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Políticos de EE.UU. llaman a Trump “loco desquiciado” por amenazar con crímenes de guerra

Políticos de EE.UU. llaman a Trump “loco desquiciado” por amenazar con crímenes de guerra

Chuck Schumer,Senador jefe de la minoría demócrata: “Está amenazando con posibles crímenes de guerra y alienando a los aliados. Así es él, pero esto no es lo que somos nosotros. Nuestro país merece mucho más”, añadió. Su colega en el Senado, Bernie Sanders, calificó a Trump de “peligroso y mentalmente inestable” en un post en X. “Un mes después de comenzar la guerra, ésta es la declaración del presidente de EE.UU. en el Domingo de Pascua. Estos son sus desvaríos. El Congreso tiene que actuar ahora, pongamos fin a esta guerra”, recalcó...

| etiquetas: políticos , eeuu , trump , “loco desquiciado” crímenes de guerra
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
pitercio #2 pitercio
Qué se den cuenta ahora, tampoco dice mucho de ellos.
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azathothruna #9 azathothruna
#2 Son HIJOS de la Perfida Albion
No se puede esperar algo diferente
1 K 26
Supercinexin #12 Supercinexin
#9 Trump es de ascendencia alemana. Muchos de ascendencia holandesa que se cambiaron los apellidos a la forma inglesa también hay por esas clases altas de allí.

Un inglés me dijo hace poco: "los ingleses históricamente siempre nos hemos deshecho de nuestra escoria mandándolos a otras partes: a los delincuentes los mandamos a Australia, a los fanáticos cristianos y fascistas los mandamos a USA y a los borrachos subnormales os los enviamos a España".
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Toranks #14 Toranks
#12 Están los británicos para llamar borrachos a los españoles
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cocolisto #1 cocolisto
La locura es que una sociedad haya permitido tener un loco peligroso como presidente.
"Chris Murphy, otro senador demócrata, insistió: “Si fuera miembro de su gabinete estaría llamando a abogados constitucionalistas para aplicar la Enmienda 25” (permite incapacitar a un presidente).

Una vieja amiga de Trump, la ex legisladora republicana Marjorie Taylor Greene también habló de intervenir ante la enajenación del presidente y pido que sus asociados “pidan perdón a Dios”. Desde Londres, la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnes Callamard, calificó de “repugnante” esta amenaza".
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Arkhan #13 Arkhan
#1 Si quiere intervenir por enajenación y tiene que "pedir perdón a Dios" a lo mejor también tienen que intervenir con ella.
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#5 DotorMaster
Eh, que no nos flipemos mucho, que el genocidio se Gaza comenzó con un presidente demócrata en la casa blanca, y si rebobinamos, Obama, Clinton... Todos han atacado países que van en chancletas.
3 K 55
security_incident #8 security_incident
Es la salida fácil. Es decir, pongamos a un zumbado al que tenemos grabado follando niños (y a saber qué más) para que haga lo que queremos. Si sale bien, guay y , si nos dan pal pelo siempre podemos decir que está loco.
1 K 40
efectogamonal #3 efectogamonal
Un carcamal pedófilo reconocido, teniendo a todo el mundo en vilo.

A ver si no vamos a estar haciendo algo bien, o ke {0x1f525}
1 K 23
azathothruna #10 azathothruna
#3 Yo lo llamo KARMA, que afecta mas a los europedos, en los bolsillos, y orgullo.
Lo lamento por los civiles ucranianos, los palestinos iranies, libaneses, sirios, y yemenies.
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
La mayoría de gente pensamos que estamos en un punto en que da igual a quién votes pq todos sin iguales (parecidos al menos) pero trump nos demuestra q no...
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Spirito #6 Spirito
Que sigan a un psicópata como Trump allí, o a un Milei en Argentina o a un Abascal aquí nos da indicaciones del nivel de degeneración e idiotez extrema al que hemos llegado.

Increíble y da vergüenza ajena.

Y ahora se sorprenden. Increíble también.
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Podría disparar en la quinta avenida y nadie...

Coger por el.xoxo y nadie...

Sonaba a broma de loco pero.... ahí está.
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Spirito #11 Spirito *
Los ciudadanos de EEUU están zumbaos, sobre todo por el fanatismo religioso cristiano. Unos imbéciles.

Ellos votaron, como quien se bebe un vaso de agua sediento, a quienes los privan de agua por otros cuatro años.

Ninguna pena.

Como no siento pena alguna a las regiones de España que se han dejado engañar por PP y VOX.

Si sois imbéciles es vuestro problema.
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menéame