Trump admite que envió armas a los manifestantes iraníes durante las protestas de principios de año

Donald Trump ha admitido este domingo que su gobierno envió armas a los manifestantes de oposición iraníes "a través de los kurdos" en las violentas protestas de principios de año con la esperanza de fomentar un levantamiento contra el estamento clerical del país. El Gobierno iraní, que en principio toleró las marchas iniciales al entender que las quejas de la población eran perfectamente legítimas, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por EEUU e Israel.