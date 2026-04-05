Políticos de EE.UU. llaman a Trump “loco desquiciado” por amenazar con crímenes de guerra

Chuck Schumer,Senador jefe de la minoría demócrata: “Está amenazando con posibles crímenes de guerra y alienando a los aliados. Así es él, pero esto no es lo que somos nosotros. Nuestro país merece mucho más”, añadió. Su colega en el Senado, Bernie Sanders, calificó a Trump de “peligroso y mentalmente inestable” en un post en X. “Un mes después de comenzar la guerra, ésta es la declaración del presidente de EE.UU. en el Domingo de Pascua. Estos son sus desvaríos. El Congreso tiene que actuar ahora, pongamos fin a esta guerra”, recalcó...