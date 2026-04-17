Condiciones Apertura Temporal del Estrecho de Ormuz

Se mantendrá abierto si se siguen cumpliendo las condiciones del alto el fuego y además se hará bajo estas tres condiciones (a día de hoy):

1) El paso se realizará en coordinación con la Marina de la Guardia Revolucionaria.

2) El paso se realizará por la ruta determinada por Irán. La entrada al estrecho será por el norte de la isla de Larak y la salida por el sur de esta, haciendo que el paso por el Estrecho de Ormuz sea por aguas territoriales de Irán.(*)

3) Sólo los buques comerciales tendrán derecho a pasar por el estrecho. La determinación de qué buque es comercial estará a cargo de Irán. Los buques militares o con carga militar (por ejemplo que transporten armas) no podrán pasar

4) En caso de ruptura del alto el fuego se cerrará automáticamente

(*) Se está mencionando que los buques comerciales que pasen deberán pagar a Irán las tasas por servicios de gestión portuaria/costeros y de seguridad estandard (aún por confirmar oficialmente)

ref:

en.irna.ir/news/86129876/Iran-announces-reopening-of-Strait-of-Hormuz-

farsnews.ir/politics/1776436579126387216/

x.com/niroo_daryayi/status/2045180391775191138?s=20

x.com/araghchi/status/2045121573124759713?s=20

x.com/dolfiniran/status/2045145292949930325?s=20