Irán recupera las restricciones en el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EEUU apenas unas horas después de reabrirlo

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ya había advertido a primera hora que Ormuz no permanecería abierto si continuaba el bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes en una de las principales rutas energéticas del mundo.
| etiquetas: irán , ormuz , ee.uu. , bloqueo
#2 Lo de que se realizará conforme a “rutas designadas” y con “autorización de Irán” ya lo dijeron ayer que así se haría.
Y no tiene nada que ver con que Ormuz siga abierto o se cierra como da a entender la entradilla.
Son dos temas distintos
La información es de hoy:
"Irán ha recuperado este sábado las restricciones en el paso de buques en el estrecho de Ormuz apenas unas horas después de reabrirlo por completo"
Y el enlace que tu expones además de ser de ayer, son básicamente las condiciones de Irán. No la decisión final.
#7 Está en lo cierto. Cada declaración de Irán negando cualquier acuerdo, es una derrota para Trump.
A Trump sólo le queda anular la democracia en EEUU, para jugar con "ventaja" contra Irán.
Así que mientras el trompas juega a la confusión, Irán cuenta con el conflicto como seguro y no se deja amilanar.
Ha llegado un punto que todo el mundo está más a la espectativa de lo que dice Irán que de las mentiras el agente naranja.
Y esta gente decide si mañana comemos o no.
Pues es lo que hay.