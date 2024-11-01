Por qué Occidente no acepta la soberanía iraní

"No seremos coaccionados, ni por gobiernos extranjeros ni por autoridades internacionales", advirtió el ex primer ministro iraní Mohammad Mosaddegh al Consejo de Seguridad de la ONU en 1951. Más de siete décadas después, mientras un grupo de ataque de portaaviones estadounidense entra en el Océano Índico y destructores con misiles guiados se dispersan por Medio Oriente, la advertencia de Mosaddegh parece menos historia y más un comentario en vivo. Los buques de guerra no se posicionan al azar. Su movimiento indica una intención.
| etiquetas: irán , petróleo , soberanía , eeuu
"El ciudadano iraní vive de lujo pero entonces llegó la CIA y..."
Estos casos no son idénticos, pero la estructura es lo suficientemente familiar como para servir de advertencia.
Desde la
… » ver todo el comentario
Trump makes an admission, officially confessing that the riots in Iran are because of America and says we supported them.
"But the protesters have said: Where are the Americans? You promised us you would back us."
"Well, we have been behind them, and look, that country is now in mess because of us."
"We came in and destroyed their nuclear program.
… » ver todo el comentario
"Well, we have been behind them, and look, that country is now in mess because of us."
Ais, qué divertido debe ser un bot NAFO ahora mismo, no ganáis para disgustos
Muchas gracias por tu comentario tan bien explicado. Pero creo que pierdes el tiempo con #6. Él ha venido con su
libroargumentario.