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Irán recupera las restricciones en el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EEUU apenas unas horas después de reabrirlo

Irán recupera las restricciones en el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EEUU apenas unas horas después de reabrirlo

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ya había advertido a primera hora que Ormuz no permanecería abierto si continuaba el bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes en una de las principales rutas energéticas del mundo.

| etiquetas: irán , ormuz , ee.uu. , bloqueo
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9 comentarios
21 5 1 K 212 actualidad
Gry #2 Gry
Déjame adivinar, Trump pretende cobrar peaje a los barcos que crucen Ormuz porque le pareció una idea tan buena como lo de ponerle aranceles indiscriminados a todo el planeta.
7 K 105
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#0 Duplicada www.meneame.net/story/condiciones-apertura-temporal-estrecho-ormuz

#2 Lo de que se realizará conforme a “rutas designadas” y con “autorización de Irán” ya lo dijeron ayer que así se haría.

Y no tiene nada que ver con que Ormuz siga abierto o se cierra como da a entender la entradilla.
Son dos temas distintos
1 K -6
#8 Grahml *
#6 Es imposible que sea duplicada.

La información es de hoy:

"Irán ha recuperado este sábado las restricciones en el paso de buques en el estrecho de Ormuz apenas unas horas después de reabrirlo por completo"

Y el enlace que tu expones además de ser de ayer, son básicamente las condiciones de Irán. No la decisión final.

#7 Está en lo cierto. Cada declaración de Irán negando cualquier acuerdo, es una derrota para Trump.
A Trump sólo le queda anular la democracia en EEUU, para jugar con "ventaja" contra Irán.
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cocolisto #7 cocolisto
Todo es un paripé.Los iraníes saben que va haber de nuevo agresión de eeuu y sionistas contra Irán y las declaraciones del trompas van en el sentido de confundir diciendo que casi hay un acuerdo,que el uranio iraní irá a EEUU y no se cuántas tonterías más.
Así que mientras el trompas juega a la confusión, Irán cuenta con el conflicto como seguro y no se deja amilanar.
Ha llegado un punto que todo el mundo está más a la espectativa de lo que dice Irán que de las mentiras el agente naranja.
5 K 92
Andreham #1 Andreham
La política internacional es un sketch de Monty Python.

Y esta gente decide si mañana comemos o no.
3 K 35
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
#1 pues normal. ¿ Has oído alguna voz en Europa esta semana advirtiendo de consecuencias económicas a Trump si bloquea el estrecho o por los daños causados a la economía europea por su agresión a Irán ?

Pues es lo que hay.
6 K 71
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#1 O si morimos o no
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earthboy #3 earthboy
Están siendo los malabares más caros de la historia.  media
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CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
Tiene que tener al bedel de la verja hasta los cojones tanto cierra tanto abre
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menéame