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Trump admite que envió armas a los manifestantes iraníes durante las protestas de principios de año

Trump admite que envió armas a los manifestantes iraníes durante las protestas de principios de año

Donald Trump ha admitido este domingo que su gobierno envió armas a los manifestantes de oposición iraníes "a través de los kurdos" en las violentas protestas de principios de año con la esperanza de fomentar un levantamiento contra el estamento clerical del país. El Gobierno iraní, que en principio toleró las marchas iniciales al entender que las quejas de la población eran perfectamente legítimas, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por EEUU e Israel.

| etiquetas: trump , manifestaciones pacíficas , irán
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55 comentarios
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Comentarios destacados:              
#2 Vaya, vaya con el Zanahorio bocachanclas.

Y por aquí algunos meneantes de bien, de los casposos, de esos con crotal y pedigrí fachuzo, contándonos lo malo que es el régimen iraní. xD
Spirito #2 Spirito *
Vaya, vaya con el Zanahorio bocachanclas.

Y por aquí algunos meneantes de bien, de los casposos, de esos con crotal y pedigrí fachuzo, contándonos lo malo que es el régimen iraní. xD
45 K 392
Empresaurio_Pantano #22 Empresaurio_Pantano
#2 que EEUU la lie, no significa que el régimen iraní sea bueno
7 K 53
Spirito #25 Spirito
#22 Una cosa es liarla y otra iniciar una guerra de consecuencias mundiales, provocado por el supuesto mejor e infalible ejército de EEUU, con los más exquisitos servicios de inteligencia del mundo mundial.
5 K 59
Empresaurio_Pantano #48 Empresaurio_Pantano
#25 Yo a eso le llamo liarla. Mucho, muchisimo, infinito, lo que quieras. Pero liarla.
0 K 6
#26 detectordefalacias
#22 En realidad sabemos del régimen iraní solamente lo que nos cuentan (las mismas personas que defienden que bombardear un colegio, un hospital o un puente es correcto)

Como mínimo deberíamos ser MUY suspicaces con lo que creemos saber sobre regímenes en la otra punta del mundo.
14 K 141
Empresaurio_Pantano #49 Empresaurio_Pantano
#26 no sé tú, pero yo he esuchado a un buen montón de iraníes (amigos, compañeros de trabajo, no hablo de videos de youtube). Hay libros, novelas gráficas (persépolis) y otros tantas fuentes que te explican, muy clarito, que el régimen de los ayatolás es un régimen terrorista, dictatorial, liberticida, histérico y asesino y lo mejor que le puede pasar a Irán es que se conviertan en una buena democrácia.

Dicho esto, esta guerra es absurda e ilegal.
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#52 R2dC
#49 Y si escuchas a gente de aquí, te dirán lo mismo del perro o te diríamos lo mismo de la época de aznar y rajoy.
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#43 Sacapuntas
#22 Si EEUU la lía, es que no es LO MEJOR para EEUU.
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Asmode0 #46 Asmode0
#22 una cosa tan sencilla y lo difícil que es de entender para algunos.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
Vaya, parece que el discurso OTANazi de que fueron revueltas espontáneas, como las de Gadafi, hace agua por alguno sitios ...
43 K 363
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#4 Y cuestionando que se acusase a los adalides de "el mundo libre" de injerencias, no sé si por imbéciles de remate a los que se la meten doblada una y otra vez o por cínicos malnacidos.
15 K 162
Verdaderofalso #39 Verdaderofalso
#12 #4 entonces es legítimo financiar y armar a grupos que protesten contra la opresión del gobierno? :popcorn:
0 K 20
#54 R2dC
#39 Opino que no. Por que los que financian guerras proxy tienen otra agenda en mente. Que los problemas internos de un país lo resuelvan sus ciudadanos. Mientras no salgan de las fronteras, intervencionismo 0.
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#42 Vindicta *
#4 Es como el discurso RUSONAZI de que en Mali el golpe de estado no fue instigado por ellos.
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HeilHynkel #44 HeilHynkel
#42

Pobrecito ... ¿tienes miedo que si te apuntas de mercenario para matar crías en un colegio te devuelvan el fuego?
1 K 23
#47 Vindicta
#44 ¿Lo sabes por la experiencia de los hospitales ucranianos?
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#45 Flamazares *
#4 lo de repetir muy fuerte lo de otanazi en todos los envíos es como los nazis estándat aliviáis vuestra conciencia pensando que los genocidas a los que apoyáis no son tan malos?
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#3 candonga1
A estas alturas, el presidente sospecha que fue engañado por los propios kurdos. "Creo que ellos se quedaron con las armas", ha declarado.

xD xD xD xD xD xD
40 K 345
antesdarle #13 antesdarle
#3 es que haces una parodia de Trump y ni te sale esto
9 K 75
#20 nosurrender
#3 Hostia, jajajajajajaja

Es lo más gracioso que leí en meses.

