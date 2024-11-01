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Declaración conjunta de los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón sobre el estrecho de Ormuz: 19 de marzo de 2026 [ENG]

Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructura civil, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes.

| etiquetas: estrecho de ormuz , irán , seguridad marítima , uk , francia , alemania
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24 comentarios
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Comentarios destacados:      
Tkachenko #1 Tkachenko
De los ataques a hospitales y escuelas han dicho algo???
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#2 IsraelEstadoGenocida
#1 Ya si eso... mañana
3 K 47
#20 Suleiman
#1 Cuando se toca la cartera....
0 K 13
#23 guillersk
#1 que Putin es un cabron
0 K 11
#4 Leclercia_adecarboxylata
Hay que ser succionanabos para firmar esto.
6 K 106
Songji #7 Songji
Sinvergüenzas. Condenando a un país por defenderse de una agresión, sin decir nada de los agresores genocidas asesinos de niños.
2 K 40
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#7 Repartir misiles y drones por toda la región no es "defenderse"
Es un patético intento de escalar la situación como hizo Sadam en la guerra del Golfo
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#5 PerritaPiloto
Pues deberían pedir a Estados Unidos y a Israel que dejen en paz a Irán.

Los persas avisaron que cerrarían el estrecho si no llegaban a un acuerdo con Estados Unidos y los Estadounidenses e Israelíes les atacaron, así que ellos cerraron el estrecho. Las amenazas están para cumplirlas, porque si no pierden su efectividad.
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ur_quan_master #11 ur_quan_master *
#5 más que pedir exigir el cese de hostilidades. Y exigir compensaciones por el destrozo que están haciendo a la economía mundial los USraelís

Pero tenemos gobiernos de mierda en europa a los que les trae sin cuidado las penurias que les pueda acarrear está situación a sus ciudadanos
1 K 23
#15 PerritaPiloto
#11 No van a exigir nada a Estados Unidos. Y a Israel aún menos. De hecho Merz se dejaría mear en la boca por Netanyahu.
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ur_quan_master #17 ur_quan_master
#15 así es
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gale #9 gale
Muy valientes son con el débil, con el país que está siendo atacado. Es una vergüenza.
1 K 22
cocolisto #22 cocolisto
Es dificil ser tan canallas y miserables pero se han superado.¡Que asco de gente!
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#3 framirez8290 *
Traducción completa:

Condenamos con la máxima enfezme los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques a infraestructuras civiles incluyendo instalaciones petrolíferas y gasíferas, y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes.

Expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada del conflicto. Hacemos un llamamiento a Irán para que cese inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones

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#16 chavi
#3 La libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, incluso bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Vaya, que exquisitos de repente.
Cuando EEUU y varios paises de europa llevan mucho tiempo secuestrando barcos en aguas internacionales....
3 K 44
Ramen #21 Ramen
#3 hostia, ni una palabra de condena a quien ha iniciado la guerra. Que cojones más gordos
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SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
Ya van dilatando el ojete (como la bandera del firmante, japón) para acabar heredando la guerrita del carasalmón.
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#19 chavi
Es que EEUU tiene repartido su ejército por toda la región.

Que los expulsen
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Arzak_ #18 Arzak_
Y las 160 niñas iranies reventadas por los "aliados" ya tal.....
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suppiluliuma #24 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Ucranianos, hijos de puta! ¡Volásteis Nord Stream! ¡Y os negasteis a arreglar el gaseoducto Druzhba! ¡Pobre Orbán! ¡Eso no se hace! ¡Es un crimen! ¡Os merecéis la muerte, cabrones!
También Zazis de MNM: ¡Bien hecho Irán! ¡ Seguid bloqueando el estrecho de Ormuz! ¡Hay que joder al anglosionismo donde duele, en la cartera! ¡No debe haber ningún límite a la hora de destruír la economía del enemigo! ¡El derecho a la defensa es sagrado, incluso si ya hay países pobres que están racionando el gas, y no pueden permitirse pagar el precio de los fertilizantes! ¡¡¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!!!
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BundesPolizei #13 BundesPolizei
Qué asco por dios, no tienen vergüenza. Vasallos pagafantas os podeis ir al infierno.
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Galero #8 Galero
Se les olvidaría llamar a España, por lo que sea :roll:
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Andreham #12 Andreham
La profesora está tan confusa y va tan en piloto automático que le da igual hacer el ridículo y dañarse a sí misma.
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ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
Pero vamos a ver
¿No eran vasallos?
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menéame