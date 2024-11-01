La guerra y el absurdo. Opinión

Todo, absolutamente todo, en este mensaje es horripilante. Bombardear aposta infraestructura civil para hacer que la vida en un país sea un infierno es un crimen de guerra. Usar lenguaje grosero en una comunicación así es indecente, incluyendo improperios dirigidos a otro país. Exigir la apertura del estrecho de Ormuz bajo amenaza de cometer atrocidades nunca vistas es vomitivo. Y redondear todo ello con una gracieta blasfema tomando el nombre de Dios de otra religión como burla no hace más que rematarlo del todo.
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La humanidad está caminado hacia una cárcel al grito de viva la libertad! Viva la libertad! Y lo peor es que el candado se lo pone sola
Y barra libre de valium.
Mañana es el día donde sabremos si la humanidad entró en un camino del que le costará mucho salir
"Como no me canso de repetir, este es un régimen que mató hace un par de meses a decenas de miles de sus propios ciudadanos para mantenerse en el poder."
Se le olvida quién fomentó e incluso armó a los que protestaban. No está bien la represión, por supuesto, pero pasando por alto la injerencia tampoco se ayuda a analizar la situación.
www.meneame.net/user/asteros/shaken
No hace fiesta.
No sé
La imagen es como poco, inquietante.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Pam_Bondi_official_portrai