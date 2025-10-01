edición general
21 meneos
30 clics
Hagamos algo de una vez por todas con respecto a la excavadora que mató a mi hija [EN]

Hagamos algo de una vez por todas con respecto a la excavadora que mató a mi hija [EN]

Nuestra hija, Rachel Corrie, fue asesinada en 2003 en Gaza, mientras intentaba proteger una vivienda palestina que se enfrentaba a una demolición ilegal por parte del ejército israelí. Tenía 23 años. La enorme excavadora blindada Caterpillar D-9 que la aplastó fue fabricada en Estados Unidos. Se trataba del mismo tipo de excavadora militarizada que los presidentes estadounidenses, desde George W. Bush hasta Donald Trump, han suministrado a Israel. Hoy, el senador Bernie Sanders forzará una votación en el Senado para intentar poner fin a este ci

| etiquetas: rachel corrie , asesinada , 2003 , gaza , israel , excavadora , caterpillar
18 3 0 K 343 actualidad
3 comentarios
18 3 0 K 343 actualidad
#3 Pitchford
Tenemos que tratar de recordar que en Usa hay también mucha gente en contra de los abusos y matanzas de Israel, cada vez más. Esperemos que sigan aumentando y consigan dar un vuelco a la política de apoyo del gobierno Usa a Israel, clave para revertir tantas décadas de crímenes contra la humanidad con la connivencia de Occidente.

www.nytimes.com/es/2025/10/01/espanol/estados-unidos/apoyo-israel-esta
0 K 20
Lutin #2 Lutin
Suerte con ella, putos nazis sionistas.
0 K 8

menéame