Qué tío más tonto, la virgen, jajajajajaja
3 K 39
El_Tio_Istvan #37 El_Tio_Istvan
#3 pero qué maravilla es esta?
2 K 41
#53 R2dC
#3 Pues nada, les devuelven el favor por dejarles vendidos en siria.
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Kleshk #1 Kleshk
Recortar en sanidad de su gente a favor de regalar armas a la gente de fuera

le sale mal
36 K 321
Wir0s #8 Wir0s *
Osea, que tenían razón y si hubieron protestas violentas alentadas por EEUU.

A que me recuerda eso de unas protestas que empiezan de forma pacifica sin represión y acaban como el rosario de la aurora... No lo hemos visto nunca nunca, de las revoluciones "de colores" a Ucrania pasando por tantos otros, pero oye, que son el faro de la democracia y que malos son Rusia, China y los demás.
31 K 282
tommyx #19 tommyx
#8 "si hubo"
4 K 41
mahuer #31 mahuer
#19 Sí hubo :troll:
2 K 17
Supercinexin #16 Supercinexin
El Gobierno iraní, que en principio TOLERÓ LAS MARCHAS INICIALES AL ENTENDER QUE LAS QUEJAS DE LA POBLACIÓN ERAN PERFECTAMENTE LEGÍTIMAS, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por EEUU e Israel.

Vaya, valla, baya, balla... de las cosicas que se entera uno leyendo EuropaPress una vez ha pasao ya el toro.

O sea, el terrible ¡Régimen! iraní que mataba a su propio pueblo con miles, y miles, y…   » ver todo el comentario
26 K 219
#24 lameth
#16 Recordad que el propio Mossad ha dicho que instigó las protestas.
3 K 30
IkkiFenix #32 IkkiFenix
#16 Cuidado no te digan conspiranoico o defensor de ayatolas o que vaya películas te montas. El propio Trump es tan bocazas que ha reconocido lo que ya se sabía, pero muchos se negaban a aceptarlo o simplemente se tragan la propaganda de los telediarios.
2 K 29
#41 Vindicta
#16 Miles y miles y miles no sé.

Unos 30.000 aproximadamente, sí.

De nada.
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Eibi6 #50 Eibi6
#41 a mí me parecen pocos, yo buscaría una cifra más abultada y aún menos creíble 30 millones por ejemplo :shit:
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#51 Vindicta
#50 A mi no me gusta hacer chanza sobre el asesinato de 30.000 personas.
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Eibi6 #55 Eibi6 *
#51 existe algún mínimo tipo de prueba de eso más allá de que lo hayas leído en Twitter repetido 30.000 veces? Reflexiona un poco y te daras cuenta que es imposible esa cifra, si dijerais 30 o 300 serían unas cifras creibles pero esa burrada es a todas luces una trola de proporciones catedraliceas

No se, algún video de tiroteos indiscriminados, o de las morgues/cementerios colapsados... En España tenemos la experiencia reciente del COVID donde se vio un nivel de masacre varios niveles inferiores (950 muertos en un día aquí para los 30k serían unos 5-6.000 muertos diarios minimo) y se tuvo hasta que habilitar una pista de hielo como morgue
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makinavaja #5 makinavaja
Lo raro sería que no lo hubieran hecho, ni la CIA ni el Mossad... especialistas en agitar avisperos desde tiempos inmemoriales... :-D :-D
12 K 103
#10 Dav3n
#5 Tan raro como que todos los imbéciles que hacían broma sobre ésto fueran pasando por este envío a pedir perdón :-D
6 K 78
#9 chocoleches
Esto no lo puedes reconocer, que alguien saque a este señor senil de aquí antes de que sea tarde.
7 K 66
#14 cheddar
#9 ya es tarde
6 K 44
#18 Tunguska08Chelyabinsk13
#9 Esto lo reconoces cuando desclasifican los papeles, décadas después. Pero claro el bocachancla este, ya dice lo que todos en esos países fuera de Occidente saben, pero la opinión pública de Occidente no tanto, que es para la que realemente se vende el relato de los buenos.
8 K 88
#21 makk
Ya reconocieron haber provocado la crisis del rial que generó las protestas.

