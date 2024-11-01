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La guerra y el absurdo. Opinión

La guerra y el absurdo. Opinión

Todo, absolutamente todo, en este mensaje es horripilante. Bombardear aposta infraestructura civil para hacer que la vida en un país sea un infierno es un crimen de guerra. Usar lenguaje grosero en una comunicación así es indecente, incluyendo improperios dirigidos a otro país. Exigir la apertura del estrecho de Ormuz bajo amenaza de cometer atrocidades nunca vistas es vomitivo. Y redondear todo ello con una gracieta blasfema tomando el nombre de Dios de otra religión como burla no hace más que rematarlo del todo.

| etiquetas: opinión , estados unidos , guerra , hormuz , modales , trump
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
Moderdonia #3 Moderdonia
Está todo muy polarizado. Hay una gente haciendo cosas de nazis y otra que no.
10 K 85
Tumbadito #12 Tumbadito *
#3 El problema real no es la polarización, que siempre existió. Nos estamos encontrando con un discurso donde el límite es el "no hay límites", donde las convenciones mínimas de respeto y solidaridad ya se pisotearon varias veces y dónde hay gente que defiende todo esto en nombre de una supuesta libertad que, por lo menos yo a mi edad, no entiendo.

La humanidad está caminado hacia una cárcel al grito de viva la libertad! Viva la libertad! Y lo peor es que el candado se lo pone sola
3 K 43
tommyx #13 tommyx *
#3 "ni homófobos, ni homosexuales" (recuerdo que lo dijo un cómico, pero no encuentro la referencia)
1 K 26
Moderdonia #16 Moderdonia
#13 decir ni fascismo ni antifascismo es como decir ni terrorismo ni antiterrorismo.
0 K 13
emmett_brown #1 emmett_brown
Hay Roger Senserrich, hay meneo!
3 K 40
Ripio #2 Ripio *
#1 Lo cierto es que lo de meter a Trumpo en una habitación acolchada, sería lo mejor para todo el mundo.
Y barra libre de valium.
3 K 53
Tumbadito #4 Tumbadito
#2 Llegamos al punto donde el absurdo, el delirio, la locura son parte del día a día y la coherencia pasa a ser lo realmente extraño.

Mañana es el día donde sabremos si la humanidad entró en un camino del que le costará mucho salir
2 K 44
#11 ivasar
#1 Pues sí, yo también soy fan, pero creo que en este punto no está acertado:
"Como no me canso de repetir, este es un régimen que mató hace un par de meses a decenas de miles de sus propios ciudadanos para mantenerse en el poder."
Se le olvida quién fomentó e incluso armó a los que protestaban. No está bien la represión, por supuesto, pero pasando por alto la injerencia tampoco se ayuda a analizar la situación.
2 K 28
#5 Otrebla8002
"Bombardear aposta infraestructura civil para hacer que la vida en un país sea un infierno....."..... Pues eso es lo que algunas como la Cayetana pensaba que es la libertad cuando dice "si a la guerra".
2 K 28
Asimismov #17 Asimismov *
¡Es todo tan irónico o muy iránico!
No sé
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#10 username
Y nadie hace nada y hay gente que aún les vota
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#7 guillersk
Ahora sí que nos importa ofender la religión?
0 K 10
#8 Toponotomalasuerte
#7 creo que siempre. De hecho hay un delito en tu país que la defiende. O no viste pasar por los juzgados a nadie por chorradas?
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asola33 #9 asola33
Totalmente loco pero sigue imponiendo su ley...
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#14 C.Nutrio
#9 Bueno, o intentándolo al menos, que está vez parece que les ha salido el gorrino mal capado y ahí anda el pobre enfermo mental, diciendo y desdiciéndose a los 5 minutos y echando culebrillas por la boca.
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MLeon #18 MLeon
¿Nadie va a hablar de que la exfiscal general tiene 60 añazos?
La imagen es como poco, inquietante.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Pam_Bondi_official_portrai
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#15 veratus_62d669b4227f8
Si queriamos saber que tal sería un mundo gobernado por fanáticos cristianos evangelistas neoliberales pues aquí lo tenemos. Este es el nivel de esta gente, esto es lo que dan de sí. Que al menos sirva de ejemplo en otros sitios.
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menéame