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Fabricación de canicas de vidrio  

Diversas fases del proceso de fundido, moldeado y envasado de canicas tradicionales de vidrio en una fábrica de India. Las imágenes son fascinantes pero algo duras debido a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.

| etiquetas: fábrica , canicas , vidrio , india
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32 comentarios
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Comentarios destacados:        
Moderdonia #10 Moderdonia
—¿Es el club de los vecinos de los pisos de arriba?
—Sí.
—¿Trae tacones?
—Y canicas.
—¡ADELANTE! ¡Le podemos hacer socia de honor!
5 K 51
JanSmite #26 JanSmite
#10 Y perros con uñas sin cortar… :troll:
2 K 42
asola33 #2 asola33
Aquí si que es mejor el video que un texto.
2 K 48
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Duro es ver la palabra "embasado"
8 K 44
Brimstone #6 Brimstone
#4 Yo por menos he solicitado penas de rueda... :palm:
1 K 20
#7 covacho
#4 debería poner embolsado
0 K 13
#9 rosterio
#7 envolsado :troll:
1 K 15
woopi #16 woopi
#9 Muy bien, con n antes de v.
0 K 11
#32 rosterio
#16 la seño me aprendió esa regla
0 K 6
#1 Pitchford
Fabricación con maquinaria reducida al mínimo minimorum.
1 K 40
#12 tropezon
#1 No es monesma <:(

Pero mola
2 K 36
#18 alamajar
#12 es kumarnesma
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#27 SolarNeron
#1 Como las medidas de seriedad, reducidas al mínimo, mínimo. Menos mal que usan chanclas de seguridad para no cortarse.
4 K 40
#22 instantes
Trabajando en sandalias en un suelo lleno de cristales rotos.
Nunca entenderé la fascinación que tiene mucha gente con la India.
4 K 32
#25 foxaxel
#22 son las sandalias de seguridad indias, están homologadas para todos los trabajos. Había otro vídeo manejando acero fundido y barras de acero al rojo con la chilaba esa y las sandalias de seguridad homologadas.
4 K 29
slainrub #31 slainrub
#22 Fascinación? Persona que va a la India, persona que no vuelve. Hay mucho romanticismo, pero la realidad es muy diferente.
1 K 16
josde #5 josde
Seguridad cero y sueldos me supongo que serán mínimos.
1 K 29
Raziel_2 #13 Raziel_2
#5 Callate, ¡maldito woke!
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#15 discoaguapanela
#5
El de la pala asusta al miedo
3 K 29
josde #17 josde
#15 Ese no durara mucho,cualquier día se cae el dentro del horno.
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#24 alamajar
#15 con chanclas y no se le mete ni una piedra
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#30 Anais33
#5 por l menos tienen guantes. Qué vergüenza como tratan al trabajador.
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#3 Albarkas
Por lo menos en este no preparan comida :troll:
2 K 28
Gnomo #11 Gnomo
#3 Quién te ha dicho que no te pongan unas canicas de postre para comer?
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Sacronte #8 Sacronte
Están embasadisimos
2 K 19
Xtampa2 #14 Xtampa2
PRL salió de la sala.
1 K 18
#29 IMU
Joder pues el otro dia vi unas botas de seguridad Made in India. Seguro que el operario que las cosia iba en chanclas y no sabia ni para que eran
2 K 18
#23 paco_camps_2011
Me encantan estos vídeos de fábricas indias con ninguna medida de seguridad mostrando el proceso completo con muy poca instrumentación y de una manera súper sencilla. Eso si, al menos podrían usar medidas de seguridad básicas.
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#21 Tecar
Hay mil formas de hacer esto mejor para mejorar las condiciones de los trabajadores, pero claro hace falta cierta inversión, lo único que cuadra es que la vida del trabajador vale menos que el producto que se vende.
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JanSmite #28 JanSmite
#21 Pero si han invertido: en trabajadores prescindibles con CERO medidas de seguridad. ¿Que se estropean? Ponen a otro.

Y después que por qué las empresas se llevan a esos países las factorías… :palm:
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menéame