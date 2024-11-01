Fabricación de canicas de vidrio  

Diversas fases del proceso de fundido, moldeado y envasado de canicas tradicionales de vidrio en una fábrica de India. Las imágenes son fascinantes pero algo duras debido a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.
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—Sí.
—¿Trae tacones?
—Y canicas.
—¡ADELANTE! ¡Le podemos hacer socia de honor!
Pero mola
Nunca entenderé la fascinación que tiene mucha gente con la India.
El de la pala asusta al miedo
Y después que por qué las empresas se llevan a esos países las factorías…