www.youtube.com/watch?v=st4rXKBHWZQ&t=1667s
6 K 59
porto #15 porto *
Esto es lo que me gusta de Trump. A ver si por fin alguna gente abre los ojos.
3 K 49
IkkiFenix #30 IkkiFenix
Pues aquí no había pocos que te llaman conspiranoico o defensor de los ayatolas por decir lo obvio: que en esas manifestaciones había infiltrados que se dedicaron al asesinato y al terrorismo para tratar de desestabilizar el país. Y lo que ha ido repitiendo, sobretodo el facherío, en redes sociales, es el bulo de los 30.000 muertos (empezaron con 3000 y han llegado a decir que eran hasta 60.000 asesinados en la manifestación por el tenebroso régimen iraní). Pues bien, si se creen esas cifras la responsabilidad debería recaer sobre Estados Unidos e Israel que armaron e inflitraron a terroristas en esas manifestaciones. ¿Ahora que dicen?

www.meneame.net/story/occidente-no-acepta-soberania-irani
3 K 44
YoSoyTuPadre #35 YoSoyTuPadre *
Que "chorpecha", se nos llamó de todo a los que vinimos aquí a avisar que los manifestantes empezaran a disparar los primeros, pasando enlaces a vídeos de Twitter que lo demostraban por las fechas, vídeos de al menos un día antes de que aparecesen los primeros vídeos de la policía iraní respondiendo a ese fuego, y muchos llenaron Mnm acusando al gobierno iraní de disparar sobre pobres manifestantes inocentes, que sólo querían libertad, y blablabla

Se nos hizo caso? no mucho, algunos dieron las gracias, otros se tragaron las mentiras y nos acusaron de defender una masacre de pacíficos manifestantes, bueno, al menos la verdad salió para esto... eso sí, Trump se cubre de gloria en este mandato, ya le da igual soltarlo todo
3 K 40
#27 eipoc *
Imposible, los lameculos de Israel y EEUU nos dijeron que no, que ellos nunca han tragado la propaganda y que los demás estábamos equivocados. Lo buenos es que están tragando mierda en esta guerra a paladas.
2 K 36
Keldon82 #11 Keldon82
Para sorpresa de nadie.
2 K 26
Thony #34 Thony
Estas declaraciones son muy graves.

Si la ONU no hace nada al respecto, cualquier acción futura que pueda decidir hacer este organismo por acciones de otro país, va a ser hipócrita.
Cada día que pasa con el genocidio palestino, invasión sobre el Líbano matando cascos azules, y la guerra en Irán, demuestra su inutilidad.
¿De que sirven tratados internacionales de comercio, si se destruyen países y se asesinan civiles sin consecuencia?

Y la OTAN debería expulsar inmediatamente a un miembro que…   » ver todo el comentario
2 K 22
#6 Sacapuntas
Les convirtió en terroristas buenos (de los que quieren instaurar democracias al estilo occidental xD ), como en Siria, Afganistan...
2 K 22
SeñorMarron #17 SeñorMarron
#6 Se dice "Fridom Faiters":troll:
3 K 32
El_Tio_Istvan #38 El_Tio_Istvan
Maidanme once shame in me you

Maidanme twice shame in me

:troll:
1 K 21
#29 Zamarro
Otro delito para añadir cuando se le juzge en Nuremberg ...
2 K 20
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
Todos los intentos de cambiar el régimen de Irán han sido un fracaso, lo que han conseguido es fortalecer el régimen más. Si no se hubiera presionado Irán, nomás le hubieran el embargo, Irán sería un país más abierto, igual el régimen de los Ayatolás se habría derrumbado, o sería mas tolerante.
1 K 20
#40 MADMax2 *
Los de la CIA, NSA, servicios secretos deben estar tomando antidepresivos/ansiolíticos por un tubo, con el bocazas de Trump soltando todo...
1 K 18
#36 Iratxo
"Aunque tenga que matarlos a todos impondré la democracia en Iran".
1 K 15
#28 jmav
Es decir la guerra ya empezó antes con el payaso este. Pensaría que le quitarían labor.
1 K 15
eltxoa #23 eltxoa
oh no! No era para que las pobres mujeres pudieran quitarse el pañuelo que les cubre el pelo!?!?!?
0 K 12
luiggi #33 luiggi
por curiosidad, vives en occidente? Porqué nos odias tanto?
0 K 10

menéame