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Begoña Gómez acusa al juez Peinado de vulnerar sus derechos por avanzar en la causa sin resolver sus recursos

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de vulnerar sus derechos por avanzar en la causa sin resolver sus recursos

La defensa de Begoña Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de vulnerar sus derechos fundamentales por avanzar en la causa por la que pretende llevarla a juicio sin contestar a sus recursos. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho protesta por la tramitación “anormalmente acelerada” y exige al magistrado que resuelva el recurso que presentó hace casi un mes contra el auto que iniciaba el procedimiento del Tribunal del Jurado.

| etiquetas: begoña , gómez , pedro , sánchez , peinado , lawfare
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Andreham #1 Andreham
Para qué quieres que te conteste si la respuesta es que "perro sanche hijo de fruta".
8 K 99
Laro__ #4 Laro__ *
Este juicio va camino del nulo. Así podrán seguir llenando páginas de mierda, diciendo que, en realidad, no se pudieron juzgar los delitos inventados, por culpa del inepto de Peinado.
2 K 55
#10 Eukherio
#4 Yo pensaba lo mismo hasta la condena del fiscal general. Ahora creo que terminará en condena, aunque sea un despropósito y se caiga en la primera apelación.
1 K 19
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#10 ante la apelación los jueces tienen la melapelacción.
1 K 32
#3 pestiño
Es que vienen las elecciones de Andalucía ...
3 K 45
#2 Eukherio
Pasará lo de siempre, que le dirán que está feo lo que hizo Peinado y que no se vuelva a repetir, pero que todo prosiga.
2 K 22
Dene #5 Dene
Pues que presente querella por prevaricacion
0 K 12
#6 chocoleches
#5 Ya lo hizo
2 K 31
Dene #7 Dene
#6 otra
Esto es otra actuación delictiva distinta
1 K 23
#8 NoMeVeas *
#7 ¿quien vigila al vigilante? Llegados a este punto, es hacerlo para "hacer ver que se hacen bien las cosas" y punto, no tiene mas recorrido que el bukake que los inquisidores, mal llamados jueces, se hagan sobre la querella.
0 K 9
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#5

El siguiente paso.
0 K 20
millanin #12 millanin
El que `pueda hacer que haga por que la justicia es suya y se la xxxxxx como quieren.
0 K 8

menéame