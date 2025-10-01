Hagamos algo de una vez por todas con respecto a la excavadora que mató a mi hija [EN]

Nuestra hija, Rachel Corrie, fue asesinada en 2003 en Gaza, mientras intentaba proteger una vivienda palestina que se enfrentaba a una demolición ilegal por parte del ejército israelí. Tenía 23 años. La enorme excavadora blindada Caterpillar D-9 que la aplastó fue fabricada en Estados Unidos. Se trataba del mismo tipo de excavadora militarizada que los presidentes estadounidenses, desde George W. Bush hasta Donald Trump, han suministrado a Israel. Hoy, el senador Bernie Sanders forzará una votación en el Senado para intentar poner fin a este ci