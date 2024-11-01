Volkswagen confirma que empezará a fabricar componentes para la “cúpula de hierro” de Israel

La compañía automovilística alemana estudia transformar su planta de Osnabrück para producir piezas del sistema de defensa israelí, reabriendo el debate sobre el papel histórico y ético de Volkswagen en la industria militar
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Ahora, que aparentemente se necesita armamento.. van a construirlo para aquellos que "lo van a pagar a su precio".. pero no europa, ni siquiera su propio país. Estaría bien que el gobierno aleman, les retirara las ayudas dadas.
www.meneame.net/m/actualidad/tesla-dispara-matriculaciones-europa-trip
Volkswagen
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SEAT
CUPRA
Škoda
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Porsche
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Volkswagen Vehículos Comerciales
Scania
MAN
Siendo las 3 últimas de industriales.
No me acuerdo del acrónimo de FIAT
Y deja de pegarte tanto para adelantar, que estás en una puta autopista.
Para eso me pillo un ByD, que tendrá la misma cultura del vehículo pero al menos ayudan a un país que reparte mucho mejor su renta.
A) Israel es un descampado
B) Se ha terminado la guerra
Boom boom Tel Aviv
Volkswagen negocia con la israelí RADS la conversión de planta alemana de coches para la producción de sistemas de defensa antimisiles
www.meneame.net/m/actualidad/volkswagen-negocia-israeli-rads-conversio
Hay que deshacer su obra (la unificacion)
Diario red haciendo reposición de películas míticas. Mis dieses.