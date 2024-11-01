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Fotografías antiguas muestran a mujeres ainu del norte de Japón y sus característicos labios tatuados

Fotografías antiguas muestran a mujeres ainu del norte de Japón y sus característicos labios tatuados  

Existe un grupo de personas que han vivido en las regiones septentrionales de Japón durante miles de años, incluso antes de la fundación del país, pero la mayor parte del mundo nunca ha oído hablar de ellas. Los ainu se encuentran entre las comunidades indígenas más antiguas del este de Asia, y las escasas fotografías que se conservan de ellos ofrecen una ventana a un mundo que fue sistemáticamente desmantelado a lo largo de dos siglos...

| etiquetas: ainu , fotografías , antiguas , historia , japón
7 2 0 K 88 cultura
3 comentarios
7 2 0 K 88 cultura
#3 Pitchford
A algunas les quedan bastante bien.. a otras para pegarte un susto de muerte..
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Milmariposas #2 Milmariposas
No son "del norte de Japón". Son de la isla japonesa de Hokkaido, al norte del archipiélago.
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Que simpáticos estos japoneses con su racismo y sus limpiezas étnicas buenas. Ahora los japoneses nos caen muy simpáticos, pero hasta hace nada dejaban a los israelís a la altura de una monjita de caridad.
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menéame