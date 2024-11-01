Fotografías antiguas muestran a mujeres ainu del norte de Japón y sus característicos labios tatuados  

Existe un grupo de personas que han vivido en las regiones septentrionales de Japón durante miles de años, incluso antes de la fundación del país, pero la mayor parte del mundo nunca ha oído hablar de ellas. Los ainu se encuentran entre las comunidades indígenas más antiguas del este de Asia, y las escasas fotografías que se conservan de ellos ofrecen una ventana a un mundo que fue sistemáticamente desmantelado a lo largo de dos siglos...