edición general
10 meneos
29 clics

Por qué Occidente no acepta la soberanía iraní

"No seremos coaccionados, ni por gobiernos extranjeros ni por autoridades internacionales", advirtió el ex primer ministro iraní Mohammad Mosaddegh al Consejo de Seguridad de la ONU en 1951. Más de siete décadas después, mientras un grupo de ataque de portaaviones estadounidense entra en el Océano Índico y destructores con misiles guiados se dispersan por Medio Oriente, la advertencia de Mosaddegh parece menos historia y más un comentario en vivo. Los buques de guerra no se posicionan al azar. Su movimiento indica una intención.

| etiquetas: irán , petróleo , soberanía , eeuu
9 1 6 K 82 actualidad
13 comentarios
9 1 6 K 82 actualidad
Comentarios destacados:      
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
El invento de siempre
"El ciudadano iraní vive de lujo pero entonces llegó la CIA y..."
8 K 94
ElBeaver #8 ElBeaver
#7 No puedes esperar otra cosa del panfleto LaHaine y del personaje que lo publica.
3 K 38
Beltenebros #1 Beltenebros
El patrón está bien establecido. Ocurrió cuando el golpe de Estado de 1964 en Brasil contra João Goulart; el golpe de Estado de 1973 en Chile contra Salvador Allende; y antes de estos, el golpe de Estado de 1961 en el Congo, cuando Patrice Lumumba fue derrocado y asesinado. Luego está la larga y oscura historia de reveses contrarrevolucionarios tras la Primavera Árabe

Estos casos no son idénticos, pero la estructura es lo suficientemente familiar como para servir de advertencia.

Desde la

…   » ver todo el comentario
4 K 69
Findeton #6 Findeton
#1 ¿De qué soberanía hablas? ¿La de Khamenei? Porque desde luego el pueblo iraní hoy día no es soberano de una mierda en el actual régimen teocrático.
8 K 75
#10 Dav3n *
#6 Siempre al servicio de los yankees, eh? Qué preocupado te veo por los iranís, tanto como por los venezolanos:

Trump makes an admission, officially confessing that the riots in Iran are because of America and says we supported them.

"But the protesters have said: Where are the Americans? You promised us you would back us."

"Well, we have been behind them, and look, that country is now in mess because of us."

"We came in and destroyed their nuclear program.

…   » ver todo el comentario
2 K 52
#11 Dav3n *
#_7 Exacto, llegó la CIA, Trump te lo confirma, lo tienes en #10 xD xD xD

"Well, we have been behind them, and look, that country is now in mess because of us."

xD xD xD

Ais, qué divertido debe ser un bot NAFO ahora mismo, no ganáis para disgustos xD xD xD
1 K 32
Beltenebros #12 Beltenebros
#10
Muchas gracias por tu comentario tan bien explicado. Pero creo que pierdes el tiempo con #6. Él ha venido con su libro argumentario.
0 K 20
ElBeaver #4 ElBeaver
MNM no defrauda, defendiendo genocidas mientras sean antioccidente.
8 K 62
#5 PeloPene *
#4 El meneame medio no defrauda
1 K 17
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Sin embargo la soberanía Saudí no le representa ningún problema a occidente, siendo ambas Bastanre parecidas en brutalidad.
2 K 35
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Exagerados ... EEUU siempre apoyó gobiernos democráticos como puede verse.  media
1 K 34
cosmonauta #13 cosmonauta
La pregunta interesante es por qué algunos se empeñan en negar la soberanía del pueblo iraní defendiendo a una dictadura extremista religiosa
0 K 15
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Porqué Irán no acepta la soberanía yanki?
0 K 11

menéame