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Volkswagen confirma que empezará a fabricar componentes para la “cúpula de hierro” de Israel

La compañía automovilística alemana estudia transformar su planta de Osnabrück para producir piezas del sistema de defensa israelí, reabriendo el debate sobre el papel histórico y ético de Volkswagen en la industria militar

| etiquetas: volkswagen , israel , cúpula de hierro
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85 comentarios
162 246 1 K 464 actualidad
Comentarios destacados:                    
#2 Volkswagen siempre en lado "correcto" de la Historia, eh!! Panda de cabrones...
Dramaba #2 Dramaba
Volkswagen siempre en lado "correcto" de la Historia, eh!! Panda de cabrones...
89 K 700
#6 hokkien
#2 quizá vean su declive y se estén cogiendo a un clavo ardiendo
0 K 10
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#6 Si, los pobres directivos no llegan a fin de mes
15 K 149
Priorat #12 Priorat
#2 Volkswagen siempre en el mismo lado de la historia.
11 K 115
joffer #25 joffer
#2 una razón más para comprar chino
9 K 83
#50 JavierLaig
#25 China es el segundo socio comercial de Israel, a los chinos se la sudan estas cosas mientras no les afecten.
1 K 19
ochoceros #34 ochoceros
#2 igual nos sorprenden y se los venden con un "kill-switch" en remoto por si les da por hacer genocidios, atentados terroristas, atacar sin motivo países vecinos, expandir su territorio a base de robos y masacres, hundir economías en terceros países...
4 K 48
#60 To_lo_loco
#2 Las empresas alemanas en el lado nazi de la historia.
0 K 7
Estijo #66 Estijo
#2 no, se pierde la soberanía y que queda. Cuando tus políticos europeos y estatales gobiernan para la secta pasa esto.
0 K 9
tul #1 tul
como le gustan a peter las cosas nazis
54 K 453
alfon_sico #59 alfon_sico
#1 lo de fabricar coche lo tiene de capa caída
1 K 18
Supercinexin #4 Supercinexin
Alemania es un país absolutamente lamentable, hueco por dentro, sin rumbo ni brújula ninguna.
54 K 427
xurde #70 xurde
#4 Te lo confirmo. Merkel fue un espejismo (largo), un atisbo de soberanía que se esfumó completamente el día que se fue.
4 K 44
Supercinexin #77 Supercinexin
#70 En realidad Merkel fue más de lo mismo que hay ahora y que había antes. Un auténtico desastre es lo que fue aquella señora para Europa, con sus medidas de "austeridad" que hicieron que una crisis de 1-2 años se transformase en una crisis de 12 años. La cabezonería de esos cabezacuadrás, su arrogancia con el resto y luego lo inútiles que pueden llegar a ser, además de corruptos de cojones por más que les guste disfrazarse de honorables señores europedos, sinceramente hace lustros que no los trago.
1 K 28
Ehorus #80 Ehorus
#70 Se les fue al carajo en el mismo momento que tuvieron que empezar a pagar el gas ruso a precio de mercado, las materias primas rusas que les compraban a precio de mercado.. ese precio de mercado que el resto de los países (mayormente los mediterraneos ya pagaban); levantando el muro de la "eficiencia alemana" a costa de un entramado de materias primas baratas. Mirando al resto de países por encima del hombro...
Ahora, que aparentemente se necesita armamento.. van a construirlo para aquellos que "lo van a pagar a su precio".. pero no europa, ni siquiera su propio país. Estaría bien que el gobierno aleman, les retirara las ayudas dadas.
0 K 10
devilman2 #3 devilman2
Fabricando cosas de nazis para los nazis.
26 K 246
The_Ignorator #71 The_Ignorator
#3 Solo les falta echar ZyclonB por el tubo de escape  media
3 K 40
#5 juanac
Tesla. Volkswagen. A ver quién es el siguiente para no consumir.
17 K 167
vicvic #10 vicvic
#5 Tesla esta recuperando ventas en Europa y dudo mucho que nadie deje de comprar WW por fabricar equipos de defensa, ni que sean de Israelis...
www.meneame.net/m/actualidad/tesla-dispara-matriculaciones-europa-trip
1 K 15
#11 juanac
#10 Puede ser, yo son dos marcas que ya no voy a considerar en la próxima renovación de coche
16 K 138
TardisKun #17 TardisKun
#11 Tesla solo tiene una marca, recuerda que VW tiene varias dentro de su grupo...

