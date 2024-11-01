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Rachel Corrie: La historia de la activista estadounidense que fue asesinada con una excavadora por el ejército israelí

Rachel Corrie: La historia de la activista estadounidense que fue asesinada con una excavadora por el ejército israelí

El 16 de marzo del año 2003, la activista estadounidense, Rachel Corrie, murió asesinada tras ser aplastada por una excavadora del ejército israelí que se disponía a demoler casas que correspondían al pueblo Palestino, en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza.

| etiquetas: rachel , corrie , israel , asesinada
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
sotillo #1 sotillo
Héroes de la resistencia
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Pepy #5 Pepy
NO ES DUPLICADA
6 K 66
frankiegth #7 frankiegth *
En 2003 todavía podian colarnos en sus "mass media" a sueldo la teoría del "accidente" con el cruel y terrible asesinato de esta joven y valiente activista por los derechos humanos. En 2026 ninguna persona con dos dedos de frente y un mínimo de empatía puede tragarse esa elaborada mentira.
3 K 56
#3 Kuruñes3.0
Asesinos.
4 K 52
#11 Lacasito.Pérez
#3 El conductor dijo que no vio nada y fue absuelto en un juicio farsa. Luego, un avispado hombre de negocios local ideó unas tortitas aplastadas con la efigie de Rachel que fueron un éxito de ventas.
0 K 7
EvilPreacher #9 EvilPreacher
Una excavadora que había pagado, en parte, ella misma y su familia, a través de los impuestos estadounidenses que la compraron antes de regalarla a Israel.
0 K 12
Pepy #4 Pepy *
#2 Merece la pena que las vean los nuevos. Esa manía de revisar todo.. Además, es otra noticia, no las misma que yo he puesto
9 K 100
Mangione #6 Mangione
#2 Mientes.
7 K 75
calde #8 calde
#2 no exactamente. ambas hablan del mismo caso, pero una para resumir qué fue lo que pasó, y otra para decir que Sanders lol está llevando al congreso ahora y otras cuestiones referidas a eeuu.
2 K 39
Tumbadito #10 Tumbadito
#2 En una época, tenés que entender que soy algo viejito en la web, las duplicadas se señalaban cuando se enviaban en un periodo corto de tiempo para que un envío no le quitará fuerza a otro. Es cierto que en aquellos años no hacías portada con 20 votos.

Después de pasado un tiempo ya no se hacía el control porque la misma gente filtraba la noticia o no votando o votando duplicada, de esa forma los que hacían envíos también aprendían a usar el buscador. A la fuerza.

Lo que no entiendo es la…   » ver todo el comentario
2 K 26
eslaquisjot #12 eslaquisjot
#10 gracias por expresar en palabras algo que es de sentido común, pero que gente más bien corta de entendederas necesita la explicación, como el caso de #2.
1 K 21

menéame