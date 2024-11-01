Trump admite que envió armas a los manifestantes iraníes durante las protestas de principios de año

Donald Trump ha admitido este domingo que su gobierno envió armas a los manifestantes de oposición iraníes "a través de los kurdos" en las violentas protestas de principios de año con la esperanza de fomentar un levantamiento contra el estamento clerical del país. El Gobierno iraní, que en principio toleró las marchas iniciales al entender que las quejas de la población eran perfectamente legítimas, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por EEUU e Israel.
| etiquetas: trump , manifestaciones pacíficas , irán
Y por aquí algunos meneantes de bien, de los casposos, de esos con crotal y pedigrí fachuzo, contándonos lo malo que es el régimen iraní.
Y por aquí algunos meneantes de bien, de los casposos, de esos con crotal y pedigrí fachuzo, contándonos lo malo que es el régimen iraní.
Como mínimo deberíamos ser MUY suspicaces con lo que creemos saber sobre regímenes en la otra punta del mundo.
Dicho esto, esta guerra es absurda e ilegal.
Pobrecito ... ¿tienes miedo que si te apuntas de mercenario para matar crías en un colegio te devuelvan el fuego?
Es lo más gracioso que leí en meses.
Qué tío más tonto, la virgen, jajajajajaja
le sale mal
A que me recuerda eso de unas protestas que empiezan de forma pacifica sin represión y acaban como el rosario de la aurora... No lo hemos visto nunca nunca, de las revoluciones "de colores" a Ucrania pasando por tantos otros, pero oye, que son el faro de la democracia y que malos son Rusia, China y los demás.
Vaya, valla, baya, balla... de las cosicas que se entera uno leyendo EuropaPress una vez ha pasao ya el toro.
O sea, el terrible ¡Régimen! iraní que mataba a su propio pueblo con miles, y miles, y… » ver todo el comentario
Unos 30.000 aproximadamente, sí.
De nada.
No se, algún video de tiroteos indiscriminados, o de las morgues/cementerios colapsados... En España tenemos la experiencia reciente del COVID donde se vio un nivel de masacre varios niveles inferiores (950 muertos en un día aquí para los 30k serían unos 5-6.000 muertos diarios minimo) y se tuvo hasta que habilitar una pista de hielo como morgue
www.youtube.com/watch?v=st4rXKBHWZQ&t=1667s
www.meneame.net/story/occidente-no-acepta-soberania-irani
Se nos hizo caso? no mucho, algunos dieron las gracias, otros se tragaron las mentiras y nos acusaron de defender una masacre de pacíficos manifestantes, bueno, al menos la verdad salió para esto... eso sí, Trump se cubre de gloria en este mandato, ya le da igual soltarlo todo
Si la ONU no hace nada al respecto, cualquier acción futura que pueda decidir hacer este organismo por acciones de otro país, va a ser hipócrita.
Cada día que pasa con el genocidio palestino, invasión sobre el Líbano matando cascos azules, y la guerra en Irán, demuestra su inutilidad.
¿De que sirven tratados internacionales de comercio, si se destruyen países y se asesinan civiles sin consecuencia?
Y la OTAN debería expulsar inmediatamente a un miembro que… » ver todo el comentario
Maidanme twice shame in me