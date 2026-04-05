Políticos de EE.UU. llaman a Trump “loco desquiciado” por amenazar con crímenes de guerra

Chuck Schumer,Senador jefe de la minoría demócrata: “Está amenazando con posibles crímenes de guerra y alienando a los aliados. Así es él, pero esto no es lo que somos nosotros. Nuestro país merece mucho más”, añadió. Su colega en el Senado, Bernie Sanders, calificó a Trump de “peligroso y mentalmente inestable” en un post en X. “Un mes después de comenzar la guerra, ésta es la declaración del presidente de EE.UU. en el Domingo de Pascua. Estos son sus desvaríos. El Congreso tiene que actuar ahora, pongamos fin a esta guerra”, recalcó...
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No se puede esperar algo diferente
Un inglés me dijo hace poco: "los ingleses históricamente siempre nos hemos deshecho de nuestra escoria mandándolos a otras partes: a los delincuentes los mandamos a Australia, a los fanáticos cristianos y fascistas los mandamos a USA y a los borrachos subnormales os los enviamos a España".
"Chris Murphy, otro senador demócrata, insistió: “Si fuera miembro de su gabinete estaría llamando a abogados constitucionalistas para aplicar la Enmienda 25” (permite incapacitar a un presidente).
Una vieja amiga de Trump, la ex legisladora republicana Marjorie Taylor Greene también habló de intervenir ante la enajenación del presidente y pido que sus asociados “pidan perdón a Dios”. Desde Londres, la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnes Callamard, calificó de “repugnante” esta amenaza".
A ver si no vamos a estar haciendo algo bien, o ke
Lo lamento por los civiles ucranianos, los palestinos iranies, libaneses, sirios, y yemenies.
Increíble y da vergüenza ajena.
Y ahora se sorprenden. Increíble también.
Coger por el.xoxo y nadie...
Sonaba a broma de loco pero.... ahí está.
Ellos votaron, como quien se bebe un vaso de agua sediento, a quienes los privan de agua por otros cuatro años.
Ninguna pena.
Como no siento pena alguna a las regiones de España que se han dejado engañar por PP y VOX.
Si sois imbéciles es vuestro problema.