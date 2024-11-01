Declaración conjunta de los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón sobre el estrecho de Ormuz: 19 de marzo de 2026 [ENG]

Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructura civil, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes.
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Es un patético intento de escalar la situación como hizo Sadam en la guerra del Golfo
Los persas avisaron que cerrarían el estrecho si no llegaban a un acuerdo con Estados Unidos y los Estadounidenses e Israelíes les atacaron, así que ellos cerraron el estrecho. Las amenazas están para cumplirlas, porque si no pierden su efectividad.
Pero tenemos gobiernos de mierda en europa a los que les trae sin cuidado las penurias que les pueda acarrear está situación a sus ciudadanos
Condenamos con la máxima enfezme los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques a infraestructuras civiles incluyendo instalaciones petrolíferas y gasíferas, y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes.
Expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada del conflicto. Hacemos un llamamiento a Irán para que cese inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones
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Vaya, que exquisitos de repente.
Cuando EEUU y varios paises de europa llevan mucho tiempo secuestrando barcos en aguas internacionales....
Que los expulsen
También Zazis de MNM: ¡Bien hecho Irán! ¡ Seguid bloqueando el estrecho de Ormuz! ¡Hay que joder al anglosionismo donde duele, en la cartera! ¡No debe haber ningún límite a la hora de destruír la economía del enemigo! ¡El derecho a la defensa es sagrado, incluso si ya hay países pobres que están racionando el gas, y no pueden permitirse pagar el precio de los fertilizantes! ¡¡¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!!!
¿No eran vasallos?