Volkswagen
Audi
SEAT
CUPRA
Škoda
Bentley
Lamborghini
Porsche
Ducati
Volkswagen Vehículos Comerciales
Scania
MAN

Siendo las 3 últimas de industriales.
17 K 177
#20 Juantxi
#17 Bugatti también forma parte del entramado VW a través de Porsche.
3 K 44
neo1999 #24 neo1999
#20 Ea, pues ya no me compro el Bugatti.
13 K 120
Sadalsuud #45 Sadalsuud
#24 Tranquilo, que el duo Quiron-Meguele lo hará por ti...
3 K 44
EmuAGR #62 EmuAGR *
#45 #20 #24 Bugatti Quirón xD
5 K 60
Solinvictus #21 Solinvictus
#17 pero Seat y Cupra ya nadie compraba, si tenía dos dedos de frente.
0 K 7
Toranks #23 Toranks
#21 ¿Es verdad que los coches de SEAT desde que pertenecen a Volkswagen son una mierda?
0 K 10
sxc #35 sxc
#23 No.
2 K 23
borteixo #37 borteixo
#23 de lo mejor que puedes comprar calidad/precio
3 K 36
TardisKun #42 TardisKun
#23 A ver... De toda la vida se ha dicho lo de Siempre Estarás Apretando Tuercas :troll:

No me acuerdo del acrónimo de FIAT :foreveralone:
2 K 32
#53 mcfgdbbn3
#42: De Fiat he leído "siempre roto, nunca parado". :-P
0 K 12
Inviegno #43 Inviegno
#23 Se podría decir que ese fue el momento en que dejaron de ser una mierda.
4 K 47
#44 fingulod
#23 No. Antes eran peores.
3 K 35
mjmx #64 mjmx
#23 yo tengo un león mk3 de 2015 con 160000km y solo ha gastado los amortiguadores además del mantenimiento. Vivo en villabadén.
4 K 45
BiRDo #74 BiRDo
#64 Por culpa de los León pusieron los badenes. Tienes lo que te mereces, y lo sabes.

Y deja de pegarte tanto para adelantar, que estás en una puta autopista.
0 K 10
f2105 #82 f2105
#64 Hola, ¿es aquí dónde se presume de vehículos y sus fallos? Pues si que ha salido malo ese Leon, ¿no? Mi Focus MK1 de 1999 con muchos más Km lleva aún los mismos amortiguadores desde que salió de fábrica y la ITV la pasa cada año sin fallos. Saludos desde villamonte de arriba. :-D
0 K 6
cosmonauta #68 cosmonauta
#23 Y antes también xD
0 K 19
#33 juanac
#17 Pues no me pienso comprar el Lamborghini este año. Basta ya.
0 K 10
#49 casicasi
#17 Yo uso Dacia.
1 K 22
jdhorux #73 jdhorux
#17 pues voy a protestar no comprándome un Porsche.
0 K 9
kratos287 #78 kratos287
#17 Y todas ellas una puta mierda en fiabilidad desde hace más de una década.
0 K 9
tul #28 tul
#11 pero todavia la considerabas tras la que le liaron a sus compradores en el dieselgate?
3 K 36
sotillo #13 sotillo
#10 Nadie es un poco aventurado y Tesla ya veremos y ha dado marcha atrás en su apoyo a Trump
1 K 20
BiRDo #75 BiRDo
#13 Musk es un puto nazi de mierda. Tan mierda como sus putos coches de ingenieros sin experiencia.

