Europa planta a Trump y asume la postura de España en la guerra de Irán

El bloque comunitario incrementa la presión para que se acabe el conflicto y, en ningún caso, quiere involucrarse más en la guerra: se ha hecho evidente en el Consejo Europeo de este jueves en Bruselas y con la decisión de todo el bloque comunitario de oponerse a participar en la misión militar para reabrir el estrecho de Ormuz que pide el Pentágono y la OTAN.
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Declaración conjunta de los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón sobre el estrecho de Ormuz: 19 de marzo de 2026
www.meneame.net/story/declaracion-conjunta-lideres-reino-unido-francia
Puedes oponerte a la guerra y pedir a Irán dejé de bloquear el paso por aguas internacionales de buques civiles.
Que bonito sería si el PP no viniese a robar a España sino a gobernarla... incluso desde la oposición se pueden hacer cosas buenas por el país.