2026
www.meneame.net/story/declaracion-conjunta-lideres-reino-unido-francia
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Alakrán_ #13 Alakrán_
#7 ¿Que tiene de incompatible? ¿Donde está la falsedad?
Puedes oponerte a la guerra y pedir a Irán dejé de bloquear el paso por aguas internacionales de buques civiles.
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Nube_Gris #8 Nube_Gris *
Ni por esas Feijóo se pondrá en el lado correcto de la historia: todo sea por llevarle la contraria a Pedro Sánchez y aumentar la fractura entre españoles.

Que bonito sería si el PP no viniese a robar a España sino a gobernarla... incluso desde la oposición se pueden hacer cosas buenas por el país.
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ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#8 ¿Cómo va a ganar Feijoó con todos los meneantes en su contra? Imposible
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Metabarón #11 Metabarón
Viva España!
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SeñorMarron #4 SeñorMarron
Sanchez ha hecho en combo otro PSOEd a Trump a través de la UE, muy bien!!! Pero me da que luego seremos nosotros los doble-PSOEd cuando vuelva a virar por la presión y diga "solo la puntita" o con cualquier mierda sacada de la manga para compensar el desplante al risketto. Ojalá me equivoque y se tome esto en serio como toca, pero es un político...
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satchafunkilus #6 satchafunkilus
#4 No vas a ser PSOEd porque las próximas elecciones las van a ganar PP y Vox, y esos no tienen que virar nada para comerle el ojete s Trump.
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menéame