Para eso me pillo un ByD, que tendrá la misma cultura del vehículo pero al menos ayudan a un país que reparte mucho mejor su renta.
2 K 28
Mesto #48 Mesto
#5 No creo que nadie deje de comprar un Tesla o un Vw por esto.
1 K 11
#52 pirat
#5 No olvidemos como mintió vw en el tema de las emisiones.
1 K 24
alpoza #56 alpoza
#5 no dejaron de comprar despues de engañarles con el dieselgate...
0 K 13
Zarangollo #16 Zarangollo
De aquí a que terminen de adaptarse y fabricar piezas:
A) Israel es un descampado
B) Se ha terminado la guerra
6 K 76
BiRDo #76 BiRDo
#16 Mi parte vengativa desea la A.
0 K 10
nospotfer #38 nospotfer
Sólo falta que Hugo Boss empiece a fabricar la ropa de la IDF y cerramos el círculo.
6 K 59
#57 mcfgdbbn3
#38: Ahora está por ver si los PLCs venían con puerta trasera planificada, o si solo se la colaron, un poco como lo del XZ Utils.
0 K 12
tricionide #14 tricionide
fue la empresa predilecta de Hitler
3 K 42
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
pero que vamos, que tambien como hemos estado viendo los embustes de los alemanes, con la industria, timos y demas, lo que tienen es autobombo, como no tienen abuelas y abuelos (que esos son los que sabian hacer cosas jijiji) :troll:
4 K 35
#9 guuilesmiz
#8 la verdad es que tienes razón, cayeron casi todos en la mundial, o en los juicios de Nuremberg
0 K 11
avalancha971 #31 avalancha971
#9 No queda muy claro que tu comentario sea irónico.
0 K 10
#40 guuilesmiz
#31 "como no tienen abuelos y abuelas" (porque cayeron todos por nazis) -> yo respondo que la verdad que tiene razón
0 K 11
YoSoyTuPadre #27 YoSoyTuPadre
Será el "Coladero de Hierro" :troll:
1 K 31
#55 mcfgdbbn3
#27: Espero que al menos sea inoxidable, por aquello de la higiene con la comida. :-P
0 K 12
Nitanmal #67 Nitanmal
#27 Como sea tan bueno como mi Golf ya pueden ir rezando a su dios los telavivenses
0 K 9
f2105 #83 f2105 *
#67 Te deberías de haber comprado el VW Baloncesto. Ese si que va bien, sobre todo en los baches. El Golf se desenvuelve muy bien sobre césped, pero si lo sacas de ahí, mal asunto.
0 K 6
DDJ #26 DDJ
Todo lo que se gasten en la cúpula de humo es dinero tirado, al menos que sirva para que Israel se gaste un pastizal en Europa y no en USA.

Boom boom Tel Aviv
2 K 27
nospotfer #32 nospotfer
dentro de pocos años estarán gastándose una millonada en marketing intentando blanquear su imagen y "borrar" el pasado para que parezca que no tuvieron nada que ver.
2 K 27
alehopio #81 alehopio
Hace días que se sabía:

Volkswagen negocia con la israelí RADS la conversión de planta alemana de coches para la producción de sistemas de defensa antimisiles
www.meneame.net/m/actualidad/volkswagen-negocia-israeli-rads-conversio
0 K 19
Top_Banana #30 Top_Banana
Está bien saberlo.
0 K 18
Atusateelpelo #36 Atusateelpelo
Fabricando armas para nazis. Estan acostumbrados.
0 K 17
azathothruna #15 azathothruna
Bismarck no tenia razon
Hay que deshacer su obra (la unificacion)
0 K 15
tommyx #65 tommyx
Volksrakete
0 K 13
#85 Toponotomalasuerte
Perfecto. Marca a tachar.
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#18 Archaic_Abattoir
Alemania apoya incondicionalmente a Israel porque si Israel cae los millones de judíos que viven allí volverán a Alemania y no los quieren.
1 K 12
borteixo #39 borteixo
#18 son nazis blandengues
1 K 18
ViejoInsultaAChemTrail #22 ViejoInsultaAChemTrail
Estos de vw van de genocidio en genocidio los pobres. Desde el coche de el pueblo a la cupula de hierro.
1 K 10
elgranpilaf #47 elgranpilaf
No pensaba comprarme un Volkswagen pero ahora menos todavía
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#58 casicasi
Jajaja, sentimiento de culpa... La pela es la pela!
0 K 10
#19 yukatan
con Iran derrotado ya no necesitan la cupula... y los han derrotado 37 veces :troll:
0 K 9
DayOfTheTentacle #51 DayOfTheTentacle
Siguen en el mismo negocio. Nazis.
0 K 9
Gaiden #69 Gaiden
Pues nada, el polo eléctrico para mi mujer descartado, estas cosas tienen que ser así.
0 K 9
#72 jools
#69 di que sí, con lo bien que va en autobús
0 K 6
f2105 #84 f2105 *
#69 Jolín, me imagino un polo eléctrico de chocolate y me veo chupándolo en verano y morir electrocutado.
0 K 6
nospotfer #29 nospotfer
la historia se repite
0 K 7
#63 sliana
Los orígenes mandan. Son como los Minions, buscando jefes malvados.
0 K 7
vertedero_de_rojos #79 vertedero_de_rojos
Nazis de mierda apoyando a nazis de mierda
0 K 7
#41 Yqsyo
"cúpula de hierro" :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Diario red haciendo reposición de películas míticas. Mis dieses.
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jnogales2001 #54 jnogales2001
No tuvieron suficiente fabricando coches para los nazis...
0 K 6

menéame