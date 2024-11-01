Rachel Corrie: La historia de la activista estadounidense que fue asesinada con una excavadora por el ejército israelí

El 16 de marzo del año 2003, la activista estadounidense, Rachel Corrie, murió asesinada tras ser aplastada por una excavadora del ejército israelí que se disponía a demoler casas que correspondían al pueblo Palestino, en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza.
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Después de pasado un tiempo ya no se hacía el control porque la misma gente filtraba la noticia o no votando o votando duplicada, de esa forma los que hacían envíos también aprendían a usar el buscador. A la fuerza.
Lo que no entiendo es la… » ver todo el comentario